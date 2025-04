Pražské letiště kvůli mlze dočasně odložilo všechny přílety a odlety

Mezinárodní Letiště Václava Havla v Praze ve středu ráno kvůli mlze dočasně odložilo všechny přílety a odlety. Okolo 9:30 se má viditelnost v Ruzyni zlepšit a omezení by mohlo skončit, prohlásila mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Samotné letiště zůstává otevřené.

Letadla, která měla časně ráno přistát v metropoli, byla odkloněna na jiná letiště v tuzemsku i okolních zemích. Další vyčkávají ve vzduchu. Před 5:00 nákladní Boeing 757 UPS přistál místo v Ruzyni v Budapešti, napsal web Zdopravy.cz. O hodinu později následoval odklon nákladního letadla z Paříže do Brna.

„Odkloněna byla i velká pasažérská letadla Hainan Airlines či Qatar Airways. První zmíněný stroj zamířil do Berlína, druhý do Vídně. Airbus A350 China Airlines z Tchaj-peje zamířil po 8:00 do Lince,“ dodal web.

Do 8:00 se odložení dotklo osmi příletů a deseti odletů, čísla se průběžně mění, doplnila Hejtmánková.