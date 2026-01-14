Turek bude zmocněncem na resortu životního prostředí na základě smlouvy či dohody

Poslanec Motoristů Filip Turek bude jako vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal zaměstnancem ministerstva životního prostředí na základě pracovní smlouvy, nebo dohody o pracovní činnosti. Vyplývá to ze statutu zmocněnce, který schválila vláda. Za výkon své funkce bude odpovídat vládě, která ho jmenuje a odvolává na návrh ministra životního prostředí. Turek by měl mimo jiné zastupovat vládu při jednáních s orgány Evropské unie a neformálních mezinárodních konzultacích v oblasti klimatu v rozsahu pověření vládou.
Turka jmenovala vláda zmocněncem v pondělí, současně zrušila funkci zmocněnce pro mezinárodní vyjednávání o klimatu. Ministerstvo životního prostředí nadále dočasně povede předseda Motoristů Petr Macinka. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí řekl, že jde o dočasné řešení. Turka nechce ministrem životního prostředí jmenovat prezident Petr Pavel.
Místopředseda ANO a poslanec Robert Králíček, kterého vláda jmenovala zmocněncem pro digitalizaci a strategickou bezpečnost také v pondělí, sdělil, že jako vládní zmocněnec žádný plat nemá. Zmocněnkyní pro lidská práva se stala šéfka poslanců ANO Taťána Malá, která řekla, že ještě nemá uzavřenou smlouvu s Úřadem vlády. „Ale tuším, že tam bude dohoda o pracovní činnosti a bude honorována dvaceti tisíci korunami," uvedla.
Turkova role jako zmocněnce
„Hlavním posláním vládního zmocněnce (ministerstva životního prostředí) je koordinace při tvorbě, vyjednávání a uplatňování politik a opatření Evropské unie v oblasti klimatu a Green Dealu, se zvláštním důrazem na ekonomické a sociální dopady na Česko,“ stojí v dokumentu schváleném vládou.
Statut dává Turkovi za úkol koordinovat meziresortní postup Česka v otázkách klimatu a Green Dealu, včetně přípravy a sladění stanovisek vlády k legislativním a nelegislativním návrhům Evropské unie. Má také vyhodnocovat dopady navrhovaných i přijímaných opatření v otázkách klimatu a Green Dealu na konkurenceschopnost české ekonomiky, průmysl, energetiku, dopravu a zemědělství, domácnosti, obce a regiony.
Na základě svých vyhodnocení má zmocněnec předkládat vládě doporučení a navrhovat opatření směřující k ochraně českých zájmů včetně návrhů na využití výjimek, úpravu tempa a způsobu implementace evropských opatření. Turek má za úkol spolupracovat se zástupci průmyslu, zaměstnavatelů, odborů, obcí, krajů a dalšími zástupci odborné veřejnosti.
Kačena bude zmocněncem pro AI
V pondělí jmenovaný zmocněnec pro umělou inteligenci Lukáš Kačena bude podle upraveného statutu vládního zmocněnce pro umělou inteligenci spadat pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Hlavní náplní a cílem jeho práce má být koordinace rozvoje umělé inteligence v Česku ve spolupráci s vládou, ministerstvy, veřejnou správou a dalšími relevantními aktéry s cílem podpořit její bezpečné, etické a efektivní využití ve prospěch české společnosti a jejího hospodářství.
Kačena má organizovat akční plán Národní strategie umělé inteligence České republiky 2030 s konkrétními opatřeními pro rozvoj AI napříč úřady, včetně stanovení priorit, postupu realizace, harmonogramu a odpovědných aktérů. Spolupracovat bude i na koordinaci změn českého právního řádu, které budou reagovat na nařízení Evropského parlamentu a unijní Rady o umělé inteligenci.
Podmínky pro jmenování upravuje služební zákon a zákon o střetu zájmů. Poslance či senátora není možné jmenovat na služební místo, neslučitelný s jejich funkcí je pak pracovní či služební poměr ve středních správních úřadech či na ministerstvech, objasnil ústavní právník Jan Kysela. Podle něj postavení závisí na statutu zmocněnce a usnesení vlády.
