Koaliční poslanci chystají zákon o registraci subjektů se zahraničními vazbami


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Koaliční poslanci připravují zákon pro registraci subjektů se zahraničními vazbami. Pracovní verze z konce února hrozí pokutami až patnáct milionů korun či do deseti procent z příjmů nebo obratu. Seznam Zprávám potvrdil přípravu legislativy předseda PRO Jindřich Rajchl z poslaneckého klubu SPD. Podle opozičních Pirátů jde o útok na neziskové organizace a kopii ruského zákona. Další opoziční strany volají po zastavení přípravy návrhu.

Vláda v programovém prohlášení slibuje vznik veřejného registru dotací pro neziskové organizace z veřejných rozpočtů. „U organizací, které vyvíjejí politickou činnost a jsou financované ze zahraničí, zavedeme povinnost tuto skutečnost transparentně označovat,“ stojí v prohlášení. Rajchl serveru Seznam Zprávy sdělil, že předpis o registraci zahraničních vazeb připravuje skupina zákonodárců jako poslanecký návrh.

Před jednáním sněmovny Rajchl dodal, že předpis je jedním z hlavních slibů z kampaně a počítá s ním programové prohlášení. Odmítl jakýkoliv ruský vliv, spojování s Moskvou označil za trapné a naivní. „Já vycházel z amerického zákona. Nevidím důvod, proč by zákon, který platí v USA od roku 1938, nemohl platit i u nás,“ dodal Rajchl.

Předseda PRO neupřesnil, kdy by chtěl zákon předložit, má to být ve chvíli, kdy na něm bude shoda. „Věřím, že koalice se za něj postaví jako jeden muž,“ uvedl Rajchl. Pokládá ho za krok správným směrem, protože v Česku by měly rozhodovat volené politické strany, ne politické neziskové organizace, míní.

V Gruzii panuje napětí po schválení zákona o zahraničním vlivu
Protest proti zákonu o zahraničním vlivu v Tbilisi

Verze, kterou má k dispozici ČTK, odkazuje na to, že podobné mechanismy na evidenci zahraničních vazeb má řada demokratických států – zmiňuje USA, Izrael či Austrálii. „Navrhovaný zákon na tyto zahraniční zkušenosti nenavazuje převzetím konkrétního modelu, nýbrž reflektuje obecný demokratický standard transparentnosti, přizpůsobený ústavnímu pořádku Česka,“ uvádí. V bližším regionu platí podobné normy kromě Ruska v Maďarsku a na Slovensku.

Předpis se má zaměřit na činnost vykonávanou například ve veřejném, politickém, mediálním, vzdělávacím či akademickém prostoru, která je způsobilá ovlivnit veřejné mínění a debatu. Počítá s registrací fyzických i právnických osob. Za zahraniční vazby označuje jednání ve prospěch zahraničního subjektu, ale například i výkon poradenské, analytické, komunikační, mediální či vzdělávací činnosti ve vazbě na zahraniční subjekt.

Zákonu nemají podléhat média, pokud jsou založená podle českého právního řádu a jejich „veřejná činnost je financována z běžného obchodního plnění poskytovaného za obvyklých tržních podmínek“.

Orbánova strana připravila zákon, jenž může omezit organizace financované ze zahraničí
Maďarský premiér Viktor Orbán

Předpis počítá se vznikem registru ve správě ministerstva spravedlnosti. Pokuta až patnáct milionů korun má hrozit, pokud dotčený subjekt nesplní povinnost se do registru zapsat. U právnické osoby může být pokuta určená jako procentní podíl z příjmů nebo obratu do deseti procent, pokud jde o vyšší částku.

Seznam Zprávy uvedly, že na předpisu podle metadat pracuje poradkyně premiéra Andreje Babiše (ANO) pro svobodu slova Natálie Vachatová. Ta však sdělila, že se podílí jen v konzultační rovině. Dokument podle serveru připomínkovali například Rajchl či poslanec ANO Radek Vondráček.

Opozice mluví o ruském zákonu

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib uvedl, že jde o ruský zákon a krok určený k šikaně neziskových organizací. „Jestli v Česku něco nepotřebujeme, tak je to registr nepohodlných neziskovek po vzoru Ruska nebo Maďarska,“ prohlásil. Podle Hřiba se kabinet už rozkladem svobodné občanské společnosti ani netají.

