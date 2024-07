Dřevo jako „materiál budoucnosti“. Vláda navrhuje jeho lepší využití

Ekologové sledovali, kam míří dřevo z českých lesů. „Používáme GPS trackery,“ řekl mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek. Pokus se zaměřil na cenné porosty – buky z Krušných hor skončily na nedaleké pile jako palivové dříví, stromy ze Ždánického lesa se rozjely na více míst.

„V drtivé většině odjely do papíren na Slovensko. Jedna kláda odjela do Hodonína, kde nyní funguje štěpkárna, takže to zase bylo spáleno. Jenom jedna opravdu skončila v dýhárně, takže měla nějaké smysluplnější využití,“ popsal Hrábek.

„Chceme to i marketingově ukazovat veřejnosti a vysvětlovat i stavebníkům, že dřevo je materiál budoucnosti,“ uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Resorty zemědělství a průmyslu nyní chtějí například více dřevostaveb. Upraví proto stavební předpisy.

Ministerstva chtějí podporovat dřevo ve veřejných zakázkách a také jeho recyklaci. „Chceme, aby dřevní hmota byla zpracovávána primárně v České republice. Nedává smysl vyvážet třicet procent kulatiny do zahraničí – tam to zpracují a vozí se to do České republiky. Proto vedu debatu třeba s Hospodářskou komorou,“ nastínil Výborný.

Strategie také říká, kolik dřeva by se mělo těžit – a v průměru chce zůstat na číslech jako před kůrovcovou kalamitou, aby se rozloha lesů nesnižovala. K tomu se ale Česko podle posledních údajů začíná teprve blížit. Loni se kácelo skoro o polovinu méně než na vrcholu kalamity, pořád ale převažuje těžba poškozených stromů. „Ideální je, aby to kvalitní dřevo zůstalo dřevem a aby se z něj vyráběly produkty, které mají dlouhé trvání,“ poznamenal Hrábek.

Dřeva bude podle strategie dost na to, aby z něj mohla vznikat čtvrtina rodinných domů.