Bylo šokující, jak lehce Macinka žongluje s pojmy jako muniční iniciativa, řekl Lipavský

Bylo pro mě šokující, s jakou lehkostí žongluje ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) s pojmy muniční iniciativa nebo dodávka letounů L-159, řekl v Interview ČT24 poslanec a bývalý šéf diplomacie Jan Lipavský (za ODS). O letounech se ministr zmínil i v SMS zprávě, jejíž znění bylo určené prezidentu Petru Pavlovi. Podle Lipavského by pomoc Ukrajině, zemi napadené Ruskem, neměla být předmětem „politikaření“. Pořad moderovala Barbora Kroužková.
Textové zprávy a střet Macinky s Pavlem týkající se nejmenování Filipa Turka (za Motoristy) ministrem jsou ze strany vládního tábora komentovány jako tvrdý politický boj. Lipavský podotkl, že on sám politický boj touto formou ještě nezažil.
„Přijde mi to jako ze špatného filmu,“ uvedl. Podle něj je politika o střetech a rozdílných pozicích, ale měla by být také o tom, že se ti aktéři o tom dokáží bavit a „znovu si sedat k jednacímu stolu“. Lipavský sám se ocitl v pozici, kdy jej tehdejší prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat ministrem. „Politické vyjednávání bezpochyby tehdy probíhalo,“ podotkl s tím, že si ale nemyslí, že probíhalo „touto formou“.
Muniční iniciativa či letouny L-159
„Pro mě bylo až šokující, s jakou lehkostí ministr Macinka žongluje s pojmy, jako je muniční iniciativa nebo zamýšlená dodávka letounů L-159, kdy se snad snaží stavět do pozice, že to může nějak ovlivnit, nebo ne,“ řekl Lipavský.
O možném prodeji letounů mluvil prezident Pavel při návštěvě Ukrajiny. Podle Macinky to ale předem neoznámil vládě, čímž způsobil problémy. O letadlech se ministr zmínil i v SMS zprávě určené Pavlovi. Na otázku moderátorky, zda mohlo být něco pravdy na výroku, že pokud by prezident Petr Pavel veřejně o letadlech nemluvil, tak by situace mohla být navzdory proklamacím jiná, Lipavský řekl, že Macinka v této části lže a vymýšlí si.
„Snaží se zlepšovat své postavení vůči prezidentovi republiky, ale je pro mě šokující, že si jako téma na takovou argumentaci vybírá pomoc vojensky napadené Ukrajině. To by nemělo být předmětem takového politikaření,“ míní Lipavský s tím, že buď lze, nebo nelze letadla dodat, ale jde o expertní otázku.
„Já bych si přál, aby tam dodány byly, ale neumím na to expertně odpovědět,“ dodal s tím, že takovéto „žonglování“ s tím, co by prezident měl a neměl říkat, je podle něj vytváření nátlaku. „A to ještě v tom Kyjevě (Macinka) byl a viděl, co způsobují bomby, které na Ukrajince padají,“ dodal.
Na otázku, proč se letouny L-159 více nezabývala předchozí vláda, Lipavský řekl, že tehdejší ministryně obrany Jana Černochová (ODS) tento materiál nikdy nepředložila. „Se mnou o tom jednal ukrajinský ministr zahraničních věcí. Já jsem jí ukrajinský zájem tlumočil. (...) Nicméně to bylo politické rozhodnutí, (...) detaily jednání, jestli to jde, nebo nejde, nedokážu posoudit,“ podotkl a dodal, že na ministryni netlačil.
„Dělali jsme celou řadu věcí, celou řadu balíků vojenské pomoci, projekty a tak dále, bylo tam i pořadí, ve kterém se ukrajovaly. Umím si představit, že kdybychom měli více času, (...) tak se to vyvine, ale nedostali jsme se k tomu,“ dodal.
Macinka ve čtvrtek v Bruselu také prohlásil, že situace na Ukrajině je tragická, a dokud Rusko útočí, není důvod zmírňovat sankce. V této souvislosti Lipavský zmínil, že v oblasti postoje v rámci EU pokračuje Česko v nastavené linii, „kdy jsme neblokovali sankce proti Rusku, hlídali jsme si své národní zájmy“. „To se dělo i během naší vlády, ale v principu tedy potvrdil tento kurz. Takže jde o výrok, který určitě nemohu kritizovat,“ uvedl Lipavský.
Lipavský: Odvolání velvyslanců není dobré pro českou zahraniční politiku
Lipavský se rovněž vyjádřil k tomu, že vláda zrušila usnesení týkající se vyslání velvyslanců schválených předchozím kabinetem do čela diplomatických misí. „Nebyly to žádné trafiky. Bylo to zcela přirozené a vycházelo z cyklu rotací,“ prohlásil Lipavský s tím, že po předchozích ministrech Tomáši Petříčkovi a Jakubu Kulhánkovi (oba dříve SOCDEM) zdědil některé nevyřešené úřady. Je jich proto podle něj více, ale ne abnormálně. Podotkl, že šlo o lidi, kteří dlouhodobě působí v české státní správě.
„To, že se rozhodli do toho takto zasáhnout, není dobré pro českou zahraniční politiku a pro naši zahraniční reprezentaci, ti lidé byli kvalifikovaní,“ kritizoval bývalý ministr zahraničí s tím, že daní lidé se na to připravovali a nyní se budou narychlo muset shánět nová jména. „Nemají to vůbec domluvené na Pražském hradě. Otázka je, jak rychle budou schopni v té operaci postupovat,“ kritizuje vládu.
Vyjádřil se i k otázce, kdy vstoupí do ODS. „Uvidíme, necháme tomu čas. Já se v těchto týdnech, měsících, seznamuji se stranou a s jejími členy,“ uvedl s tím, že nyní působí v klubu ODS. Na otázku moderátorky, zda chce být místopředsedou klubu ODS v Poslanecké sněmovně, odpověděl, že tyto ambice nemá.
