Útočníka z Hradce policie obvinila z pokusu o vraždu

Policie obvinila z pokusu o vraždu dvaatřicetiletého cizince, který v pátek v obchodním centru v Hradci Králové napadl o čtyři roky mladšího cizince a jednu svědkyni zranil. Hrozí mu dvacet let vězení, informovala policejní mluvčí Andrea Muzikantová.
Útočník použil obušek a sekáček. Incident se stal v pátek navečer v OC Futurum. Evakuovalo se kvůli tomu patnáct set až dva tisíce lidí. Pachatel utekl, policie po něm pátrala a nedlouho poté ho zadržela v hradecké nemocnici. Zraněné ošetřili záchranáři a odvezli je do hradecké nemocnice.
Podrobnosti připravujeme.