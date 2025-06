„Bylo to až mrazivé,“ popsal oceněný policista vyšetřování brutální vraždy

Z vyšetřování vyplynulo, že se pak pachatelé brutálním způsobem zbavili i těla. „Uvařili ho v sudu a rozdělili kosti a tkáně. Kosti znovu spálili, rozdrtili a společně se sutí se je snažili zamaskovat a ukrýt do lesní cesty,“ sdělil dále Vychytil.

Podezřelé muže zadrželi dva dny poté, co se o vraždě kriminalista dozvěděl. Samotný čin se přitom stal o půl roku dřív. V obci Pohodlí u Litomyšle ve sklepě jednoho z domů několik dní týrali mladého muže. „Byl spoután řetězy, byly mu podávány drogy v podobě pervitinu, nedostával jídlo, pití, trpěl chladem v sklepních prostorech, tak zemřel,“ přiblížil Vychytil.

U sboru slouží dvacet let. K jednomu z nejmrazivějších případů kariéry ho ale přivedla náhoda. I v tom je podle něj práce u policie výjimečná. „V souvislosti s vyšetřováním jiné trestné činnosti měla jedna osoba tyto informace od hlavního pachatele, který se mu svěřil s tím, že má na svědomí smrt mladého muže,“ popsal Vychytil.

Soud poslal za zvlášť surovou vraždu dva muže na osmnáct a 26 let do vězení

Části těla se nikdy nenašly. Několik krevních stop, telefonní komunikace, svědecké výpovědi a další důkazy nicméně vrahy usvědčily. „Když jsem vyslýchal hlavního pachatele, tak měl spoustu připravených podkladů, kdy se snažil jednotlivé svědky zpochybnit. Takže to byly výslechy od rána do večera, bylo to několik dnů,“ sdělil oceněný policista.

K činu se nakonec přiznal druhý obviněný a vše do detailu popsal. „Jak u mě, tak i u kolegů bylo až mrazivé vnímání celé situace, že s ničím obdobným se v životě nesetkali,“ vzpomíná kriminalista. Oba muže už soud pravomocně potrestal pro zvlášť závažný zločin vraždy, ve vězení stráví 26 a osmnáct let.

Jednotlivci i týmy

Slavnostní vyhlášení 25. ročníku ankety Policista roku se konalo ve Španělském sále Pražského hradu. Hodnotící komise vybrala ty nejlepší tradičně z desítek nominací v osmi kategoriích. Za týmy vyhrála protidrogové centrála v Hradci Králové, která zasadila několik úderů drogovým gangům.

Třeba při mezinárodní akci Vivaldi zajistili policisté desítky kilogramů pervitinu, hašiše a kokainu. Drogy vyráběla a prodávala čtyřčlenná česko-slovenská skupina. Zadržené zboží by na černém trhu stálo přes 125 milionů korun.