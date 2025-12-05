Stanice metra C Pankrác se otevře 19. prosince


před 1 hhodinou

Stanice pražského metra C Pankrác se po zhruba jedenáctiměsíční rekonstrukci otevře pro cestující v pátek 19. prosince ve 14:00. Uvedl to v pátek dopravní podnik a primátorův náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). Podle něj bude stanice, kterou kvůli opravám vlaky od 6. ledna letošního roku jen projíždí, otevřena oproti původnímu harmonogramu o sedmnáct dní dříve. Naopak otevření stanice metra B Českomoravská se opozdí.

„První souprava zastaví a otevře dveře cestujícím přesně ve 14:00,“ upřesnil otevření Pankráce 19. prosince Hřib. Doplnil, že v technických a služebních prostorách stanice sice budou i po tomto datu pokračovat práce na modernizaci, nicméně běžný provoz stanice už neovlivní.

Podle Hřiba dělníci dokončili také přestup na linku metra D, s jejíž výstavbou započatou v roce 2022 rekonstrukce stanice Pankrác souvisela. Vedle vybudování přestupů na novou linku na Pankráci měli dělníci při opravě stanice vyměnit mimo jiné i eskalátory a výtah.

Kvůli uzavření stanice dopravní podnik koncem loňského roku zprovoznil prodlouženou tramvajovou trať k obchodnímu centru Arkády Pankrác, odkud jede linka 19 na sousední Pražské povstání. Dopravní podnik navíc posílil tramvajovou linku v úseku Pankrác a Pražského povstání.

Českomoravská se má otevřít až před 25. březnem

Ve stejnou dobu jako stanici Pankrác dopravní podnik uzavřel kvůli rekonstrukci i stanici metra B Českomoravská. Dělníci tam podle plánů mají vyměnit eskalátory a rozvody nebo instalovat výtahy a zatím zůstává tato stanice pro cestující mimo provoz. Podle dřívějších informací měla trvat zhruba do konce letošního roku.

Podle dopravního podniku se nicméně ukázalo, že některé nosné konstrukce stanice jsou v mnohem horším stavu, než se předpokládalo, což s sebou přineslo nutnost prací navíc a odložení termínu otevření. V předminulém týdnu dopravní podnik oznámil, že plánuje Českomoravskou otevřít před 25. březnem příštího roku, kdy začne mistrovství světa v krasobruslení v blízké O2 areně.

Praha finišuje s rekonstrukcí stanic metra, některé termíny však nedodrží
Eskalátory v metru (ilustrační foto)

