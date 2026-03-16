V Gaze i na Západním břehu kvůli nové válce přituhuje


před 12 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, NBC News, BBC, The Washington Post, al-Džazíra, Guardian

Pozornost světa se kvůli izraelsko-americké válce proti Íránu odklonila od Pásma Gazy, na které silně doléhá krize v regionu. Uzavřené hraniční přechody, omezená humanitární pomoc, zdražování i pokračující izraelské útoky berou Palestincům víru v naplnění mírového plánu. Hamás mezitím upevňuje moc ve své části enklávy. Přituhuje i na okupovaném Západním břehu, kde bují násilí ze strany radikálních židovských osadníků.

Hamás a židovský stát se od října navzájem obviňují z porušování příměří. Izraelská armáda v neděli oznámila, že jen za poslední týden zabila dvacet ozbrojenců, kteří podle ní chtěli útočit na vojáky, případně překročit linii příměří. V posledních pěti měsících podnikal Izrael v průměru deset úderů v Gaze denně.

Podle úřadů ovládaných Hamásem během klidu zbraní zemřelo skoro sedm set Palestinců a tisíce jich utrpěly zranění, tvrzení však nelze nezávisle ověřit. Zemřelo i několik izraelských vojáků.

Od začátku příměří bylo v Pásmu Gazy zabito nejméně sto dětí, uvedl UNICEF
Palestinští zdravotníci ošetřují ve městě Chán Júnis v Pásmu Gazy dítě, které podle nich zranil izraelský útok (5. ledna 2026)

Násilí v enklávě pokračuje i během současné války s Íránem. Hamás o víkendu v neobvyklém kroku naléhal na svého předního spojence a sponzora Teherán, aby přestal útočit na státy Perského zálivu. Válku v regionu prý sleduje s „hlubokým znepokojením“. Teroristická skupina také ve svém prohlášení uvedla, že všechny národy regionu by měly spolupracovat „na zachování bratrských vazeb“, informovala britská BBC.

„Hamás poslal gratulaci do Íránu ke zvolení Chameneího mladšího, do války se nezapojil. Jednak nemá dost raket, jednak se raději soustřeďuje na obnovování své diktatury, což se mu už půl roku daří, za převážného mlčení těch vlád, aktivistů a celebrit, kteří v letech 2023 až 2025 dávali tak vehementně najevo, jak jim záleží na osudu Palestinců,“ uvedl blízkovýchodní zpravodaj ČT David Borek.

Teherán v odvetě za útok USA na ostrov Charg udeřil v Emirátech
Dým po dopadu zbytků zničeného dronu v průmyslové oblasti ve městě Fudžajra v Emirátech

Život v Gaze je každodenní boj

Gazané mezitím dál trpí. Většina obyvatel se navzdory klidu zbraní stále nemůže vrátit do svých domovů a žije v provizorních přístřešcích. Tisíce lidí o své příbytky přišly a nemají se kam vrátit, jiní uvázli za „žlutou linií“, tedy hranicí vymezující území nadále okupované izraelskými silami, které zahrnuje zhruba polovinu Gazy.

„Dříve jsme žili v palácích, ale teď žijeme v hrobech,“ řekl televizi NBC News dvaačtyřicetiletý Ráid Abú Úda, který uvedl, že byl v únoru zraněn, když jeho dům navzdory příměří zasáhl granát. Stan jeho rodiny je jedním z několika postavených v oblasti využívané jako hřbitov před jordánskou polní nemocnicí v Chán Júnisu na jihu enklávy.

Humanitární krize v Pásmu se po ukončení izraelské blokády mírně zlepšila, nový regionální konflikt ji však opět umocnil. „Žijeme v nepřirozených podmínkách,“ prohlásil Abú Úda, který se před začátkem konfliktu živil jako farmář. Nyní netuší, jak uživit svou sedmičlennou rodinu. Současný život v enklávě popsal jako každodenní boj o získání vody, jídla a dalších základních potřeb.

