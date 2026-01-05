V úterý nad ránem očekávají meteorologové extrémní mrazy. Podívejte se, jak bude u vás


před 1 hhodinou

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu na silné noční mrazy, kdy teploty klesnou až pod minus 12 stupňů. Platí do čtvrtečního rána pro většinu republiky s výjimkou středních Čech, Prahy a východní Moravy. Vizualizace ukazuje nejnovější předpověď pro jednotlivé stanice.

Teploty se budou v úterý ráno značně lišit, zatímco na jižní Moravě může být podle modelu Aladin relativně snesitelný chlad, zejména na Šumavě a v Krkonoších klesnou teploty tak nízko, že to může pro špatně oblečené nebo nepřipravené představovat riziko.

Vizualizace ukazuje předpověď na 6:00 ráno pro většinu stanic v Česku, které dlouhodobě a spolehlivě měří teploty:

Meteorologové varují, že v takovém mrazu hrozí velmi rychle prochladnutí a omrznutí nechráněných částí těla. „Doporučuje se chránit se teplým oblečením ve více vrstvách a vhodnou obuví. Malé děti, starší a nemocní občané by měli omezit délku pobytu venku. Proti prochladnutí pomáhá teplý nápoj, jídlo a tělesný pohyb,“ doporučuje Český hydrometeorologický ústav.

Nezvyklé mrazy zasáhly Česko už v noci na pondělí, data více než stovky stanic ukazuje další vizualizace:

Jak bude dál

V dalších dnech bude většinou svítit slunce, teploty se ale nedostanou přes nulu, což meteorologové označují za ledové dny. Ve čtvrtek přejde přes republiku fronta, která přinese změnu počasí – obloha se zatáhne, oteplí se a zaprší, na horách bude sněžit. Tam, kde zůstanou teploty pod nulou, tedy ve východní polovině republiky, mohou padat i mrznoucí srážky a vytvoří se ledovka.

Česko sevřely silné mrazy, na Šumavě teploty klesly pod minus třicet
Pavel Šemla: Javorové, Moravskoslezský kraj (25. 12. 2025)

Víkend bude podle aktuální předpovědi oblačný až zatažený, občas bude sněžit nebo pršet, nejvyšší teploty se budou pohybovat od nuly do plus pěti stupňů, na Moravě a ve Slezsku se maxima dostanou jen těsně nad nulu.

