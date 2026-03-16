V kauze vytunelované záložny MSD uložil soud sedm až devět let vězení


16. 3. 2026Aktualizovánopřed 6 mminutami|Zdroj: ČTK

V kauze vytunelovaného Metropolitního spořitelního družstva (MSD) uložil soud v pondělí manažerům záložny a spoluobžalovaným podnikatelům tresty sedm až devět let vězení. Součástí nepravomocného verdiktu jsou i maximální možné, tedy desetileté zákazy působení v bankovnictví nebo ve statutárních orgánech firem.

Podle rozsudku spáchali muži úvěrový podvod jako organizovaná zločinecká skupina a způsobili členům záložny škodu přes 1,2 miliardy korun. Všech pět obžalovaných vinu odmítá.

Předseda představenstva MSD Petr Jánský a členové představenstva Daniel Tureček a Jan Zavřel si podle soudu v letech 2012 až 2013 počínali se záměrem vyvést vklady členů záložny ve prospěch dalších lidí. Družstvo tunelovali prostřednictvím fingovaných úvěrů, které sami schvalovali. Nezjišťovali schopnost žadatelů splácet úvěr a realizovat podnikatelský záměr a opírali se o úmyslně nepravdivé znalecké posudky.

Peníze putovaly do Hongkongu

K penězům MSD se tak dostávaly firmy bez historie, za které jednali lidé v pozici takzvaných bílých koňů dosazení Janem Vinšem. Peníze pak přes tyto firmy putovaly do Hongkongu, kam je podle soudu odesílal podnikatel Petr Koltok.

Za vyvedení peněz ze záložny MSD si má Petr Koltok odpykat sedm a půl roku
Metropolitní spořitelní družstvo

Trojice manažerů si má shodně odpykat osm let vězení. O rok více uložil pražský městský soud Koltokovi, Vinš dostal sedmileté odnětí svobody. Podle verdiktu se všichni muži dopustili účasti na organizované zločinecké skupině a úvěrového podvodu v její prospěch, Koltok s Vinšem pak také praní špinavých peněz. Rozsudek zabral obžalovaným zajištěné nemovitosti a peníze.

Soud se případem zabýval už podruhé, původní předsedkyně senátu mezitím odešla do důchodu. Napoprvé uložila v roce 2019 Jánskému a Zavřelovi pětileté a Turečkovi šestileté vězení a všem také pětileté zákazy činnosti. Manažery uznala vinnými z porušení povinnosti při správě cizího majetku. Vinš dostal sedm let odnětí svobody, Koltok pak v samostatném procesu 7,5 roku. Odvolací senát ale dospěl k závěru, že muži se dopustili závažnějších trestných činů.

Trest i pro bílé koně

Pravomocně už byli dříve odsouzeni takzvaní bílí koně – většina z nich dostala nepodmíněné tresty od tří do sedmi let vězení. Předloni pak Národní centrála proti organizovanému zločinu informovala o tom, že v kauze MSD obvinila dalších 16 lidí. Tito zástupci či podílníci MSD podle ní způsobili zkrachovalé záložně škodu zhruba 4,5 miliardy, když napomáhali uzavírat úvěrové smlouvy s nápadně nevýhodnými podmínkami pro družstvo.

Na podezřelé toky peněz v MSD upozornil policii Finanční analytický útvar ministerstva financí. Státní zastupitelství družstvu na jaře 2013 zablokovalo všechny peníze. Česká národní banka mu poté odebrala licenci a soud poslal záložnu, která tehdy měla zhruba 14 tisíc členů, do konkurzu.

Konflikt na Blízkém východě opět zvedl ceny ropy, později začaly klesat

Ceny ropy se v pondělí ráno prudce zvýšily, protože na trhu přetrvávaly obavy o dodávky suroviny z Blízkého východu. Z dosažených maxim však později klesly. Severomořská ropa Brent se kolem 9:00 pohybovala nad 106 dolary, v poledne to bylo kolem 103 dolarů. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) dosahovala vrcholu kolem 101 dolarů za barel, ve 12:00 to bylo lehce nad 97 dolary. Cena plynu v 9:30 v obchodním uzlu TTF překročila 52 eur za megawatthodinu, v poledne se pohybovala u 51 eur.
Digitální peněženka Wero chce vymanit Evropu z nadvlády americké Visa i Mastercard

Digitální peněženku Wero vytvořily evropské banky a platební společnosti, aby se vyhnuly používání karetních sítí od amerických firem Visa nebo Mastercard. Důvodem je snížení nákladů i udržení kontroly v nejisté době mezinárodního napětí. Na obnovení evropské platební suverenity pracují i instituce Evropské unie, které chtějí představit digitální euro, které by mohlo fungovat jako digitální měna pro každodenní platby.
VideoHosté Událostí, komentářů týdne probrali rozpočet

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali sněmovní schválení rozpočtu pro letošní rok. Poslanci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů se vyslovili pro schodek ve výši 310 miliard korun. V rozpočtu jsou nižší výdaje na obranu oproti závazku NATO. Debata se věnovala také rostoucím cenám pohonných hmot v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. V diskusi zmínili také nadprůměrnou konzumaci piva v Česku. Pozvání přijali bývalý ministr financí Ivan Pilný, šéfredaktor Aktuálně.cz Matyáš Zrno, herec a fotograf Hynek Čermák, redaktorka Deníku N Petra Procházková a spisovatelka a podcasterka Markéta Lukášková. Pořadem provázela Jana Fabianová.
Pavel bude jednat se Schillerovou o návrhu rozpočtu

Prezident Petr Pavel bude v pondělí na Pražském hradě jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) o návrhu státního rozpočtu na letošní rok. Rozpočet se schodkem 310 miliard korun schválila minulý týden sněmovna, k jeho konečnému přijetí zbývá podpis hlavy státu. Přijetím rozpočtu skončí rozpočtové provizorium, které od začátku roku omezovalo měsíční státní výdaje na jednu dvanáctinu loňských výdajů. Prezident už dříve avizoval, že rozpočet vetovat nebude.
Schválení rozpočtu rozjede výstavbu dopravní infrastruktury

Správci silnic i železnic vyčkávali kvůli nejistému financování s podpisem desítek smluv. Se schválením rozpočtu na tento rok se spouštějí nové dopravní stavby. Letos půjde do Státního fondu dopravní infrastruktury rekordních 169 miliard korun.
Ropa z nouzových rezerv bude na trhu v Evropě až koncem března

Ohlášená ropa z nouzových rezerv se v Evropě a v Americe dostane na trh až koncem března, zatímco v Asii to bude okamžitě, uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Ta se rozhodla uvolnit rekordních 400 milionů barelů kvůli dopadům války na Blízkém východě, jež paralyzovala lodní dopravu v Hormuzském průlivu.
Snížení daně na pohonné hmoty nyní vláda neplánuje, ODS na něm trvá

Vládní koalice zatím nehodlá snižovat spotřební daň na benzin a naftu, oznámili v Debatě ČT její zástupci – místopředsedové sněmovny Patrik Nacher (ANO) a Jiří Barták (Motoristé) a šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. Občanští demokraté ho však podle dalšího místopředsedy dolní komory Jana Skopečka (ODS) požadovat budou už nyní, kritizují podceňování situace. Pirátská poslankyně Olga Richterová upozornila na hrozící zdražování potravin. Poslanec Lukáš Vlček (STAN) zdůraznil dopad na ceny plynu a zemědělských hnojiv.
