V úterý nad ránem očekávají meteorologové extrémní mrazy. Podívejte se, jak bude u vás

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu na silné noční mrazy, kdy teploty klesnou až pod minus 12 stupňů. Platí do čtvrtečního rána pro většinu republiky s výjimkou středních Čech, Prahy a východní Moravy. Vizualizace ukazuje nejnovější předpověď pro jednotlivé stanice.
Teploty se budou v úterý ráno značně lišit, zatímco na jižní Moravě může být podle modelu Aladin relativně snesitelný chlad, zejména na Šumavě a v Krkonoších klesnou teploty tak nízko, že to může pro špatně oblečené nebo nepřipravené představovat riziko.
Vizualizace ukazuje předpověď na 6:00 ráno pro většinu stanic v Česku, které dlouhodobě a spolehlivě měří teploty:
Meteorologové varují, že v takovém mrazu hrozí velmi rychle prochladnutí a omrznutí nechráněných částí těla. „Doporučuje se chránit se teplým oblečením ve více vrstvách a vhodnou obuví. Malé děti, starší a nemocní občané by měli omezit délku pobytu venku. Proti prochladnutí pomáhá teplý nápoj, jídlo a tělesný pohyb,“ doporučuje Český hydrometeorologický ústav.
Nezvyklé mrazy zasáhly Česko už v noci na pondělí, data více než stovky stanic ukazuje další vizualizace:
Jak bude dál
V dalších dnech bude většinou svítit slunce, teploty se ale nedostanou přes nulu, což meteorologové označují za ledové dny. Ve čtvrtek přejde přes republiku fronta, která přinese změnu počasí – obloha se zatáhne, oteplí se a zaprší, na horách bude sněžit. Tam, kde zůstanou teploty pod nulou, tedy ve východní polovině republiky, mohou padat i mrznoucí srážky a vytvoří se ledovka.
Víkend bude podle aktuální předpovědi oblačný až zatažený, občas bude sněžit nebo pršet, nejvyšší teploty se budou pohybovat od nuly do plus pěti stupňů, na Moravě a ve Slezsku se maxima dostanou jen těsně nad nulu.