Návrh podle Pirátů pracuje s velmi širokou a vágní definicí zahraniční vlivové činnosti. V praxi by mohl dopadnout na běžné vzdělávací a výzkumné aktivity, média či oblast lidských práv či ochrany životního prostředí, míní Piráti.

Místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová upozornila na to, že předpis počítá s vynětím médií. „Na různé dezinformační weby a podivné televizní projekty tak nedopadne ani náznakem. Skutečné vlivové subjekty se tedy označí za média a zákonu se jednoduše vyhnou,“ varovala.

Předseda STAN Vít Rakušan uvedl, že přípravu takového zákona nemůže myslet premiér Babiš vážně. „Udělejte si v té vládě laskavě pořádek a přestaňte opisovat zákony od (ruského vládce Vladimira) Putina! Tomuhle svinstvu budeme bránit všemi myslitelnými způsoby,“ napsal bývalý ministr vnitra.

Bývalý ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (za ODS) uvedl, že zákon je čistě „buzerací a zaklekáváním“ a v konečném důsledku snahou o likvidaci neziskových organizací. Vláda se podle něj recepty, které do tuzemska přináší Rajchl z Maďarska a Ruska, snaží otrávit atmosféru v Česku a chuť lidí se sdružovat. „Je to něco, co nikdy nedovolíme a budeme tomu tvrdě bránit,“ prohlásil Lipavský.

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel připomněl, že před hrozbou podobného zákona nynější opozice varovala v kampani. „A děje se to. Někteří nevěřili. Babiš má prý ‚byznys na západě‘. Premiér se v kleštích své vydíratelnosti obklopil lidmi, kteří vzhlíží k Putinovi, a tohle je výsledek. Vyzývám Andreje Babiše, ať okamžitě a důrazně ukončí tyto šílené nápady. Tady nejsme v Rusku,“ řekl. Lidovecký poslanec Jan Bartošek předpis označil za bič na občanskou společnost a snahu umlčet odpůrce.

Babiš výtky opozice odmítá

Babiš na úterní tiskové konferenci po jednání s německým kancléřem Friedrichem Merzem prohlásil, že tvrzení, že koaliční novela vzniká pod ruským vlivem, jsou nesmysl. „S Ruskem to nemá nic společného,“ uvedl. Jeho vláda podle něj nechce financovat politické neziskové organizace, z nichž mnohé dostávají peníze ze zahraničí. „My jsme rádi, když jsou neziskovky, které pomáhají v sociálním systému, ale není možné, aby se politické neziskovky zapojovaly do politického boje,“ míní premiér.

Vondráček z ANO uvedl, že o předpisu se teprve debatuje a neexistuje žádný finální text. „Drtí mě, že už teď se ukazuje, že je to proruské. Je to argumentační krize opozice – když nevíte, co s tím, označíte to za proruské,“ dodal. Ruskou linku důrazně odmítl s tím, že mu je z vyjádření opozice smutno. Cílem návrhu je, aby bylo jasné, kdy se používají peníze ze zahraničí při volbách či utváření veřejného mínění v Česku, uvedl Vondráček.

„Je to v podstatě ruský zákon.“ Gruzínská prezidentka vetovala spornou legislativu
Demonstranti se účastní protestu proti návrhu zákona o „zahraničních agentech“ v gruzínském Tbilisi

Neziskové organizace upozorňují na omezení nevládního sektoru

„Nově vznikající zákon o registraci subjektů se zahraničními vazbami vnímáme jako další snahu státu o omezování a ztížení práce nevládního sektoru, inspirovanou nechvalným ruským zákonem. S cílem očerňovat a nálepkovat nevládní organizace v očích veřejnosti,“ uvedla ředitelka české Amnesty International Lucie Laštíková s tím, že pobočka má devadesát procent financí z darů od jednotlivců. 

S partnery ve více než třiceti zemích spolupracuje organizace Člověk v tísni (ČvT), která čerpá i evropské granty. „Pod zákon bychom spadli automaticky. V praxi by to znamenalo registrační povinnosti, průběžné výkazy a zveřejňování seznamu zaměstnanců a jejich pracovní náplně – tedy dat, která v zemích jako Rusko, Bělorusko nebo Afghánistán přímo ohrožují bezpečnost našich spolupracovníků,“ sdělil mluvčí ČvT Tomáš Urban.

