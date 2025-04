„Nemáte pravomoc.“ Soud o odvolání šéfa izraelské tajné služby poznamenaly incidenty

Jednání, vysílané živě na internetu, na začátku narušily hádky mezi příznivci a odpůrci vlády. Už při vstupu soudců do síně na ně několik lidí křičelo, že „nemají pravomoc“ se touto záležitostí zabývat. Předseda soudu podle serveru The Times of Israel (ToI) už na úvod řekl, že vládní rozhodnutí odvolat Bara je bezprecedentní. Izraelská média už dříve psala, že v historii státu Izrael premiér dosud nikdy ředitele Šin Bet neodvolal.

Ochranka také ze soudní síně vyvedla muže, který na soudce křičel, že není důvod o této záležitosti diskutovat, protože „Bar má na rukou krev“. Syn tohoto muže zemřel ve válce v Pásmu Gazy, kde izraelská armáda od října 2023 vede ofenzivu v odvetě za teroristický útok tamního hnutí Hamás na Izrael, který si vyžádal na 1200 obětí, většinou civilistů. Izraelská odveta stála život přes padesát tisíc Palestinců, většinou rovněž civilistů.