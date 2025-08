Úprava pravidel otevírá dveře vysokým dřevostavbám

Na základě této změny by tak podle ministerstva průmyslu a obchodu mělo být snazší navrhnout a postavit vícepodlažní dřevostavby, a to i s využitím inovativních technologií, jako jsou třeba CLT panely.

Od srpna je tak možné stavět místo čtyřpodlažních i osmipodlažní dřevostavby. Norma umožňuje stavět čistě dřevěné domy do výšky osmnácti metrů a až dvacet dva a půl metru vysoké mohou být budovy s nehořlavou spodní částí (například železobetonovou). Takto vysoké domy ze dřeva dosud bylo možné projektovat jen za určitých podmínek, jinak musely dosahovat pouze výšky do dvanácti metrů.

Nájemní byty z dřevostavby nyní vznikají také ve Žďáru nad Sázavou. Tam společnost Dostupné bydlení České spořitelny připravuje 34 cenově dostupných bytů ve dvou samostatných budovách.

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) by pak chtěl do konce roku požádat o vydání stavebního povolení na stavbu nového sídla v Hradci Králové, které by se stalo vůbec největší administrativní dřevostavbou v Česku. Podnik by chtěl povolení získat v roce 2026, aby mohl v roce 2027 stavbu zahájit.

Sídlo by mělo vyrůst na pozemku za nynějším ředitelstvím mezi lety 2027 až 2030. Následně je v plánu nynější objekty zbourat a nahradit je parkem a parkovištěm. Vše by mělo být hotové v roce 2032. Cenu LČR odhadují na 1,5 miliardy korun bez DPH.