„Potřebovala jsem se odzbrojit“. V terapii se stále častěji skloňuje ketamin

Jan Škoda

před 5 m minutami | Zdroj: ČT24 , ČTK

Ilustrační foto

Lidé s duševním onemocněním se stále častěji obracejí k psychedelikům, tedy látkám, které navozují změněný stav vědomí. V Česku mohou legálně vyzkoušet zejména asistovanou terapii ketaminem, který podle odborníků umožňuje nahlédnout na problémy z jiné perspektivy, často u lidí, kterým nepomohla tradiční antidepresiva. „Ketamin by sám o sobě nic nevyřešil, ale naučil mě nechat nepříjemné věci prostě odplout,“ sdělila ČT24 Magdalena S., která ketamin v kontrolovaném prostředí vyzkoušela.

Když se Magdalena z Kladna před deseti lety rozešla s přítelem, zlomilo ji to. Brala antidepresiva a v cyklících se myšlenkách považovala samu sebe za „oběť“ celé situace. Nynější čtyřicátnice podobný rozpad vztahu zažila loni, kdy se podobné pocity vrátily – spolu s otázkami, na něž prý nedokázala najít odpověď na terapiích. „Rozchody mě vždycky vrátily do dětství. Zažila jsem zneužití, ošklivý rozvod rodičů a pak i nezájem ze strany matky. Vyrůstala jsem vlastně v papírově zajištěné rodině, ale zcela bez pozornosti od mámy. Celý život mi říkala, že mě můj otec nemá rád, což každý rozchod otevíral a svým způsobem potvrdil,“ popisuje Magdalena, jejíž celé jméno redakce zná. Žena, která se zajímá o duševní zdraví a zkoušela například i techniky hypnózy, prý racionálně věděla, že v ní rozchod spouští staré nejistoty, nedokázala to ale zastavit. „Psychologové tomu říkají trigger. Že jedna událost otevře jiné téma, které v sobě máte zavřené. Disociujete se od původního problému a přenášíte to na další. V mém případě na kluka, který mě opustil,“ míní s odstupem. Bez schémat Magdalena říká, že loni v květnu se definitivně potřebovala „odzbrojit“ a přihlásila se do jedné z pražských klinik na terapii ketaminem, tedy látkou, již desítky let psychologové využívali jako anestetikum, díky svým psychedelickým vlastnostem je ale účinná i při léčbě deprese. Ketamin podle psychoterapeuta Jiřího Horáčka umožňuje na omezený čas „prožívat sám sebe bez schémat“, kdy člověk v rámci terapie zakouší, jak by mohl ve světě fungovat bez svých traumat a „mindráků“. „Efekt není primárně euforizující, spíš ve smyslu ,Aha, ono by to šlo i takhle a proč mi to nejde?‘ Protože mám nějaká schémata, která mi nejsou vlastní. (…) Nezkusím se jich zbavit a žít spokojeněji? A najednou to jde,” sdělil před dvěma lety v Interview ČT24.

Není ale možné, aby terapii, již částečně hradí pojišťovna, podstoupil hned každý „z ulice“. Samotné aplikaci látky předchází pečlivá konzultace s psychiatrem. Aplikace se musí dít v bezpečném prostředí s kvalifikovaným personálem, upozornil Horáček. Také prý pomáhá, když už člověk má předchozí zkušenost s terapií, která mohla být neefektivní. Ketamin není vhodný pro ty, kdo jsou v těžké psychóze nebo například mají v rodině schizofrenika. Magdalena sdělila, že přesto nevěděla, do čeho jde, protože nemá zkušenost s psychedelickými drogami. Uvolnit se spolu s problémem „Po první aplikaci jehlou do hýždí se mi udělalo fyzicky špatně. Připadala jsem si jako v té nejhorší opilosti, kdy se vám chce zvracet, ale nemůžete. Terapeut tam byl se mnou, ale vůbec do toho nevstupoval. Myslela jsem, že si budeme povídat, ale vůbec. Měla jsem pásku přes oči a poslouchala jsem hudbu. Philipa Glasse a soundtrack z Příchozích. V jednu chvíli mě terapeut chytl za ruku. To jsem se rozbrečela,“ popisuje Magdalena. Na klinice ji prý upozorňovali na to, že první „sezení“ lidem často nic nedá. „Cítila jsem, že jsem ‚mimo tělo‘, propadla jsem se ‚jinam‘, ale vlastně jsem podivným způsobem byla sama sebou. Věděla jsem, že jsem na ketaminu,” popisuje svoje pocity. Situaci se prý navíc snažila „ovládnout“, když si do ní „na sílu dosazovala svoje traumata“. I přesto se rozhodla pro druhou dávku, tentokrát už prý s nulovým očekáváním a přípravou. A dokonce s práškem proti nevolnosti. „Byl to úplně jiný zážitek. Uvědomila jsem si, že ketamin nevyřeší a nevylepší, co se mi stalo. Ale naučila jsem se to nechat být. Fyzicky jsem prožila pocit nechat to být. Představte si to, jako kdybyste se uvolnili spolu s vaším problémem,“ nastiňuje účinky, které tato terapie měla konkrétně na ní. U jiných lidí s odlišnými problémy se mohou lišit.

Fakta Co je to ketamin

Za vůbec nejdůležitější ale považuje takzvanou „integraci“, tedy následná sezení s terapeutem, kde se zážitek společně snaží zpracovat. „Když by se tohle nestalo, tak by to celé bylo ošizené. Jistě, pokud máte deprese, tak vám může být nějakou dobu lépe, zásadní mi ale přijde právě následná práce s odborníkem,“ míní žena, která nakonec absolvovala tři dávky látky. Pozitivní zkušenosti, zázraky ale ne U antidepresiv se čeká na účinky měsíc či měsíc a půl, u úspěšné aplikaci látek typu ketamin podle odborníků přicházejí změny okamžitě. Jde o týden či dva. Pomoci může při rezistentních formách depresí, úzkostných nebo posttraumatických stresových poruchách. S úzkostmi a depresemi se potýkají ve velké míře i onkologičtí pacienti, připomíná Masarykův onkologický ústavu v Brně.