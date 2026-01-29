Bylo šokující, jak lehce Macinka žongluje s pojmy jako muniční iniciativa, řekl Lipavský


před 18 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Interview ČT24: Jan Lipavský (za ODS)
Zdroj: ČT24

Bylo pro mě šokující, s jakou lehkostí žongluje ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) s pojmy muniční iniciativa nebo dodávka letounů L-159, řekl v Interview ČT24 poslanec a bývalý šéf diplomacie Jan Lipavský (za ODS). O letounech se ministr zmínil i v SMS zprávě, jejíž znění bylo určené prezidentu Petru Pavlovi. Podle Lipavského by pomoc Ukrajině, zemi napadené Ruskem, neměla být předmětem „politikaření“. Pořad moderovala Barbora Kroužková.

Textové zprávy a střet Macinky s Pavlem týkající se nejmenování Filipa Turka (za Motoristy) ministrem jsou ze strany vládního tábora komentovány jako tvrdý politický boj. Lipavský podotkl, že on sám politický boj touto formou ještě nezažil.

„Přijde mi to jako ze špatného filmu,“ uvedl. Podle něj je politika o střetech a rozdílných pozicích, ale měla by být také o tom, že se ti aktéři o tom dokáží bavit a „znovu si sedat k jednacímu stolu“. Lipavský sám se ocitl v pozici, kdy jej tehdejší prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat ministrem. „Politické vyjednávání bezpochyby tehdy probíhalo,“ podotkl s tím, že si ale nemyslí, že probíhalo „touto formou“.

Macinka označil zprávy Pavlovi za politické vyjednávání
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé)

Muniční iniciativa či letouny L-159

„Pro mě bylo až šokující, s jakou lehkostí ministr Macinka žongluje s pojmy, jako je muniční iniciativa nebo zamýšlená dodávka letounů L-159, kdy se snad snaží stavět do pozice, že to může nějak ovlivnit, nebo ne,“ řekl Lipavský.

O možném prodeji letounů mluvil prezident Pavel při návštěvě Ukrajiny. Podle Macinky to ale předem neoznámil vládě, čímž způsobil problémy. O letadlech se ministr zmínil i v SMS zprávě určené Pavlovi. Na otázku moderátorky, zda mohlo být něco pravdy na výroku, že pokud by prezident Petr Pavel veřejně o letadlech nemluvil, tak by situace mohla být navzdory proklamacím jiná, Lipavský řekl, že Macinka v této části lže a vymýšlí si.

Prezident se zachoval jako slon v porcelánu, prohlásil Macinka. Pavel kritiku odmítl
Volodymyr Zelenskyj a Petr Pavel v Kyjevě

„Snaží se zlepšovat své postavení vůči prezidentovi republiky, ale je pro mě šokující, že si jako téma na takovou argumentaci vybírá pomoc vojensky napadené Ukrajině. To by nemělo být předmětem takového politikaření,“ míní Lipavský s tím, že buď lze, nebo nelze letadla dodat, ale jde o expertní otázku.

„Já bych si přál, aby tam dodány byly, ale neumím na to expertně odpovědět,“ dodal s tím, že takovéto „žonglování“ s tím, co by prezident měl a neměl říkat, je podle něj vytváření nátlaku. „A to ještě v tom Kyjevě (Macinka) byl a viděl, co způsobují bomby, které na Ukrajince padají,“ dodal.

Na otázku, proč se letouny L-159 více nezabývala předchozí vláda, Lipavský řekl, že tehdejší ministryně obrany Jana Černochová (ODS) tento materiál nikdy nepředložila. „Se mnou o tom jednal ukrajinský ministr zahraničních věcí. Já jsem jí ukrajinský zájem tlumočil. (...) Nicméně to bylo politické rozhodnutí, (...) detaily jednání, jestli to jde, nebo nejde, nedokážu posoudit,“ podotkl a dodal, že na ministryni netlačil.

Prezident Pavel prohlásil, že se ho ministr Macinka pokouší vydírat
Mimořádný brífink prezidenta Petra Pavla

„Dělali jsme celou řadu věcí, celou řadu balíků vojenské pomoci, projekty a tak dále, bylo tam i pořadí, ve kterém se ukrajovaly. Umím si představit, že kdybychom měli více času, (...) tak se to vyvine, ale nedostali jsme se k tomu,“ dodal.

