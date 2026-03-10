Na Hradecku utratí kvůli ptačí chřipce desetitisíce kachen

V okrese Hradec Králové jsou další dvě ohniska ptačí chřipky v komerčních chovech drůbeže. Nákaza zasáhla chovy kachen firmy Perena v Dobřenicích a v Chudonicích. Je v nich dohromady asi čtyřicet tisíc ptáků. Mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Majer v úterý řekl, že je bude třeba utratit. Veterináři kvůli novým ohniskům také rozšířili ochranná pásma.
Letos jde o čtvrté a páté ohnisko ptačí chřipky v komerčním chovu v tuzemsku. Všechna ohniska jsou na Hradecku, vzdálená jsou od sebe do čtrnácti kilometrů. První bylo v únoru v chovu kachen Pereny v Kosičkách.
„Chovatel nahlásil pokles snášky a úhyn chovných kachen v pondělí. Laboratoř následně v chovu potvrdila virus ptačí chřipky H5N1,“ popsal mluvčí veterinární správy průběh aktuálního případu. Firma Perena médiím vyjádření neposkytuje a odkazuje na informace veterinářů. Chovy firmy Perena na Hradecku zasáhla ptačí chřipka již v letech 2021 a 2023.
V chovu v Dobřenicích je asi 31 tisíc kachen. V Chudonicích, které jsou součástí Nového Bydžova, je asi devět tisíc ptáků. S likvidací chovů by hasiči a veterináři měli začít ve středu.
První letošní ohnisko ptačí chřipky v Česku veternáři potvrdili v chovu kachen Pereny 12. února v obci Kosičky-Třesice. Následný den hasiči celý chov čítající asi 6800 ptáků zlikvidovali.
Mezi 23. až 27. únorem hasiči v Kosičkách likvidovali chov 236 tisíc slepic nakažených rovněž ptačí chřipkou. Šlo o chov Podniku pro výrobu vajec v Kosičkách. Třetí ohnisko hasiči zlikvidovali 3. března v obci Nové Město na Hradecku, v chovu Pereny tam bylo asi 7800 kachen.
Chovatelé v Kosičkách dříve uvedli, že se jim virus dostal do chovu vzduchem. Za prvotní zdroj nákazy označili volně žijící ptáky, neboť na jih od Kosiček a východně od Nového Města hynuly labutě.
Dosud zjištěná ohniska v Novém Městě, Dobřenicích a Chudonicích tvoří trojúhelník, v jehož středu leží Kosičky. Z Kosiček to je do ostatních nakažených chovů zhruba pět až sedm kilometrů.
Mimořádná veterinární opatření
Kvůli novým ohniskům veterináři rozšířili stávající pásma, v nichž platí mimořádná veterinární opatření. „Ochranné pásmo nově zahrne 44 katastrálních území a dozorové pásmo 120 katastrů. Pásma po úpravě zasáhnou území okresů Hradec Králové, Jičín, Pardubice, Kolín a Nymburk v Královéhradeckém, Pardubickém a Středočeském kraji,“ uvedl Majer. V pásmech jsou mimo jiné omezené přesuny drůbeže, dělají se v nich soupisy všech chovů a platí v nich zákaz pořádání hromadných ptačích akcí, jako jsou burzy či výstavy ptactva.
Chovatelé mají podle veterinárního zákona nárok na náhradu nákladů a ztrát, které jim vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření či utrácení zvířat. Náhradu poskytuje ministerstvo zemědělství ve výši prokázaných vynaložených nákladů a způsobených ztrát.
Kromě pěti ohnisek v komerčních chovech bylo v tuzemsku letos zatím potvrzeno šestnáct ohnisek ptačí chřipky v nekomerčních malochovech. Dosud poslední z nich byl ptačí chřipkou zasažen v pondělí 9. března v Novém Městě. Nákaza se objevila také v chovu ptáků v pražské zoo. Nákazu dále veterináři zjistili u uhynulých volně žijících ptáků téměř na třiceti místech v celém Česku.
Ptačí chřipka je virové onemocnění zvířat, zejména ptáků, ale vyskytla se už i u prasat, psů a koček. Z volně žijících ptáků postihuje nejčastěji labutě a divoké kachny, které jsou přenašeči nemoci již několik staletí a virus pro ně není tak nebezpečný jako pro drůbež. Ptačí chřipku, která byla známá už v devatenáctém století pod jménem ptačí mor, způsobují chřipkové viry typu A. Zvláště nebezpečný podtyp viru nese označení H5N1.