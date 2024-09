Experti doporučují pro zaplavená území očkování. Proti žloutence bude zdarma

„To, co je teď podle mě nejdůležitější, je dostat do těch oblastí léky pro chronické pacienty tam, kde jsou zatopené lékárny, kde se pacient k lékům nedostane,“ řekl Válek. Organizuje se to podle něj prostřednictvím krizového štábu. „Krizový štáb řeší, jak tam léky dostat. Musí je přivézt distributor a převzít lékárník,“ dodal.

Hlavní hygienička podle něj na pondělním mimořádném jednání vlády informovala o nutnosti připravit se na očkování proti hepatitidě A, která je označována také jako „nemoc špinavých rukou“. Cena očkování dvěma dávkami se může běžně pohybovat kolem tří tisíc korun. „Musí to být zdarma, nemůžeme po těch lidech chtít, v ohrožených oblastech, aby si tyto věci platili,“ dodal Válek.