Macinka ve čtvrtek v Bruselu také prohlásil, že situace na Ukrajině je tragická, a dokud Rusko útočí, není důvod zmírňovat sankce. V této souvislosti Lipavský zmínil, že v oblasti postoje v rámci EU pokračuje Česko v nastavené linii, „kdy jsme neblokovali sankce proti Rusku, hlídali jsme si své národní zájmy“. „To se dělo i během naší vlády, ale v principu tedy potvrdil tento kurz. Takže jde o výrok, který určitě nemohu kritizovat,“ uvedl Lipavský.

Unijní ministři označili íránské revoluční gardy za teroristy
Kaja Kallasová

Lipavský: Odvolání velvyslanců není dobré pro českou zahraniční politiku

Lipavský se rovněž vyjádřil k tomu, že vláda zrušila usnesení týkající se vyslání velvyslanců schválených předchozím kabinetem do čela diplomatických misí. „Nebyly to žádné trafiky. Bylo to zcela přirozené a vycházelo z cyklu rotací,“ prohlásil Lipavský s tím, že po předchozích ministrech Tomáši Petříčkovi a Jakubu Kulhánkovi (oba dříve SOCDEM) zdědil některé nevyřešené úřady. Je jich proto podle něj více, ale ne abnormálně. Podotkl, že šlo o lidi, kteří dlouhodobě působí v české státní správě.

„To, že se rozhodli do toho takto zasáhnout, není dobré pro českou zahraniční politiku a pro naši zahraniční reprezentaci, ti lidé byli kvalifikovaní,“ kritizoval bývalý ministr zahraničí s tím, že daní lidé se na to připravovali a nyní se budou narychlo muset shánět nová jména. „Nemají to vůbec domluvené na Pražském hradě. Otázka je, jak rychle budou schopni v té operaci postupovat,“ kritizuje vládu.

Vyjádřil se i k otázce, kdy vstoupí do ODS. „Uvidíme, necháme tomu čas. Já se v těchto týdnech, měsících, seznamuji se stranou a s jejími členy,“ uvedl s tím, že nyní působí v klubu ODS. Na otázku moderátorky, zda chce být místopředsedou klubu ODS v Poslanecké sněmovně, odpověděl, že tyto ambice nemá.

Je předčasné řešit delegaci na summitu NATO, řekl Macinka
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé)

Výběr redakce

Putin podle Trumpa slíbil, že ruská armáda nebude týden útočit na Kyjev

Putin podle Trumpa slíbil, že ruská armáda nebude týden útočit na Kyjev

18:26Aktualizovánopřed 17 mminutami
Bylo šokující, jak lehce Macinka žongluje s pojmy jako muniční iniciativa, řekl Lipavský

Bylo šokující, jak lehce Macinka žongluje s pojmy jako muniční iniciativa, řekl Lipavský

před 18 mminutami
Sníh zkomplikoval dopravu

Sníh zkomplikoval dopravu

08:15Aktualizovánopřed 36 mminutami
Kauza Motol: Budinský je na svobodě. Ludvík tvrdí, že nebral úplatky

Kauza Motol: Budinský je na svobodě. Ludvík tvrdí, že nebral úplatky

11:07Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Na D46 mezi Prostějovem a Vyškovem shořel autobus

Na D46 mezi Prostějovem a Vyškovem shořel autobus

16:05Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Unijní ministři označili íránské revoluční gardy za teroristy

Unijní ministři označili íránské revoluční gardy za teroristy

04:36Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Sněmovna v prvním čtení podpořila zákon o státních zaměstnancích

Sněmovna v prvním čtení podpořila zákon o státních zaměstnancích

09:00Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Íránci na pohřbech vzdorují režimu

Íránci na pohřbech vzdorují režimu

16:12Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Bylo šokující, jak lehce Macinka žongluje s pojmy jako muniční iniciativa, řekl Lipavský

Bylo pro mě šokující, s jakou lehkostí žongluje ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) s pojmy muniční iniciativa nebo dodávka letounů L-159, řekl v Interview ČT24 poslanec a bývalý šéf diplomacie Jan Lipavský (za ODS). O letounech se ministr zmínil i v SMS zprávě, jejíž znění bylo určené prezidentu Petru Pavlovi. Podle Lipavského by pomoc Ukrajině, zemi napadené Ruskem, neměla být předmětem „politikaření“. Pořad moderovala Barbora Kroužková.
před 18 mminutami

