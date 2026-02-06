Česko sníží na třetinu výdaje na humanitární pomoc v zahraničí, píše Právo

Ministerstvo zahraničí letos výrazně sníží výdaje na humanitární pomoc, kterou Česko posílá do zahraničí. Minulá vláda Petra Fialy (ODS) počítala s částkou 165 milionů korun, nynější kabinet Andreje Babiše (ANO) má podle návrhu rozpočtu na tyto účely milionů padesát. Podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) jsou důvodem úspory, opozice rozhodnutí kritizuje, napsal v pátek deník Právo.
Tuzemsko v minulosti z této kapitoly hradilo například provoz vrtulníků zasahujících při požárech ve Španělsku nebo pomoc pro Pásmo Gazy.
Pomoc z této kapitoly může jít i Ukrajině, kabinet už z ní vyhradil deset milionů na generátory pro obyvatele Ruskem napadené země, které trápí mrazy. Macinka upozornil, že o tuto částku se rozpočet na humanitární pomoc sníží, k dispozici tak bude čtyřicet milionů.
„Není to samozřejmě optimální situace,“ přiznal šéf diplomacie. A stav veřejných financí dává za vinu minulému ministru financí Zbyňku Stanjurovi (ODS). „Peníze nejsou, musí se opravdu hodně šetřit,“ tvrdí Macinka.
„Msta na lidstvu,“ hodnotí krok Macinkův předchůdce
Opozice snížení výdajů na humanitární účely kritizuje. „Nazval jsem to ‚Macinkova msta na lidstvu pokračuje‘. Seškrtal peníze na humanitární pomoc. To jsou stany, jídlo a věci pro lidi v místech, kde se dějí katastrofy a živelní pohromy,“ cituje deník exministra zahraničí Jana Lipavského (za ODS). Podle něj v případě humanitárních katastrof musí ministr o pomoci rozhodnout rychle a není žádoucí čekat na rozhodnutí celé vlády.
Kabinet na polovinu snížil objem peněz také v kapitole ministerstva zahraničí nazvané Program humanitární, stabilizační, rozvojové a hospodářské asistence. Minulá vláda počítala s miliardou, nyní je v návrhu 500 milionů korun, které budou dle Macinky použity jako záruka pro Národní rozvojovou banku, na kterou jsou navázány další zdroje z Evropské unie.
„Ta druhá půlmiliarda byly z větší míry ‚průtokové‘ prostředky pro další resorty – průmyslu, vnitra, školství,“ vysvětlil Macinka. Podle jeho předchůdce Lipavského diplomacie projekty ostatních ministerstev, které se z velké části týkaly Ukrajiny, koordinovala, připravovala a dohlížela na jejich průběh.
V této kapitole dle Lipavského byly rovněž peníze na projekty resortu zahraničí. Šlo například o obnovu škol nebo bydlení pro vnitřně přesídlené, aby neutíkali dál z Ukrajiny. Podle Lipavského tak není jasné, zda budou tyto projekty pokračovat.