Zpráva o Turkovi jako zmocněnci vyvolala pozdvižení


před 31 mminutami|Zdroj: ČTK

Vládní zmocněnec dle bývalého premiéra Petra Fialy (ODS) není funkcí, která by mohla nahradit ministra. Bylo by to obcházení ústavy, uvedl na síti X v reakci na to, že se poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek, kterého prezident Petr Pavel nechce jmenovat ministrem životního prostředí, stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku. Exministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) upozornil i na zákon o střetu zájmů, podle kterého poslanec nesmí být v žádné funkci na ministerstvu. Ekologické organizace se shodují, že Turkovo jmenování zmocněncem je účelové.

Premiér Andrej Babiš (ANO) po pondělním jednání koaliční vlády ANO, SPD a Motoristů oznámil, že v souvislosti s Turkem jde o dočasné řešení. Podle něj vláda zároveň zrušila funkci zmocněnce pro mezinárodní vyjednávání o klimatu. Ministerstvo životního prostředí dál dočasně povede předseda Motoristů Petr Macinka, podle nějž ale strana na Turkově nominaci na šéfa resortu dál trvá.

Turek ráno uvedl, že by mohl být vládním zmocněncem a zprostředkovaně také vést ministerstvo. „Když palivem pro tvůj spalovací motor je touha po funkci,“ reagoval na Turkovo prohlášení předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan.

Turek bude vládním zmocněncem pro Green Deal a klimatickou změnu
Filip Turek před jednáním koaliční rady

Fiala rovněž upozornil na to, že zmíněný krok by navíc byl obcházením ústavy i demokratických pravidel vládnutí. Ministerstvo musí řídit člen vlády, ne zmocněnec, konstatoval expremiér. Hladík pak připomněl zákon o střetu zájmů, podle kterého nesmí být poslanec ani senátor v žádné výkonné ani pracovní pozici na ministerstvu nebo v ústředních orgánech státní správy. „Výjimkou je pouze jmenování prezidentem dle ústavy. Filip Turek by to měl vzdát,“ napsal na síti X Hladík.

Na tom, že vládní zmocněnec nemůže ani zprostředkovaně vést ministerstvo, se shodují i právníci. Podle nich by šlo o obcházení ústavních pravidel. „Toto není ústavní řešení, to je technické řešení. K ústavnímu řešení budeme potřebovat pana prezidenta,“ uvedl Macinka. Pavel podle něj porušuje ústavu.

Turek dle hlavy státu opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči tuzemskému právnímu řádu. Počet, intenzita a dlouhodobý charakter (chování) svědčí o tom, že v jeho případě nejde o jednorázové excesy kupříkladu z mladické nerozvážnosti, napsal prezident v dopise adresovaném Babišovi k důvodům, proč odmítl Turka jmenovat členem vlády.

Ekologové: Turek nemá pro pozici vládního zmocněnce předpoklady

Jmenování Turka vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal je dle ekologů účelové. „Bohužel o ochranu přírody tady vůbec nejde. Motoristé se ho zkrátka snaží dostat na ministerstvo životního prostředí, a když to nejde jako ministra, tak zkouší další možnost, která je navíc dle právníků obcházením ústavních pravidel,“ prohlásil vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jaroslav Bican.

Turkovo jmenování vládním zmocněncem je dle něj účelovým manévrem, který mu má umožnit působit na resortu. „Jde o výsměch životnímu prostředí a klimatické agendě,“ dodal Bican.

Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči právnímu řádu, napsal Pavel
Filip Turek

Programový ředitel Hnutí Duha Jiří Koželouh míní, že zřízením role zmocněnce Motoristé znovu dokazují, že nemají základní předpoklady pro správu resortu. „Ministerstvo nemůže řídit někdo bez řádného jmenování, narazil by na řadu praktických překážek a oslabil by váhu ministerstva. A představa, že obsahem práce bude pronásledovat mytické strašidlo jménem Green Deal, zase ukazuje, že Motoristé vůbec nemají ponětí o skutečné agendě úřadu, na který se neustále tlačí,“ řekl.

Ministerstvo životního prostředí je dle Koželouha zejména od toho, aby chránilo českou přírodu i zdraví lidí a pomáhalo domácnostem i obcím se snižováním účtů za energie a s modernizací ekonomiky.

Ministerstvo povede nadále Macinka, který je pověřený jeho dočasným řízením. Turek má koordinovat klimatickou politiku mezi resorty. Věnovat se bude také vyjednávání s jednotlivými odbornými skupinami, zaměří se na ekonomické dopady uvažovaných změn a bude zastupovat Česko na některých unijních a neformálních mezinárodních jednáních.

Turek podá žalobu na Pavla. Chce omluvu za zdůvodnění, proč nemá být ministrem
Poslanec za Motoristy Filip Turek

Výběr redakce

Zpráva o Turkovi jako zmocněnci vyvolala pozdvižení

Zpráva o Turkovi jako zmocněnci vyvolala pozdvižení

před 31 mminutami
Vyšetřování požáru v Mostě pokračuje, incident vedl k rozsáhlým kontrolám restaurací

Vyšetřování požáru v Mostě pokračuje, incident vedl k rozsáhlým kontrolám restaurací

před 35 mminutami
Vláda obnovuje radu pro duševní zdraví a kritizuje předchozí kabinet kvůli muniční iniciativě

Vláda obnovuje radu pro duševní zdraví a kritizuje předchozí kabinet kvůli muniční iniciativě

01:30Aktualizovánopřed 42 mminutami
Írán navrhl jednání s USA, tvrdí Trump. Protesty si zřejmě vyžádaly stovky mrtvých

