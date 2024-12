Olomoucký soud uložil drogovému gangu z Šumperska tresty od 5 do 13 let

„Za posledních několik let to byl jeden z největších drogových případů trestné činnosti v Olomouckém kraji, který jsem zpracovával od samého počátku. S rozsudkem jsem v zásadě spokojen,“ uvedl státní zástupce Jindřich Pazdera. Doplnil, že kromě prokázané výroby zhruba šesti kilogramů drog je důležité i prokázané množství léků a látek určených pro jejich výrobu; podle něj se z takového množství dalo vyrobit přes dvacet kilogramů drogy.

„Po provedeném dokazování se policii podařilo zadokumentovat a státnímu zástupci prokázat opravdu rozsáhlou trestnou činnost na úseku drogové trestné činnosti, za posledních pár let je to jeden z největších případů, který tady byl projednáván, tomu také odpovídají uložené tresty,“ řekl soudce Petr Sušil.

Muži byli obžalováni ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, hrozilo jim deset až 18 let za mřížemi. Až na jednoho spáchali čin podle soudce Petra Sušila ve velkém rozsahu a ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech. Na výrobě pervitinu a na obchodech s chemikáliemi se muži ve věku od 32 do 57 let podle obžaloby podíleli nejméně od podzimu 2020 do 9. června 2022. Drogu nejen vyráběli, ale i distribuovali; působili na území Olomouckého kraje, především na Šumpersku, ale i v Pardubickém kraji a v Polsku.

Hlavní dodávku léků zajišťoval Polák

Hlavní dodávku látek i léčiv pro výrobu pervitinu zajišťoval Norbert Boguslav Wybraniec, podle soudu šlo o obrovské množství, dodal například po dvou kilogramech látek jako jód či červený fosfor, další kilogram pervitinu přivezl k další distribuci, prodával také léky k výrobě pervitinu. Vinu u soudu popíral. „Bylo to obrovské množství, už jejich získávání muselo být konspirační, například z Rumunska,“ podotkl soudce Petr Sušil. Kromě 13 let vězení dostal peněžitý trest tři miliony korun; s rozsudkem hlasitě nesouhlasil.

Společně s ním k soudu dovedla eskorta také Michala Adama a jeho otce Jiřího Adama. Oba muži se podle soudu podíleli na nákupu léčiv i výrobě drog, soud jim uložil deset a jedenáct let vězení. Michala Adama jako jediného policie při zátahu nedopadla, vyhlásila po něm celostátní pátrání, dopaden byl o měsíc později na Orlickoústecku.

Rozsáhlá akce s názvem Grate a Finis

Druhý nejvyšší trest dostal Libor Havlík ze Zábřehu, který je podle soudce označován za nejlepšího vařiče pervitinu na severu Moravy; soud mu uložil dvanáct let vězení. Další muži se podíleli na nákupu léčiv, výrobě pervitinu či jejich distribuci; distribuovali jej dokonce i do vězení. Zdeňku Krňávkovi, který na výrobu půjčoval peníze, doprovázel vozidla a zajišťoval logistiku, soud uložil 11 let a peněžitý trest půl milionu korun.

Lukáše Strouhala, který podle rozsudku drogu vyráběl, potrestal soud jako spolupracujícího pěti lety vězení. Poslednímu obžalovanému Pavlu Toroni soud uložil tříletý podmíněný trest s odkladem na pět let a peněžitý trest sto tisíc korun; jako jediný podle soudu nebyl členem organizované skupiny.

Na zadržení pachatelů se podílelo přes osmdesát policistů včetně zásahových jednotek z Moravskoslezského a Královéhradeckého kraje. Při dvaceti sedmi domovních prohlídkách bylo zajištěno sedm varen, jeden kilogram již vyrobeného pervitinu a milion korun v hotovosti. Akce s názvem Grate a Finis navazovala na případ z roku 2021, kdy policie odhalila organizovanou skupinu výrobců pervitinu, většina pocházela rovněž ze Šumperska. Aktéry z tohoto případu již soud potrestal tresty od šesti do 13 let vězení, jeden vyvázl s podmíněným trestem. Většina z nich uzavřela dohodu o vině a trestu.