Na to, že se koaliční poslanci odvolávají na to, že normy platí v USA, Izraeli či Austrálii, Urban reagoval slovy, že se „právě v těchto zemích ukazuje, že podobné zákony buď nefungují, nebo způsobují víc škody než užitku“.

Nevládní organizace kritizují „drastické“ snížení humanitární pomoci
Kamiony přivážející humanitární pomoc do Pásma Gazy na snímku z 13. srpna

Podle Veroniky Šprincové z organizace Fórum 50 % na podporu rovného zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích musí neziskové organizace už nyní transparentně zveřejňovat výroční zprávy, účetní závěrky či zprávy auditora. „Jako větší riziko však vnímáme, že by registr fungoval spíše jako černá listina ‚nepohodlných‘ organizací. Zvýšila by se tak pravděpodobnost, že se naše organizace stane ještě viditelnějším terčem útoků,“ uvedla Šprincová. 

„Nestačí registr lobbistů a transparentní výroční zprávy? Stát informace o financích už má. Navrhovaný zákon kopíruje ruský model a zavádí zbytečně represivní a diskriminační režim vůči občanským organizacím, které už dnes patří k nejkontrolovanějším a nejtransparentnějším subjektům v zemi,“ prohlásil Filip Milde z iniciativy Jsme fér na podporu lidí LGBT+. Podotkl, že norma by měla i na odbory, církevní či vzdělávací instituce. „Tohle není o kontrole, ale o cenzuře a omezování po vzoru Ruska,“ dodal Milde.

Také podle výkonného ředitele české Greenpeace Pavla Grubera navrhovaný zákon připomíná normy o takzvaných zahraničních agentech, jaké jsou v Rusku či Gruzii a používají se k omezování občanské společnosti. „Doufáme, že pokud chce vláda i premiér dál vést Česko jako demokratickou zemi, zůstane tento návrh jen na papíře. Silná občanská společnost je totiž odrazem zdravé a sebevědomé společnosti a nic ji nedokáže nahradit,“ uvedl Gruber.

Nevládní organizace na Slovensku budou mít nové povinnosti
Slovenský parlament

Výběr redakce

Poslanci mají jednat o digitální ekonomice a potenciálně i o svých platech

ŽivěPoslanci mají jednat o digitální ekonomice a potenciálně i o svých platech

14:00Aktualizovánopřed 11 mminutami
V Otrokovicích hořel sklad, z okolí se evakuovaly stovky lidí

V Otrokovicích hořel sklad, z okolí se evakuovaly stovky lidí

12:27Aktualizovánopřed 15 mminutami
Írán tvrdí, že zadržel třicet podezřelých ze špionáže pro USA a Izrael

Írán tvrdí, že zadržel třicet podezřelých ze špionáže pro USA a Izrael

před 19 mminutami
Konflikt s Íránem by neměl zastínit Ukrajinu, shodli se prezidenti Česka a Lotyšska

Konflikt s Íránem by neměl zastínit Ukrajinu, shodli se prezidenti Česka a Lotyšska

12:05Aktualizovánopřed 27 mminutami
Evropský odklon od jádra byla chyba, přiznala na summitu von der Leyenová

Evropský odklon od jádra byla chyba, přiznala na summitu von der Leyenová

14:25Aktualizovánopřed 49 mminutami
Červený nepojede kvůli akci zemědělců na unijní radu, zastoupí ho Turek

Červený nepojede kvůli akci zemědělců na unijní radu, zastoupí ho Turek

před 1 hhodinou
Izrael bombardoval Libanon, Hizballáh útočil na židovský stát i Sýrii

Izrael bombardoval Libanon, Hizballáh útočil na židovský stát i Sýrii

09:16Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Na Hradecku utratí kvůli ptačí chřipce desetitisíce kachen

Na Hradecku utratí kvůli ptačí chřipce desetitisíce kachen

14:38Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

ŽivěPoslanci mají jednat o digitální ekonomice a potenciálně i o svých platech

Poslanci se v úterý odpoledne sešli na pokračování řádné schůze dolní komory z minulého týdne. Dokončit by měli úvodní kolo projednávání nového zákona o digitální ekonomice, který přináší přísnější pravidla třeba pro on-line tržiště nebo sociální sítě. V prvním čtení mají projednat i novelu zákona o silničním provozu, která má veřejnosti zpřístupnit víc dopravních dat. Zákonodárci by se mohli dostat i k projednávání koaliční předlohy, která politikům zmrazuje platy.
14:00Aktualizovánopřed 11 mminutami

