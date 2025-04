Evropské akcie se zotavují z propadů, zpevnily i burzy v Asii

Panevropský index STOXX Europe 600, který sleduje obchodování na burzách v Británii a vybraných zemích Evropské unie, krátce po 09:30 SELČ vykazoval růst o 1,3 procenta na 480,3 bodu. Od středy minulého týdne do pondělí odepsal zhruba dvanáct procent a byl nejníže za čtrnáct měsíců. Od maxima, na kterém byl 3. března, index do pondělí klesl o 17,9 procenta.

Evropská komise v pondělí uvedla, že pokud se nebude schopna s americkou administrativou dohodnout na odstranění cel, je připravena zavést odvetná pětadvacetiprocentní cla na dovoz některého zboží z USA. Na Unii už dopadají cla na dovoz aut a na dovoz oceli a hliníku do USA. Od středy by to mělo být i dvacetiprocentní clo u dalšího zboží.

„Po významných propadech posledních dnů je nyní zřejmá uvolněná nálada, nicméně netroufnu si říci, že to nejhorší máme za sebou,“ uvedl analytik XTB Tomáš Cverna. Vyjednávání mezi EU, Čínou a dalšími s USA bude rozhodujícím faktorem, který bude podle něj i nadále ovlivňovat vývoj na akciových trzích. Vliv budou mít rovněž makroekonomická data, která budou v USA zveřejněna, například inflace za uplynulý měsíc, doplnil Cverna.

„Spojuje se nám tu několik negativních faktorů. Jedním z nich je probíhající celní válka mezi USA a zbytkem světa, dalším negativním faktorem, který do toho může vstoupit, je spekulace o možné recesi ve Spojených státech,“ podotkl mluvčí pražské burzy Jiří Kovařík. Pokud by se USA propadly do recese, pravděpodobně by se tento stav propsal i na ostatní trhy, upozornil.