Sníh zkomplikoval dopravu

Počasí ve čtvrtek ochromilo dopravu. Některé středočeské příměstské spoje nevyjely, jiné se zpozdily. Hromadná doprava nabírala zpoždění také v Praze. Na Vysočině a v Plzeňském kraji se stalo několik nehod. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. O víkendu se má opět ochladit, mrznout bude zejména na východě země, a to i přes den, sněžit má však jen výjimečně.
08:15Aktualizovánopřed 36 mminutami

Umělá inteligence mění videa tak, že jim uvěříte. Ale nevěřte

Transformační nástroje umělé inteligence (AI) nabírají v posledních letech na popularitě. Upravit obrázek nebo video je možné pár kliknutími. Například, aby vypadalo jako japonská animace. Vyměnit se dá i pouhá jedna osoba ve videu – tak, že rozpoznat rozdíl je téměř nemožné. Téměř dokonalá jsou rovněž videa, kde AI simuluje pohyb. Některé aplikace navíc proměnu nabízejí v reálném čase a v přímém přenosu. Pro některé jejich tvůrce jde jen o hračku. Jiní v tom vidí nástroj, jak na internetu vydělávat peníze nebo tvořit deepfake známých celebrit. Podle odborníků je proto třeba si riziko podobných videí uvědomit. Na odhalení někdy zbývá jen selský rozum.
před 50 mminutami

Češi pomáhají s generátory pro Ukrajinu

Lidé na Ukrajině mají po masivních ruských útocích problém s přísunem elektrické energie. Pomáhají jim proto i české sbírky, Češi poslali Paměti národa dvanáct milionů korun, iniciativě Dárek pro Putina dokonce 160 milionů. Nadační fond Evy Pavlové pomohl financovat vysokokapacitní generátor s výkonem 620 kW pro nemocnici v Charkově, kam ho Paměť národa během příštích hodin převeze. Fond přispěl také půlmilionovým darem. Iniciativa Dárek pro Putina pořídila dvě obří elektrocentrály, které mohou zásobovat elektřinou stovky domácností, větší supermarket nebo malou nemocnici. Napadené zemi pomůže také ministerstvo zahraničí, které uvolnilo deset milionů na generátory, maximum v rámci současného rozpočtového provizoria.
před 52 mminutami

Kauza Motol: Budinský je na svobodě. Ludvík tvrdí, že nebral úplatky

Bývalý náměstek motolské nemocnice Pavel Budinský viněný v korupční kauze nemocnice je na svobodě. Byl posledním z obviněných, který zůstával ve vazbě, bývalého ředitele nemocnice Miloslava Ludvíka propustil soud minulý týden. Ludvík dnes České televizi řekl, že zakázky neovlivňoval a úplatky nebral. Státní zástupkyně ale na jeho vině trvá.
11:07Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Na D46 mezi Prostějovem a Vyškovem shořel autobus

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel ve čtvrtek odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Informovali o tom mluvčí hasičů Petr Běhal a mluvčí RegioJetu Lukáš Kubát. Škoda je 2,5 milionu korun, uvedli na sociální síti X hasiči z Olomouckého kraje. Původní odhad škody byl kolem milionu korun. Požár omezil provoz na dálnici.
16:05Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Sněmovna v prvním čtení podpořila zákon o státních zaměstnancích

Sněmovna ve čtvrtek v prvním čtení podpořila návrh zákona o státních zaměstnancích, který má nahradit služební zákon. Mimořádná schůze skončila ve čtvrtek po 17. hodině. Na programu byla i diskuse o změně pravidel jednání dolní komory s cílem omezit obstrukce, kterou zákonodárci odložili na neurčito. Představitelé opozičních stran ještě před schválením programu využili možnosti přednostně vystoupit. Několikahodinová diskuse se tak kromě dvou zmíněných témat dotkla například také zrušených interpelací nebo odměn pro paralympioniky za získané medaile.
09:00Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Z cisterny na Rakovnicku unikly tisíce litrů nafty

Na Rakovnicku u obce Žďár ve čtvrtek brzy ráno havarovala cisterna, která převážela naftu a benzin. Uniklo osm až deset tisíc litrů převážně nafty, větší část do půdy a do potoka. Nyní odčerpávají kontaminovanou vodu z potoka, zbývá také přečerpat zhruba čtvrtinu pohonných hmot, co zbyla v cisterně. Silnice 27 bude uzavřená předběžně do půlnoci na pátek, sanační práce budou pokračovat celou noc, řekla kolem 17:15 mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
10:01Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Načítání...