Konflikt s Íránem by neměl zastínit Ukrajinu, shodli se prezidenti Česka a Lotyšska

Česko a Lotyšsko sdílejí podle lotyšského prezidenta Edgarse Rinkévičse podobný pohled na konflikt na Blízkém východě. Neměl by ale zastínit situaci na Ukrajině, řekl v úterý v Rize po jednání se svým českým protějškem Petrem Pavlem. Podle české hlavy státu bude mít blízkovýchodní konflikt přímý dopad na Evropu, a je tudíž v jejím zájmu o důsledcích diskutovat a hledat společný přístup.
12:05Aktualizovánopřed 27 mminutami

Koaliční poslanci chystají zákon o registraci subjektů se zahraničními vazbami

Koaliční poslanci připravují zákon pro registraci subjektů se zahraničními vazbami. Pracovní verze z konce února hrozí pokutami až patnáct milionů korun či do deseti procent z příjmů nebo obratu. Seznam Zprávám potvrdil přípravu legislativy předseda PRO Jindřich Rajchl z poslaneckého klubu SPD. Podle opozičních Pirátů jde o útok na neziskové organizace a kopii ruského zákona. Další opoziční strany volají po zastavení přípravy návrhu.
před 1 hhodinou

Červený nepojede kvůli akci zemědělců na unijní radu, zastoupí ho Turek

Jednání unijních ministrů životního prostředí v Bruselu se příští týden místo českého ministra Igora Červeného (Motoristé) zúčastní vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (za Motoristy). Svou neúčast zdůvodnil Červený tím, že krátce po svém jmenování přislíbil účast ve stejném termínu na jiné akci v tuzemsku.
před 1 hhodinou

Ve sněmovně je den krojů, přišly v nich tucty poslanců

Několik desítek poslanců v úterý dorazilo do sněmovny v lidových krojích ze svých regionů. Akce nazvaná Den lidových krojů se konala potřetí. Zákonodárci se sešli ve dvoraně jedné z vedlejších sněmovních budov, kde za doprovodu folklorního souboru zahájili výstavu krojů, která akci letos doprovází. Následně se vydali průvodem přes Malostranské náměstí a Sněmovní ulicí slavnostním vchodem do hlavní budovy dolní komory. V sálu Státních aktů pak vystoupily taneční soubory z tuzemska, Slovenska, Polska a Maďarska. Výstava, na které jsou k vidění dvě desítky mužských, ženských, chlapeckých a dívčích krojů ze Slovenska, Polska a z Maďarska, je k vidění do 20. března.
před 2 hhodinami

Na Hradecku utratí kvůli ptačí chřipce desetitisíce kachen

V okrese Hradec Králové jsou další dvě ohniska ptačí chřipky v komerčních chovech drůbeže. Nákaza zasáhla chovy kachen firmy Perena v Dobřenicích a v Chudonicích. Je v nich dohromady asi čtyřicet tisíc ptáků. Mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Majer v úterý řekl, že je bude třeba utratit. Veterináři kvůli novým ohniskům také rozšířili ochranná pásma.
14:38Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Ředitelé národních parků podpořili odvolaného šéfa toho krkonošského

Ředitelé národních parků podpořili šéfa Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Robina Böhnische, kterého ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) odvolal v pondělí. Böhnisch je dál předsedou Asociace národních parků ČR. Červený uvedl, že se s Böhnischem vzájemně dohodli, že situaci nebudou komentovat.
13:24Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Trumpova slova o brzkém konci války srazila ceny ropy i plynu

Ceny ropy po výstupu na více než tříletá maxima v úterý prudce klesají, severomořský Brent odepisuje přes osm procent. Reagují tak na slova prezidenta USA Donalda Trumpa, že válka na Blízkém východě by mohla brzy skončit. Zmírnily se tak obavy z dlouhodobého narušení dodávek suroviny na světové trhy kvůli situaci v Hormuzském průlivu. Dolů jde i cena plynu pro Evropu. V tuzemsku v důsledku války výrazně zdražila nafta i benzin, uvedla společnost CSS.
10:41Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Načítání...