Středočeský kraj loni předčil Prahu v počtu dopravních nehod

Středočeský kraj je podle policejních statistik regionem s nejvyšším počtem dopravních nehod. Od ledna do listopadu 2025 se tam stalo 12 647 nehod, při kterých zemřelo 75 lidí. Střední Čechy tak překonaly i Prahu, která si dlouhodobě drží prvenství. Z analýz vyplývá, že za většinou havárií stojí především vysoká rychlost a nezkušenost řidičů.
Na hlavním tahu mezi Prahou a Táborem záchranáři zasahovali v uplynulých dvou týdnech u dvou nehod. Naposledy tam řidič nákladního auta přejel do protisměru, kde se srazil s osobním vozem. „V osobním autě cestovaly dvě osoby, přičemž řidička byla s těžkým zraněním letecky transportována do nemocnice, nicméně její spolujezdec na místě bohužel podlehl vážnému zranění,“ shrnula krajská policejní mluvčí Michaela Richterová.
Od začátku roku 2025 do konce listopadu řešili policisté na českých silnicích téměř osmdesát tisíc nehod. Nejvíce právě ve Středočeském kraji. Zemřelo tam při nich 75 lidí. V průměru přitom na každý kraj připadá 28 obětí. „Je to kraj, který má velmi hustou silniční síť a zároveň je velmi lidnatý. K závažným nehodám dochází často na křižovatkách, kdy se někdo snaží vjet na silnici první třídy a nedá přednost,“ popsal vedoucí oddělení BESIP Tomáš Neřold.
V počtu dopravních nehod přitom bývá dlouhodobě na prvním místě Praha – policie tam ročně vyšetřuje i více než 18,5 tisíce případů. Hlavní město se potýká s vysokým dopravním zatížením, množstvím přechodů i složitou infrastrukturou. „Téměř 55 procent nehod je zde způsobeno nesprávným způsobem řízení,“ upozornil datový analytik společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod, Marek Sibal.
Dopravně složitý kraj
Silnice ve Středočeském kraji nejsou jen tranzitními tahy směřujícími do hlavního města, ale také stovkami kilometrů komunikací vedených lesy a kolem polí. Právě tato rozmanitost podle odborníků z Portálu nehod dělá kraj dopravně složitým a z hlediska bezpečnosti mimořádně náročným.
Mezi nejrizikovější oblasti tam patří okres Mladá Boleslav. Každoročně tam dochází v průměru k patnácti stům dopravních nehod, přičemž 43 procent z nich je způsobeno nesprávným způsobem jízdy. Dalších 22 procent havárií nezavinili řidiči – nejčastěji jde o střety se zvěří.
- Okres Kladno – úsek dálnice D7 u obce Stehelčeves. Za posledních pět let 38 nehod, 13 zraněných. Nejčastější příčina nehod: nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky.
- Okres Kutná Hora – mimoúrovňová křižovatka na silnici I/38 u obce Církvice. Za posledních pět let 26 nehod, 19 zraněných. Nejčastější příčina nehod: nedání přednosti proti příkazu „Dej přednost v jízdě“.
- Okres Nymburk – křižovatka silnice I/38 a ulice Sokolečská u obce Kluk u Poděbrad. Za posledních pět let 23 nehod, 18 zraněných. Nejčastější příčina nehod: nedání přednosti proti příkazu „Stůj, dej přednost v jízdě“.
- Okres Mladá Boleslav – křižovatka silnic II/610 a II/275 u městyse Brodce. Za posledních pět let 20 nehod, 17 zraněných. Nejčastější příčina nehod: nedání přednosti proti příkazu „Stůj, dej přednost v jízdě“.
- Okres Beroun – mimoúrovňová křižovatka dálnice D5 a ulice Koněpruská v Berouně. Za posledních pět let 18 nehod, 16 zraněných. Nejčastější příčina nehod: nedání přednosti proti příkazu „Dej přednost v jízdě“.
- Okres Kladno – křižovatka silnic I/16 a III/23935 u obce Hobšovice. Za posledních pět let 28 nehod, 34 zraněných. Nejčastější příčina nehod: nedání přednosti proti příkazu „Dej přednost v jízdě“.
- Okres Praha-venkov – okružní křižovatka na silnici II/611 u obce Jirny. Za posledních pět let 22 nehod, 13 zraněných. Často zde dochází k nehodám v nočních hodinách.
- Okres Beroun – úsek dálnice D5 u obce Vráž. Za posledních pět let 38 nehod, 6 zraněných. Rizikové jsou zde nehody za mokra.
- Okres Rakovník – úsek silnice II/233 v extravilánu u městyse Pavlíkov. Za posledních pět let 16 nehod, 6 zraněných. Nejčastěji dochází k nehodám se stromy.
- Okres Praha-venkov – křižovatka silnic II/610 a II/245 v Brandýse nad Labem. Za posledních pět let 26 nehod, 10 zraněných. Časté jsou zde nehody cyklistů.
