Decroix chce na ministerstvu zadat kvůli kauze bitcoinů externí audit

Nastupující ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) zadá v úřadu kvůli bitcoinové kauze audit, který provede externí firma, řekla na čtvrtečním brífinku. Veřejnost chce s výsledky auditu seznámit do konce srpna. Zároveň bezodkladně po nástupu do funkce předloží vládě časovou osu kauzy. Uvedla také, že na resort chce přivést nezávislého koordinátora z justice, jenž bude o záležitosti nestranně informovat.

Decroix řekla, že rozumí závažnosti situace kolem bitcoinové kauzy. Po svém případném jmenování do čela resortu chce posílit důvěru v justici, a to skrze „prověrku procesů a pravidel“ na základě auditu „nezávislé externí firmy“. Vzniklá auditní zpráva má být v „ideálním případě“ dostupná veřejnosti do konce srpna.

Zároveň chce Decroix na ministerstvu určit odpovědnou osobu za veškerou komunikaci ohledně bitcoinové kauzy. Má být vybrán koordinátor z řad odborníků v justici, kandidátka na ministryni odmítla poskytnout bližší informace o zvažovaných osobách.

Mimo to, bezodkladně po nástupu do funkce, politička údajně předloží časovou osu událostí vedoucích k bitcoinové kauze, jak bylo určeno Bezpečnostní radou státu ve středu.