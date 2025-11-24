Praha finišuje s rekonstrukcí stanic metra, některé termíny však nedodrží


Zprovoznění dočasně uzavřených stanic metra Českomoravská a Pankrác se blíží. První jmenovaná již má nainstalované nové eskalátory a dělníci teď osazují skleněné obklady za kolejištěm. Původní keramické totiž zničily v roce 2002 povodně. Nepovede se však uvedení do provozu v původním termínu v lednu 2026 kvůli horšímu stavu nosných konstrukcí. Dopravní podnik chce proto stihnout termín na konci března před začátkem mistrovství světa v krasobruslení konaného v blízké O2 areně.

Částku za vícepráce pražský dopravní podnik podle svého vedoucího odboru komunikace Daniela Šabíka zatím nezná, dodatečné náklady budou k dispozici až po předání stanice do užívání.

Cestující by však mohli už před Vánocemi začít provizorně využívat stanici metra Pankrác, která nefunguje od ledna 2025. I zde dělníci instalují nové eskalátory, nástupiště má také nové osvětlení. Prostory by měly mít „provzdušněnější“ vzhled díky novým balustrádám a dojde i na výměnu mramorových obkladů.

