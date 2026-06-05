Babiš posunul termín, kdy rozhodne o složení delegace na summit NATO


před 11 mminutami|Zdroj: ČTK

Vláda rozhodne o složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance až 22. června, řekl v pátek před jednáním lídrů zemí Evropské unie a západního Balkánu premiér Andrej Babiš (ANO). Dříve udával termín pondělí 8. června. V tento den teď podle něj prezident Petr Pavel, jenž o účast na summitu navzdory nevoli kabinetu stojí, dorazí na jednání ministrů.

Prezident na summity NATO dosud vždy jezdil. Babiš už dříve řekl, že by Pavel neměl být součástí delegace.

„Uvidíme, co nám tam pan prezident řekne, budeme na to pak reagovat,“ řekl v pátek Babiš o pondělní schůzi vlády.

Prezidentův úřad o Pavlově účasti na vládním jednání informoval média ve čtvrtek, důvodem je podle Hradu záměr projednat koordinaci účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací.

Pavel s Babišem se neshodli. Vláda o delegaci na summit NATO rozhodne v červnu
Prezident Petr Pavel přijal premiéra Andreje Babiše (ANO)

Pavel hrozí kompetenční žalobou

Pavel, který se zúčastnil všech aliančních summitů od nástupu do funkce a v minulosti byl předsedou Vojenského výboru NATO, má připravenou kompetenční žalobu pro případ, že ho vláda do delegace nezařadí. Prezident minulou neděli uvedl, že věří, že na summit pojede on i premiér, každý by se mohl věnovat jiné části.

Babiš prezidentovu účast odmítá s odůvodněním, že výdaje na obranu země by měl na summitu obhajovat kabinet.

Pavel potvrdil, že podá kompetenční žalobu, pokud mu vláda zamezí v účasti na summitu NATO
Prezident Petr Pavel

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) také nechce, aby byl prezident součástí delegace. Macinka má s Pavlem spory od nejmenování poslance Motoristů Filipa Turka (za Motoristy) do ministerské funkce a opakovaně označil Pavla za opozičního politika, který se chová protiústavně.

Česko podle Babiše letos nejspíš nesplní závazek vydat na obranu dvě procenta HDP, avšak je odhodláno splnit nový cíl NATO dávat na obranu 3,5 procenta HDP do roku 2035. Zvyšování výdajů na obranu, na které tlačí americký prezident Donald Trump, bude jedním z hlavních témat summitu v Ankaře 7. a 8. července. Američtí činitelé letos Česko za neplnění závazku kritizovali.

Babiš: Česko závazek dát dvě procenta HDP na obranu asi nesplní, u Trumpa má ale výhodu
Premiér Andrej Babiš

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