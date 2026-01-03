Útočníka z Hradce policie obvinila z pokusu o vraždu


před 8 mminutami|Zdroj: ČTK

Policie obvinila z pokusu o vraždu dvaatřicetiletého cizince, který v pátek v obchodním centru v Hradci Králové napadl o čtyři roky mladšího cizince a jednu svědkyni zranil. Hrozí mu dvacet let vězení, informovala policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

Útočník použil obušek a sekáček. Incident se stal v pátek navečer v OC Futurum. Evakuovalo se kvůli tomu patnáct set až dva tisíce lidí. Pachatel utekl, policie po něm pátrala a nedlouho poté ho zadržela v hradecké nemocnici. Zraněné ošetřili záchranáři a odvezli je do hradecké nemocnice.

Podrobnosti připravujeme.

Muž v královéhradeckém obchodním centru zranil nožem dva lidi. Policie ho zadržela
Zásah hasičů, policistů a záchranářů v obchodním centru Futurum v Hradci Králové

