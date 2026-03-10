Červený nepojede kvůli akci zemědělců na unijní radu, zastoupí ho Turek

Jednání unijních ministrů životního prostředí v Bruselu se příští týden místo českého ministra Igora Červeného (Motoristé) zúčastní vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (za Motoristy). Svou neúčast zdůvodnil Červený tím, že krátce po svém jmenování přislíbil účast ve stejném termínu na jiné akci v tuzemsku.
„Přislíbil jsem účast na jiné akci v České republice, která se týká oblasti zemědělství a potravinářství. Okamžitě po mém jmenování se na mě obrátil Zemědělský svaz ČR, který mě požádal, abych za nimi přijel, protože se čeká na spoustu nových legislativních změn, které samozřejmě zemědělce dost zásadně ovlivní a ovlivňují,“ řekl Červený.
Ministr životního prostředí dodal, že považoval za daleko důležitější zúčastnit se zmíněné akce než jet na svoje „první podívání se do Evropské unie“. Zdůvodnil to tím, že se prý bude řešit problém, který by se podle něj následně okamžitě nebo v nejbližší době projevil v ceně potravin.
„Základní tezí v našem vládním programu je, abychom nezdražovali lidem život, tudíž potraviny považuji za jednu ze základních složek fungování lidské společnosti i po té ekonomické stránce. Tudíž já nepojedu na radu,“ prohlásil Červený.
Do Bruselu letí poté o týden později, bude tam setkání s poslanci v Evropském parlamentu různých frakcí. Mají mimo jiné například řešit situaci kolem emisních povolenek.
Diskuse o reformě emisních povolenek
Na očekávané radě bude podle Červeného Turek také proto, že se bude diskutovat o reformě emisních povolenek, tak jak ji vidí současná vláda. „Podněcujeme a vyvoláváme snahu o to jednání, abychom zracionalizovali zelenou politiku Evropské unie. Je to věc, na kterou participujeme společně i s panem premiérem,“ dodal.
Rada unijních ministrů pro životní prostředí (Rada ENVI) se koná v úterý 17. března. Mezi hlavní body má patřit politická diskuse k revizi nařízení o emisních standardech oxidu uhličitého z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel a nebo výměna názorů k posílení strategické spolupráce v globální environmentální diplomacii.