Přehled byl vybrán na základě analýzy nehodových dat za posledních pět let. Mohou se tedy lišit od mapy rizikových míst na Portálu nehod, která vychází z informací za poslední dva roky.
Zdroj: Portál nehod
Právě nepřiměřená rychlost, nesprávný způsob jízdy a nepozornost za volantem patří k nejčastějším příčinám srážek. Středočeské hejtmanství proto ve spolupráci s policisty, silničáři a dalšími odborníky na dopravu každý rok vytipovává nejrizikovější místa, která následně upravuje.
„Některá opatření se dají realizovat hned, tedy například úprava vodorovného nebo svislého dopravního značení. Potom jsou ale úpravy, které – bohužel – trvají delší dobu, jako je například stavba mostních objektů nebo přestavby problematických křižovatek na kruhové objezdy,“ řekl radní pro dopravu Středočeského kraje Josef Pátek (ODS).
Nezkušenost, chybný odhad, podcenění rychlosti
Jedním z nejrizikovějších míst ve středních Čechách je křižovatka na dohled od Hobšovic nedaleko Kladna, která je zároveň součástí obchvatu Slaného. Za posledních pět let se tam stalo 28 nehod, při kterých se zranilo čtyřiatřicet lidí.
„Na mapě jde o nenápadné místo, v provozu však o jeden z nejproblematičtějších bodů v celém kraji. Křižovatka leží na vytíženém tahu mezi dálnicemi a zároveň tvoří součást obchvatu Slaného. Rychlý tranzit se tu potkává s místní dopravou, která se snaží bezpečně zařadit na hlavní,“ popsal Sibal.
„Někdy jsou řidiči nervózní, protože se obtížně dostávají do mezer, jindy jde o prosté přehlédnutí. Je proto velmi důležité dávat pozor při najíždění na hlavní silnici a být si jistý, že tam nejede žádné vozidlo,“ vysvětlil Neřold. Policisté zároveň upozorňují, že při nehodách se tam nadprůměrně často objevují mladí řidiči s minimálními zkušenostmi.
Policie proto doporučuje nahradit značku „Dej přednost v jízdě“ stopkou a doplnit takzvané opticko-psychologické brzdy, které řidiče přimějí zpomalit ještě před křižovatkou. Ředitelství silnic a dálnic už zadalo bezpečnostní inspekci a na jejím základě zvýraznilo vodorovné dopravní značení. Zároveň připravuje podrobnější studii dalšího řešení.
Na odborné konferenci loni v prosinci zazněly i návrhy na zásadnější úpravy, například vybudování kruhového objezdu či mimoúrovňového křížení. Ve hře je také snížení rychlosti na hlavní silnici, ovšem pouze za předpokladu důsledných kontrol. Odborníci se shodují, že pokud má křižovatka přestat patřit k nejrizikovějším na Kladensku, budou nutné výraznější stavební úpravy.
Speciální senzory
Silnice I/12 mezi Prahou a Kolínem patří k nejvytíženějším ve středních Čechách a křižovatka u odbočky na Přišimasy a Tuklaty je toho typickým příkladem. Pátého listopadu tam začalo podrobné měření pomocí systému Traffic Eye, jehož cílem je odhalit skutečné příčiny dlouhodobých problémů v provozu. Za posledních šest let tam policie eviduje 23 dopravních nehod, nejčastěji kvůli nedání přednosti při vjíždění z vedlejší silnice.
Traffic Eye je moderní senzor určený pro rychlou analýzu dopravních situací. Nesnímá obrazy a nepracuje s kamerou, ale sleduje trajektorii vozidel i chodců, měří rychlost a vyhodnocuje směr jejich pohybu. Na základě těchto dat dokáže ukázat, kde řidiči chybují, jaká je intenzita provozu nebo zda je problém v dopravním značení.
„Senzor umožňuje rychle a přesně zjistit, co se na konkrétním místě děje – jaká je intenzita provozu, kde řidiči chybují a co je třeba změnit, aby se snížilo riziko nehod. Data jsou dostupná okamžitě po instalaci, což umožňuje rychle reagovat a činit rozhodnutí založená na reálných číslech,“ vysvětlil Jan Chalas ze společnosti DataFriends.
Naměřená data potvrzují, že touto křižovatkou projede v průměru více než pět tisíc vozidel denně. Nejrušnější bývají pátky, kdy se počet blíží šesti a půl tisícům aut, zatímco o víkendech provoz výrazně klesá a v neděli se pohybuje okolo tří tisíc průjezdů.
„Zásadním problémem, který měření odhalilo, je rychlost. Na hlavní silnici ve směru od Prahy překračuje povolený limit šedesát procent řidičů. Téměř deset procent jede rychlostí mezi devadesáti a sto kilometry v hodině, dalších téměř třicet procent má na tachometru mezi stem a sto dvaceti,“ uvedla datová analytička společnosti DataFriends Petra Marková.
Portál nehod vznikl za podpory Fondu zábrany škod a úzké spolupráce s Českou kanceláří pojistitelů (ČKP). Autorem projektu je společnost DataFriends, která portál i provozuje.
