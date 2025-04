EU chce kvůli výpadkům léků posílit vlastní výrobu

Společné nákupy, sdílené zásoby a větší investice do vlastní produkce. Unie chce vrátit výrobu léků do Evropy a novými zákony posílit vlastní soběstačnost v tomto směru. O nutnosti vymanit se ze závislosti na nespolehlivých dodavatelích hovoří i český premiér Petr Fiala (ODS). Podpořit výrobu ve své zemi hodlá také americký prezident Donald Trump. Po jeho nedávném prohlášení, že cla zasáhnou i farmaceutický trh, některé firmy ohlásily, že v USA zvýší investice.

„Obchodní války – nejenom v oblasti léčiv – neprospívají nikomu. A myslím si, že ve výsledku by z toho neprofitovaly ani Spojené státy, takže jednejme a dostaňme se spíše k tomu, abychom s USA měli zónu volného obchodu, abychom měli otevřené obchodní vztahy, což je důležité i pro takovou otevřenou exportní ekonomiku, jako je česká,“ prohlásil premiér Fiala.

Tuzemští výrobci vyvážejí do USA preparáty na vysoký krevní tlak, cholesterol nebo antidepresiva. Zavedení cel by se ale nedotklo pouze jich. V delším horizontu by mohlo ovlivnit i dostupnost léků pro zdejší pacienty. Ti se v posledních třech letech museli vyrovnávat s citelnými výpadky některých přípravků.

Covid, rusko-ukrajinská válka, ale i nebývale silná vlna respiračních onemocnění byly důvodem, proč některé přípravky v Česku chyběly. „I v postcovidové době jsme viděli problémy s nedostatky léků, které se třeba ukázaly v tom, že jsme neměli dostatek účinných látek pro výrobu léků v Evropě. Tohle musíme změnit, závislosti se musíme zbavit,“ apeloval Fiala.