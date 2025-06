Meditace a mindfulness mají stinnou stránku, varuje psycholog

Mindfulness je vlastně modernější variantou meditací, která zahrnuje i poznatky moderní vědy. Meditující se při ní soustředí na to, aby si uvědomovali, co vnímají, na co myslí a co cítí v právě přítomném okamžiku.

První písemné doklady o této metodě jsou staré víc než 1500 let a pocházejí z Indie. Meditační spis školy Dharmatráta, který sepsali učení buddhisté, popsal už tehdy nejen nejrůznější metody, ale také obsahoval něco, co se i dnes do značné míry ignoruje – zprávy o příznacích deprese a úzkosti, které se mohou po meditaci objevit. Podrobně popsal anomálie spojené s epizodami psychózy, disociace a pocit, že svět není opravdový.

Běžné škodlivé účinky

Experimentální psycholog Miguel Farias se právě těmto negativním dopadům meditací a minfulness věnuje a popsal je v přehledovém článku. Podle něj věda přinesla v poslední dekádě spoustu nových informací v této oblasti, které prokázaly, že výše popsané nežádoucí účinky nejsou vůbec vzácné.

Farias uvádí rovnou několik seriózních výzkumů, jež takové problémy popisují a kvantifikují. Například studie z roku 2022 na vzorku 953 pravidelně meditujících v USA ukázala, že více než deset procent z nich zažilo nežádoucí účinky, které měly významný negativní dopad na jejich každodenní život a trvaly nejméně měsíc.