V kauze vytunelované záložny MSD uložil soud sedm až devět let vězení

V kauze vytunelovaného Metropolitního spořitelního družstva (MSD) uložil soud v pondělí manažerům záložny a spoluobžalovaným podnikatelům tresty sedm až devět let vězení. Součástí nepravomocného verdiktu jsou i maximální možné, tedy desetileté zákazy působení v bankovnictví nebo ve statutárních orgánech firem.
Podle rozsudku spáchali muži úvěrový podvod jako organizovaná zločinecká skupina a způsobili členům záložny škodu přes 1,2 miliardy korun. Všech pět obžalovaných vinu odmítá.
Předseda představenstva MSD Petr Jánský a členové představenstva Daniel Tureček a Jan Zavřel si podle soudu v letech 2012 až 2013 počínali se záměrem vyvést vklady členů záložny ve prospěch dalších lidí. Družstvo tunelovali prostřednictvím fingovaných úvěrů, které sami schvalovali. Nezjišťovali schopnost žadatelů splácet úvěr a realizovat podnikatelský záměr a opírali se o úmyslně nepravdivé znalecké posudky.
Peníze putovaly do Hongkongu
K penězům MSD se tak dostávaly firmy bez historie, za které jednali lidé v pozici takzvaných bílých koňů dosazení Janem Vinšem. Peníze pak přes tyto firmy putovaly do Hongkongu, kam je podle soudu odesílal podnikatel Petr Koltok.
Trojice manažerů si má shodně odpykat osm let vězení. O rok více uložil pražský městský soud Koltokovi, Vinš dostal sedmileté odnětí svobody. Podle verdiktu se všichni muži dopustili účasti na organizované zločinecké skupině a úvěrového podvodu v její prospěch, Koltok s Vinšem pak také praní špinavých peněz. Rozsudek zabral obžalovaným zajištěné nemovitosti a peníze.
Soud se případem zabýval už podruhé, původní předsedkyně senátu mezitím odešla do důchodu. Napoprvé uložila v roce 2019 Jánskému a Zavřelovi pětileté a Turečkovi šestileté vězení a všem také pětileté zákazy činnosti. Manažery uznala vinnými z porušení povinnosti při správě cizího majetku. Vinš dostal sedm let odnětí svobody, Koltok pak v samostatném procesu 7,5 roku. Odvolací senát ale dospěl k závěru, že muži se dopustili závažnějších trestných činů.
Trest i pro bílé koně
Pravomocně už byli dříve odsouzeni takzvaní bílí koně – většina z nich dostala nepodmíněné tresty od tří do sedmi let vězení. Předloni pak Národní centrála proti organizovanému zločinu informovala o tom, že v kauze MSD obvinila dalších 16 lidí. Tito zástupci či podílníci MSD podle ní způsobili zkrachovalé záložně škodu zhruba 4,5 miliardy, když napomáhali uzavírat úvěrové smlouvy s nápadně nevýhodnými podmínkami pro družstvo.
Na podezřelé toky peněz v MSD upozornil policii Finanční analytický útvar ministerstva financí. Státní zastupitelství družstvu na jaře 2013 zablokovalo všechny peníze. Česká národní banka mu poté odebrala licenci a soud poslal záložnu, která tehdy měla zhruba 14 tisíc členů, do konkurzu.