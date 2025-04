Praha bude kvůli žloutence očkovat sociální pracovníky i více dezinfikovat MHD

„Loni byly touto dobou hlášeny asi tři nebo čtyři případy. Ta dynamika narůstá. Tento týden máme od pondělí hlášeno už deset onemocnění. Máme asi pět nemocných v dětských kolektivech ve věku od nula do patnácti let věku,“ přiblížila ředitelka protiepidemického odboru pražské hygienické stanice Martina Marešová.

Epidemii žloutenky řeší hygienici v Moravskoslezském kraji od loňského jara. V minulém roce zaznamenali 216 případů, což je nejvíc za posledních minimálně dvacet let, předloni to bylo jen pět nakažených. První ohnisko vzniklo v Ostravě-Přívoze, koncem roku pak další v Ostravě-Zábřehu. Nejvíce nakažených připadá právě na krajské město. Od začátku loňského roku do konce února hygienici evidují 265 případů, z toho 164 je v návaznosti na primární ohnisko v Přívoze.

Epidemie v jižních Čechách

Z šestnácti na dvacet nemocných se rozšířilo ohnisko žloutenky na Prachaticku v jižních Čechách. „Naočkovalo se téměř šest set osob, byla to jedna škola ve Větřní. Komplet žáci i zaměstnanci, samozřejmě se očkují všichni, co jsou v kontaktu s nemocnými,“ řekla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Květoslava Kotrbová.

Pokud by to nestihli do dvou týdnů od posledního kontaktu s nemocným, následuje pozorování. Padesát dnů děti nesmějí na akce, jako jsou školy v přírodě nebo tábory. Nakažení, i když mají jen mírné projevy, musí na dva týdny do izolace v nemocnici.