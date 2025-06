Jansta obviněný v motolské kauze zůstane ve vazbě

Soud ve čtvrtek zamítl žádost obviněného advokáta Miroslava Jansty o propuštění z vazby, a to kvůli obavě, že by mohl pokračovat v trestné činnosti. Informoval o tom Janstův právní zástupce Josef Monsport. Proti rozhodnutí podal stížnost. Advokát je ve vazbě od konce února. Policie ho viní z toho, že pomáhal někdejšímu řediteli motolské nemocnice Miloslavu Ludvíkovi a jeho bývalému náměstkovi Pavlu Budinskému legalizovat peníze z úplatků.

Jansta už v minulosti stanul před soudem, a to společně s někdejším šéfem českého fotbalu Miroslavem Peltou v případu zmanipulování sportovních dotací ministerstva školství. Soudy však tehdy advokáta pravomocně osvobodily. Nejvyšší státní zástupce se proti zproštění viny dovolal, věcí se tak bude zabývat ještě Nejvyšší soud.

Vlivný třiašedesátiletý advokát Jansta rezignoval kvůli trestnímu stíhání v motolské kauze na funkci šéfa České unie sportu i České basketbalové federace. Za praní špinavých peněz ve velkém rozsahu a v organizované skupině mu v případě prokázání viny hrozí tři až deset let vězení a propadnutí majetku.

Policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu stíhá v kauze Motol osmnáct lidí, kteří čelí obvinění za úplatkářské trestné činy, dotační podvod, praní špinavých peněz nebo za poškození finančních zájmů EU. Hlavním podezřelým hrozí až dvanáct let vězení. Případ zakázek pro motolskou nemocnici se týká dotací z Evropské unie, dozoruje ho proto Úřad evropského veřejného žalobce. Obvodní soud pro Prahu 5 poslal v únoru na návrh státní zástupkyně do vazební cely pět obviněných – vedle Jansty, Ludvíka a Budinského to byli podnikatelé Mychajlo Popovyč a Petr Kysučan, který je nyní zpátky na svobodě.

Kriminalisté tvrdí, že se Ludvík a Budinský nechali uplácet od různých dodavatelů nemocnice, ať už zajišťovali stavební zakázky, úklidové služby či řemeslnické práce. Odevzdávání části peněz bylo údajně předem dohodnutou podmínkou pro platnost příslušných smluv. Po únorové policejní razii odvolal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) Ludvíka z ředitelské funkce. Policie zatím osmnácti obviněným zajistila celkové majetky v hodnotě přes sto milionů korun.