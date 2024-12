Rekordní záchyt drog. Policie z obchodování s nimi obvinila šest lidí

Hlavou skupiny byl podle zjištění detektivů cizinec, který ze Slovenska do Česka dovážel zakázané látky, zejména metamfetamin. Dodávky do země přivážel opakovaně, řádově v kilogramovém množství. Další z obviněných u něj drogy objednával a určoval, kam poputují dál, třetí stíhaný působil jako kurýr.

Olomoucký soud uložil drogovému gangu z Šumperska tresty od 5 do 13 let

Policie případ prověřovala podle Frydrycha necelý rok, slovenští kolegové se na jeho vyšetřování podíleli zhruba půl roku.

Čtyři z obviněných jsou ve vazbě, hrozí jim trest od deseti do osmnácti let vězení. Jednoho člověka policie stíhá na svobodě, tomu mohou soudy v případě odsouzení uložit trest od dvou do deseti let. Poslední z obviněných zemřel.