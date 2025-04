Kosmická loď Sojuz se dvěma Rusy a jedním Američanem se připojila k ISS

Pro Kima – lékaře a bývalého příslušníka námořnictva, který je prvním korejsko-americkým astronautem na ISS – i Zubritského je to první let do vesmíru. Pro Ryžikova, který už na orbitální laboratoři strávil téměř rok během dvou misí v letech 2016 až 2017 a 2020 až 2021, je to dokonce již třetí mise.

V polovině března se zpět na Zemi vrátila dvojice amerických astronautů Barry Wilmore a Sunita Williamsová, kteří uvázli na ISS na více než devět měsíců. Testovací mise společnosti Boeing, jejíž loď astronauty ke stanici dopravila, přitom měla původně trvat jenom několik dní.