Zpráva o Turkovi jako zmocněnci vyvolala pozdvižení

Vládní zmocněnec dle bývalého premiéra Petra Fialy (ODS) není funkcí, která by mohla nahradit ministra. Bylo by to obcházení ústavy, uvedl na síti X v reakci na to, že se poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek, kterého prezident Petr Pavel nechce jmenovat ministrem životního prostředí, stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku. Exministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) upozornil i na zákon o střetu zájmů, podle kterého poslanec nesmí být v žádné funkci na ministerstvu. Ekologické organizace se shodují, že Turkovo jmenování zmocněncem je účelové.
Premiér Andrej Babiš (ANO) po pondělním jednání koaliční vlády ANO, SPD a Motoristů oznámil, že v souvislosti s Turkem jde o dočasné řešení. Podle něj vláda zároveň zrušila funkci zmocněnce pro mezinárodní vyjednávání o klimatu. Ministerstvo životního prostředí dál dočasně povede předseda Motoristů Petr Macinka, podle nějž ale strana na Turkově nominaci na šéfa resortu dál trvá.
Turek ráno uvedl, že by mohl být vládním zmocněncem a zprostředkovaně také vést ministerstvo. „Když palivem pro tvůj spalovací motor je touha po funkci,“ reagoval na Turkovo prohlášení předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan.
Fiala rovněž upozornil na to, že zmíněný krok by navíc byl obcházením ústavy i demokratických pravidel vládnutí. Ministerstvo musí řídit člen vlády, ne zmocněnec, konstatoval expremiér. Hladík pak připomněl zákon o střetu zájmů, podle kterého nesmí být poslanec ani senátor v žádné výkonné ani pracovní pozici na ministerstvu nebo v ústředních orgánech státní správy. „Výjimkou je pouze jmenování prezidentem dle ústavy. Filip Turek by to měl vzdát,“ napsal na síti X Hladík.
Na tom, že vládní zmocněnec nemůže ani zprostředkovaně vést ministerstvo, se shodují i právníci. Podle nich by šlo o obcházení ústavních pravidel. „Toto není ústavní řešení, to je technické řešení. K ústavnímu řešení budeme potřebovat pana prezidenta,“ uvedl Macinka. Pavel podle něj porušuje ústavu.
Turek dle hlavy státu opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči tuzemskému právnímu řádu. Počet, intenzita a dlouhodobý charakter (chování) svědčí o tom, že v jeho případě nejde o jednorázové excesy kupříkladu z mladické nerozvážnosti, napsal prezident v dopise adresovaném Babišovi k důvodům, proč odmítl Turka jmenovat členem vlády.
Ekologové: Turek nemá pro pozici vládního zmocněnce předpoklady
Jmenování Turka vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal je dle ekologů účelové. „Bohužel o ochranu přírody tady vůbec nejde. Motoristé se ho zkrátka snaží dostat na ministerstvo životního prostředí, a když to nejde jako ministra, tak zkouší další možnost, která je navíc dle právníků obcházením ústavních pravidel,“ prohlásil vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jaroslav Bican.
Turkovo jmenování vládním zmocněncem je dle něj účelovým manévrem, který mu má umožnit působit na resortu. „Jde o výsměch životnímu prostředí a klimatické agendě,“ dodal Bican.
Programový ředitel Hnutí Duha Jiří Koželouh míní, že zřízením role zmocněnce Motoristé znovu dokazují, že nemají základní předpoklady pro správu resortu. „Ministerstvo nemůže řídit někdo bez řádného jmenování, narazil by na řadu praktických překážek a oslabil by váhu ministerstva. A představa, že obsahem práce bude pronásledovat mytické strašidlo jménem Green Deal, zase ukazuje, že Motoristé vůbec nemají ponětí o skutečné agendě úřadu, na který se neustále tlačí,“ řekl.
Ministerstvo životního prostředí je dle Koželouha zejména od toho, aby chránilo českou přírodu i zdraví lidí a pomáhalo domácnostem i obcím se snižováním účtů za energie a s modernizací ekonomiky.
Ministerstvo povede nadále Macinka, který je pověřený jeho dočasným řízením. Turek má koordinovat klimatickou politiku mezi resorty. Věnovat se bude také vyjednávání s jednotlivými odbornými skupinami, zaměří se na ekonomické dopady uvažovaných změn a bude zastupovat Česko na některých unijních a neformálních mezinárodních jednáních.