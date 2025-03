Dvojice astronautů se po neplánovaně dlouhém pobytu na ISS vrací k Zemi

Navzdory délce svého pobytu Barry Wilmore a Sunita Williamsová nepřekonají americký rekord v délce pobytu v kosmu, který drží astronaut Frank Rubio. Ten strávil v roce 2023 na palubě ISS 371 dní namísto původně plánovaných šesti měsíců –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ tehdy kvůli úniku chladicí kapaliny.

Politika na ISS

Do osudu obou astronautů zasáhla i politika. Americký prezident Donald Trump totiž na konci ledna požádal soukromou kosmickou společnost SpaceX, aby je co nejdříve dopravila zpět na Zemi. Na síti X to tehdy uvedl zakladatel a šéf SpaceX Elon Musk. „Prezident Spojených států požádal SpaceX, aby co nejdříve dostala domů dva astronauty uvázlé na ISS. Uděláme to.“

Musk zároveň kritizoval vládu bývalého prezidenta Joea Bidena za to, že dvojici vesmírných trosečníků ponechala na oběžné dráze kolem Země příliš dlouho. Musk pracuje pro americkou vládu, patří k nejbohatším lidem světa a současně má blízko k Trumpovi.

Zpravodajská televize CNN připomněla, že plán, kdy by společnost SpaceX dopravila oba astronauty na Zemi, NASA připravila již před několika měsíci. V prosinci ale mise nabrala zpoždění, protože SpaceX si vyžádala více času na přípravu kosmické lodi.