„Úsměv od ucha k uchu.“ Hudebník Pokáč vzpomínal na Annu Slováčkovou

Na spolupráci s Annou Julií Slováčkovou hudebník Jan Pokorný alias Pokáč vzpomíná rád. Natočili spolu píseň na podporu dětí s onkologickým onemocněním. Očekával jsem, že mě pošle do háje a ona napsala, že je to skvělé, že ji to baví a že do toho půjde, popsal v Událostech, komentářích Pokorný. Slováčková podle něj měla jednoznačně pozitivní přístup k životu. Úsměv od ucha k uchu a naprosto bezedná chuť žít tady a teď, popsal osobnost Slováčkové písničkář. Zpěvačka a herečka o víkendu podlehla rakovině, bylo jí 29 let.