Prezident se zachoval jako slon v porcelánu, prohlásil Macinka

Prezident Petr Pavel podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) nekonzultoval s vládou nabídku letounů pro Ukrajinu. Koaliční rada bude výroky Pavla řešit už v pondělí, řekl Macinka v Otázkách Václava Moravce. Podle šéfa sněmovního zahraničního výboru Radka Vondráčka (ANO) prezident zřejmě mluvil o strojích L-159 Alca, Česko je ale podle něj darovat nemůže. Pavel při návštěvě Kyjeva řekl, že Česko může v relativně krátké době dodat několik středních bojových letadel na obranu proti dronům.
Macinka sdělil, že Pavel tuto nabídku s vládou nekonzultoval, čímž způsobil problémy. „Koaliční partneři nic takového nevěděli. On není ten, kdo by měl něco takového říkat, slibovat, navrhovat nebo domlouvat. To opravdu není jeho role,“ řekl k prezidentovi Macinka.
„Nevím, jestli by se radši neměl věnovat spíše nějakým symbolickým aktům, pokládání věnců, přijímání státních vyznamenání. Ale toto opravdu není jeho rozhodování, má to koordinovat, má se zeptat. Ale vyhlašovat nějaké věci do médií bez dialogu s vládou fakt je silně kontraproduktivní,“ dodal Macinka. Podle něj spíše snížil pravděpodobnost, že Česko letouny Ukrajině poskytne. „Zachoval se jako slon v porcelánu,“ řekl Macinka.
Podle bývalého šéfa diplomacie Jana Lipavského (za ODS) není šťastné, že současná vláda má určitou válku s prezidentem. „Rozumím jejím příčinám, ale rolí ministra zahraničí by mělo být utvářet nějaký společný obraz. A to vyžaduje to, že s těmi aktéry budete komunikovat a třeba i předcházet takovým vyjádřením,“ uvedl Lipavský.
Macinka doplnil, že o zájmu Kyjeva o české letouny ví, ukrajinská strana ho o tom informovala na návštěvě Ukrajiny, kterou Macinka podnikl na začátku ledna. „Ale já jsem nikomu nic neslíbil, protože vím, že to je citlivá otázka zejména mezi koaličními partnery a nejprve je třeba se o tom pobavit za zavřenými dveřmi,“ poznamenal.
Ministr musí „žehlit“ slova prezidenta, míní Vondráček
Pavel opustil podle Vondráčka koleje své funkce, když takovou nabídku prohlásí na území cizího státu a pak jeho slova musí „žehlit“ ministr zahraničí. Předpokládá, že se Pavlova nabídka Ukrajině bude řešit na koaliční radě. Je si vědom, že prezident má setrvalý postoj k Ukrajině, kde navíc dostal řád. „Taková prohlášení samozřejmě logicky vzbudí u protistrany očekávání, (…) ale tyto konkrétní věci by neměl pronášet,“ domnívá se Vondráček.
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib míní, že vláda předvádí v zahraniční politice chaos. Uvedl, že už jako zástupce Prahy nechal poslat do Kyjeva věci k civilnímu využití jako ohřívače a generátory. Praze podle něj chybět nebudou. Domnívá se, že slonem v porcelánu je naopak poslanec vládních Motoristů Filip Turek, který navštívil Kyjev s Macinkou. „Vy jste si vzal tohoto hajlujícího moštáře s sebou do Kyjeva, (…) začne tam vykládat, že příčinou války je rozšiřování NATO,“ vytkl Hřib Macinkovi.
Záležitostí kolem letounů se mají zabývat zástupci ANO, SPD a Motoristů v pondělí na koaliční radě.
Motoristé i nadále trvají na jmenování Turka ministrem
Sněmovna v pátek vyzvala Pavla, aby jmenoval ministry podle návrhů premiéra. Výzva se týkala čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka, kterého prezident odmítl kvůli Turkovým postojům a výrokům jmenovat ministrem životního prostředí. Hosté Otázek Václava Moravce probrali také tuto otázku, kterou zejména Motoristé vidí jako neuzavřenou.
Macinka nerozumí „svaté válce“, kterou prezident vede za resort životního prostředí, s jehož agendou má prý hlava státu pramálo společného. Na otázku moderátora, proč je Turek kompetentnější než prezident v oblasti klimatu a životního prostředí, odpověděl, protože je Turek vládním zmocněncem pro oblast klimatické politiky. „Pan prezident se evidentně z nějakého ideového nebo politického důvodu rozhodl (…) blokovat politiku, jejímž nositelem byl Filip Turek,“ řekl Macinka. Pavel podle něj svým jednáním nerespektuje ústavu. Páteční deklaraci považuje Macinka za důležitou.
Hrad reagoval na usnesení dolní komory vyjádřením, že Poslanecká sněmovna nemůže ukládat prezidentovi povinnosti. „Na druhé straně mu ty povinnosti ukládá ústava,“ řekl Vondráček. Pavel se podle něj pohybuje na jiných kolejích, než jak je zamýšleli ústavodárci. „Je vysoce ironické, že použil výhybku, se kterou přišel Miloš Zeman,“ připomněl poslanec ANO jednání předchozího prezidenta, vůči kterému se současná hlava státu podle Vondráčka vymezovala.
Lipavský doplnil, že občasná menší specifičnost české ústavy vede ústavní aktéry k tomu, aby se museli domluvit, což podle něj „zdravě“ formuje náš politický systém. „Pravda je, že prezident má jmenovat, ale také premiér musí trvat na svém návrhu. My jsme v situaci, kdy premiér už dál netrvá na svém návrhu,“ podotkl bývalý ministr zahraničí. Předseda vlády podle Lipavského už dál politicky nevyjednává. Usnesení sněmovny podle něj nezakryje politikou prohru Macinky, premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedy dolní komory Tomia Okamury (SPD).
Hřib lituje, že Poslanecká sněmovna musela řešit Turka, namísto aby „pracovala pro lidi“. Motoristé se podle něj nedokážou smířit s tím, že prezident nejmenoval Turka ministrem. „Žasnu nad tím, když pan ministr Macinka říká, že člověk získá kompetenci tím, že byl jmenován do nějaké funkce,“ podivil se předseda Pirátů nad předchozí odpovědí Macinky. Trafiky podle Hřiba nejsou kompetence, zároveň vyzval šéfa Motoristů, aby podali na prezidenta kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu.