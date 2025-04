Soud odmítl dvě dohody o vině a trestu v kauze Dozimetr

Jednání v případu Dovhomilji a Nemraha odročil soud na středu 30. dubna. Státní zástupce Adam Borgula má do té doby předložit novou dohodu o vině a trestu, na základě které by měl mít Dovhomilja povinnost zaplatit nejméně dva miliony korun. „Trest je nepřiměřeně nízký a mírný,“ prohlásil Kriebel.

Zdůraznil, že muž je v případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku (DPP) obviněn ze tří trestných činů – z přijetí úplatku, praní špinavých peněz a účasti na organizované zločinecké skupině. Hrozí mu až desetileté vězení.

„Spolupracující obviněný“

Schválit podnikateli dohodu by ale podle Kriebla bylo „možné a účelné“. Peněžitý trest v nyní sjednané výši by však podle něj nebyl dobrým signálem pro veřejnost. Při nezaplacení milionové částky by navíc podle dohody šel Dovhomilja do vězení na tři roky, což není dostatečné. Soudce dodal, že si muž trestnou činností v případu vydělal pět set tisíc.

Dovhomilja se k trestné činnosti doznal. Státní zástupce Borgula odůvodnil dohodu zejména tím, že muž významně přispěl k rozkrytí činnosti organizované skupiny. „Jednou z možností je i upuštění od trestu, z čehož jsem vycházel,“ zmínil žalobce. Dovhomilja podle něj zůstává spolupracujícím obviněným a má povinnost v kauze svědčit. Podle Borguly je nyní na něm, zda bude chtít uzavřít dohodu novou.