Írán navrhl jednání s USA, tvrdí Trump. Protesty si zřejmě vyžádaly stovky mrtvých

04:12Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Turek bude vládním zmocněncem pro Green Deal a klimatickou změnu

Turek bude vládním zmocněncem pro Green Deal a klimatickou změnu

01:02Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Teherán svolal prorežimní manifestace, internet blokuje už přes tři dny

Teherán svolal prorežimní manifestace, internet blokuje už přes tři dny

11:34Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Zlaté glóby v hlavních kategoriích získaly filmy Jedna bitva za druhou a Hamnet

Zlaté glóby v hlavních kategoriích získaly filmy Jedna bitva za druhou a Hamnet

06:17Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Ráno bylo nejmrazivější. Podívejte se, kam rtuť spadla u vás

Ráno bylo nejmrazivější. Podívejte se, kam rtuť spadla u vás

09:14Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Zpráva o Turkovi jako zmocněnci vyvolala pozdvižení

Vládní zmocněnec dle bývalého premiéra Petra Fialy (ODS) není funkcí, která by mohla nahradit ministra. Bylo by to obcházení ústavy, uvedl na síti X v reakci na to, že se poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek, kterého prezident Petr Pavel nechce jmenovat ministrem životního prostředí, stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku. Exministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) upozornil i na zákon o střetu zájmů, podle kterého poslanec nesmí být v žádné funkci na ministerstvu. Ekologické organizace se shodují, že Turkovo jmenování zmocněncem je účelové.
před 31 mminutami

Vláda obnovuje radu pro duševní zdraví a kritizuje předchozí kabinet kvůli muniční iniciativě

Kabinet Andreje Babiše (ANO) na pondělním zasedání schválil vznik vládní rady pro duševní zdraví a příslušný odbor na Úřadu vlády. Ministři se také zabývali muniční iniciativou, na tiskové konferenci zazněla kritika předchozí vlády za mlžení a skrývání projektu v rozpočtu Vojenského zpravodajství. Kabinet rovněž rozhodl o zřízení funkce zmocněnce pro Green Deal, jímž se stane poslanec za Motoristy Filip Turek.
01:30Aktualizovánopřed 42 mminutami

Poprvé po volbách zasedla tripartita, projedná rozpočet či emisní povolenky

Tripartita se v pondělí odpoledne sešla poprvé v tomto volebním období. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se mají zabývat vládním programovým prohlášením, návrhem státního rozpočtu na letošní rok a emisními povolenkami. Po konci zasedání má večer následovat vyjednávání představitelů kabinetu s odborovými předáky o růstu platů ve veřejném sektoru. Odbory požadují pro hůř odměňované a státní službu růst tarifů o devět procent a pro ostatní o šest procent, a to od ledna, řekl před zasedáním předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.
02:22Aktualizovánopřed 55 mminutami

Turek bude vládním zmocněncem pro Green Deal a klimatickou změnu

Vládním zmocněncem pro klimatickou politiku se stane poslanec Motoristů Filip Turek, oznámil po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Čestný prezident Motoristů už ráno řekl, že by mohl být vládním zmocněncem a zprostředkovaně také úřad vést. Prezident Petr Pavel odmítá Turka jmenovat ministrem životního prostředí. Resort dočasně řídí ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka. Babiš se podle svých slov věcí nechce dál zabývat, vláda podle něj funguje a koaliční střet nelze očekávat.
01:02Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Pomník připomínající Jana Palacha se vrátil k Národnímu muzeu

Pomník v podobě kříže na místě upálení Jana Palacha je zpět u budovy Národního muzea v Praze. České televizi to potvrdila mluvčí městské části Praha 1 Karolína Šnejdarová. Pomník bude součástí pietních akcí 16. ledna – v den, kdy se v roce 1969 student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jan Palach upálil. Muzeum paměti XX. století vystaví také pamětní desky, které taktéž ustoupily výstavbě tramvajové trati na Václavském náměstí. Informaci potvrdil ČT ředitel muzea Petr Blažek.
před 2 hhodinami

D1 je po nehodách na Žďársku znovu průjezdná

Provoz na dálnici D1 na Žďársku stál v obou směrech déle než hodinu kvůli nehodám několika aut okolo 153. kilometru. Při nehodách se zranilo šest lidí, byla to lehčí zranění, uvedli záchranáři. Ve směru na Brno začala auta znovu jezdit po 9:30 a na Prahu v 10:30. Předtím se tvořily několik kilometrů dlouhé kolony aut.
10:08Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Hosté Událostí, komentářů týdne rozebrali nejmenování Turka ministrem

Hosté Událostí, komentářů týdne diskutovali o odmítnutí prezidenta Petra Pavla jmenovat poslance Filipa Turka (za Motoristy) ministrem životního prostředí. Tématem debaty byla také návštěva Ukrajiny ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) nebo výroky předsedy poslaneckého klubu SPD Radima Fialy o útoku ve Vrběticích. Hosté komentovali rovněž spor USA a Dánska v otázce Grónska. Pozvání přijali komentátor webu lidovky.cz Petr Kamberský, redaktorka Deníku N Petra Procházková, bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer, herečka Barbora Bočková a publicista Michael Durčák. Pořad moderovala Klára Radilová.
před 6 hhodinami

Stárnoucímu Česku dojdou mladí lidé, ukazují velká data

Během pouhých deseti let začne odcházet do důchodu silná generace Husákových dětí. Přinese to zásadní demografickou proměnu, která změní celou českou společnost. Nejenže bude méně lidí na to, aby vydělávali na penze stále rostoucí skupině, ale především bude potřeba mnohem více sociální péče pro seniory.
10. 1. 2026Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Načítání...