Babiš posunul termín, kdy rozhodne o složení delegace na summit NATO

Vláda rozhodne o složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance až 22. června, řekl v pátek před jednáním lídrů zemí Evropské unie a západního Balkánu premiér Andrej Babiš (ANO). Dříve udával termín pondělí 8. června. V tento den teď podle něj prezident Petr Pavel, jenž o účast na summitu navzdory nevoli kabinetu stojí, dorazí na jednání ministrů.
Prezident na summity NATO dosud vždy jezdil. Babiš už dříve řekl, že by Pavel neměl být součástí delegace.
„Uvidíme, co nám tam pan prezident řekne, budeme na to pak reagovat,“ řekl v pátek Babiš o pondělní schůzi vlády.
Prezidentův úřad o Pavlově účasti na vládním jednání informoval média ve čtvrtek, důvodem je podle Hradu záměr projednat koordinaci účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací.
Pavel hrozí kompetenční žalobou
Pavel, který se zúčastnil všech aliančních summitů od nástupu do funkce a v minulosti byl předsedou Vojenského výboru NATO, má připravenou kompetenční žalobu pro případ, že ho vláda do delegace nezařadí. Prezident minulou neděli uvedl, že věří, že na summit pojede on i premiér, každý by se mohl věnovat jiné části.
Babiš prezidentovu účast odmítá s odůvodněním, že výdaje na obranu země by měl na summitu obhajovat kabinet.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) také nechce, aby byl prezident součástí delegace. Macinka má s Pavlem spory od nejmenování poslance Motoristů Filipa Turka (za Motoristy) do ministerské funkce a opakovaně označil Pavla za opozičního politika, který se chová protiústavně.
Česko podle Babiše letos nejspíš nesplní závazek vydat na obranu dvě procenta HDP, avšak je odhodláno splnit nový cíl NATO dávat na obranu 3,5 procenta HDP do roku 2035. Zvyšování výdajů na obranu, na které tlačí americký prezident Donald Trump, bude jedním z hlavních témat summitu v Ankaře 7. a 8. července. Američtí činitelé letos Česko za neplnění závazku kritizovali.