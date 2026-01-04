Soud poslal do vazby muže, který dle policie útočil v obchodním domě v Hradci


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Okresní soud v Hradci Králové poslal do vazby 32letého cizince, který podle policie útočil v pátek v královéhradeckém obchodním centru a zranil dva lidi. Policie ho v sobotu obvinila z pokusu o vraždu, za to mu hrozí až dvacet let ve vězení.

Incident se stal v pátek navečer v OC Futurum po hádce. Starší muž napadl o čtyři roky mladšího cizince. Použil obušek a pak sekáček a zranil napadeného na horní polovině těla. Osmadvacetiletý muž se bránil nožem a útočníka také zranil. Náhodná svědkyně utrpěla lehké zranění na uchu.

Útočník po činu utekl. Záchranáři mezitím ošetřili zraněné a dovezli je do fakultní nemocnice. Tam se nechal někým odvézt také zraněný pachatel, aby ho lékaři ošetřili. Policii ho v nemocnici zadržela. Kvůli incidentu byl celý obchodní dům evakuován, odejít muselo patnáct set až dva tisíce návštěvníků a zaměstnanců.

Útočníka z Hradce policie obvinila z pokusu o vraždu
Policie po útoku v centru Futurum v Hradci Králové

Královéhradecký kraj

Do ulic vyrazili koledníci Tříkrálové sbírky

Do ulic českých měst vyrazili koledníci Tříkrálové sbírky. Lidé mohou přispět do označených a zapečetěných pokladniček, ale také on-line na webu sbírky nebo kdykoliv zaslat dárcovskou SMS, případně přispět na sbírkový účet. Letos jde už o 26. ročník sbírky, kterou každoročně pořádá Charita ČR. Výtěžek je určen lidem v těžké životní situaci, desetina pak směřuje na zahraniční humanitární pomoc.
včera v 07:30

Muž v královéhradeckém obchodním centru zranil nožem dva lidi. Policie ho zadržela

V královéhradeckém obchodním centru Futurum v pátek odpoledne muž napadl a zranil nožem dva lidi. Policisté centrum společně s hasiči evakuovali a po pachateli pátrali, nedlouho poté ho zadrželi v nedaleké Fakultní nemocnici Hradec Králové. Napadený muž podle záchranné služby utrpěl vážné bodné zranění a jedna žena byla zraněna lehce, oba skončili po ošetření ve fakultní nemocnici. Útočník je podezřelý z pokusu o vraždu, hrozí mu až dvacet let.
2. 1. 2026Aktualizováno2. 1. 2026

Sněžku zasáhl orkán, v Krkonoších platí lavinové nebezpečí

Sněžku zasáhl v pátek vítr o síle orkánu. Vítr měl podle údajů z měřicí stanice na vrcholu hory krátce po 07:00 v nárazu rychlosti přes 123 kilometrů v hodině. Hranice orkánu je 117,7 kilometru v hodině. Horní úsek lanovky na Sněžku zřejmě kvůli silnému větru celý den nepojede, sdělil vedoucí provozu lanovky Jiří Špetla. Dolní úsek na Růžovou horu je v provozu. Aktuální informace o provozu lanovky jsou na webu, situace se může změnit. Ostatní krkonošské lanovky v kraji vítr neomezil.
2. 1. 2026

Sněžení zkomplikovalo dopravu, způsobilo nehody i zpoždění autobusů

Sněžení ve středu na mnoha místech zkomplikovalo dopravu, na kluzkých a zasněžených cestách se stala řada nehod. V Jihlavě najelo auto, které dostalo smyk, do chodců a několik jich lehce zranilo. Ve Středočeském kraji nabíraly zpoždění autobusy. Kvůli výstraze meteorologů, kteří očekávají další sněžení a mráz, uzavřeli silničáři pro nákladní auta hlavní tah z Tanvaldu na Harrachov na Jablonecku a dál do Polska. Řidiči by měli být na cestách opatrní.
31. 12. 2025Aktualizováno31. 12. 2025

Čtyři tisíce litrů fridexu uniklo na univerzitním kampusu v Hradci Králové

Z chladicího potrubí v budovaném lékařském kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové ve čtvrtek uniklo kolem čtyř tisíc litrů fridexu, nemrznoucí chladicí kapaliny, která slouží k ochraně před zamrznutím v zimě či přehříváním v létě. Hasiči kapalinu rozlitou v přízemí budovy odčerpali. Mimo objekt se fridex nedostal, životní prostředí to neohrozilo. Příčinou havárie byla technická závada na potrubí, řekla mluvčí hasičů Zuzana Strouhalová.
26. 12. 2025

Dálnici D35 rozšířily dva nové úseky

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevřelo dva úseky dálnice D35: šest kilometrů dlouhý úsek Vysoké Mýto – Džbánov a dvanáctikilometrový úsek mezi Hořicemi na Jičínsku a Sadovou na Hradecku. Ani jeden z nich zatím není napojený na dálniční síť. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl věří, že celá D35 bude hotová do pěti let.
16. 12. 2025Aktualizováno16. 12. 2025