Izraelské útoky v Gaze si vyžádaly mrtvé
Ilustrační foto – trosky v Pásmu Gazy

Naděje, že příměří, zprostředkované částečně prezidentem Donaldem Trumpem, bude pokračovat – a že proces obnovy Gazy by po více než dvou letech války skutečně mohly začít – vzrostly poté, co Trumpův zeť Jared Kushner představil plány, jak učinit z enklávy riviéru s mrakodrapy a plážemi plnými turistů. Kushner nastínil harmonogram rekonstrukce na několik let, ale rozsáhlé práce dosud nezačaly, píše NBC.

Mezitím se v regionu rozhořela regionální válka poté, co USA a Izrael v rámci společné vojenské operace Epická zuřivost udeřily na Írán. Teherán v odvetě útočí na americké cíle na Blízkém východě a spojence USA.

Načítání...

„Gaza uvázla v bezčasí,“ říká zpravodaj

Palestinci v Gaze se nyní obávají, že byli zapomenuti, a pokrok v prosazování dohody o příměří byl do značné míry odsunut na vedlejší kolej kvůli nejnovějším nepřátelským akcím. Stále nedošlo k naplnění klíčových bodů druhé fáze Trumpova mírového plánu, jež zahrnuje odzbrojení Hamásu, který ovládá skoro polovinu enklávy, a také stažení izraelských sil z okupovaných oblastí.

Vojenská kampaň proti Íránu také vyvolala otázky ohledně fungování Trumpovy Rady pro mír, jež má dohlížet na rekonstrukci Gazy. Indonésie, která dříve slíbila vyslat vojáky a zapojit je do stabilizačních sil v enklávě, varovala, že by mohla své rozhodnutí změnit kvůli kritice na domácí půdě.

Současná situace také brání převzetí správy enklávy technokratickou vládou. „Gaza uvázla v bezčasí, přičemž příklad Hizballáhu v Libanonu ukazuje, že plány na poválečnou Gazu, plnou mrakodrapů, prosperity a míru, stojí na vodě. Hamás se dobrovolně nevzdá zbraní, protože za přitakávání části palestinské společnosti považuje za nejvyšší hodnotu věčný boj, nikoliv mrakodrapy, prosperitu a další buržoazní hodnoty, kterými dogmatici pohrdají,“ podotkl Borek.

Trump: USA přispějí na Radu pro mír zajišťující obnovu Gazy deset miliard dolarů
Projev amerického prezidenta na Radě pro mír

Uzavřený Rafah a pozastavení evakuací

Humanitární situaci v enklávě komplikuje i skutečnost, že Izrael kvůli nové válce s Íránem koncem února opět uzavřel klíčový hraniční přechod Rafah vedoucí z Gazy do Egypta, jehož znovuotevření bylo součástí dvacetibodového plánu amerického prezidenta.

Jeruzalém avizoval, že od středy povolí přes hranici pohyb lidí, bude ale zatím omezen. Přes přechod nebude zatím proudit humanitární pomoc ani dodávky komerčního zboží.

Zpoždění těchto dodávek vede k nedostatku pohonných hmot, zdražování, a ještě větší závislosti na humanitární pomoci. Mluvčí Dětského fondu OSN uvedl, že ceny některých základních komodit, včetně potravin a čisticích prostředků, dramaticky vzrostly, v některých případech až na trojnásobek.

Po několika dnech války s Teheránem Izrael částečně znovu otevřel hraniční přechod Kerem Šalom a povolil vstup omezenému počtu nákladních vozidel s pomocí a základním zbožím. Krok měl ale jen malý dopad, jelikož objem pomoci proudící do Gazy zůstává hluboko pod šesti sty nákladními vozy denně potřebnými k pokrytí potřeb obyvatelstva, podotýká stanice al-Džazíra.

Tisíce obyvatel Gazy žijí stále ve stanech
Zdroj: Reuters/Dawoud Abu Alkas

Organizace OSN navíc upozorňuje, že kvůli válce s Íránem byly pozastaveny i evakuace z enklávy ze zdravotních důvodů. Tisíce pacientů přitom čekaly na cestu do zahraničí kvůli léčbě poté, co izraelská válka zdecimovala systém zdravotní péče v Gaze, poznamenala al-Džazíra.

„Málem jsem se zhroutil,“ řekl listu The Washington Post Nazíh Hillis o momentu, kdy se dozvěděl, že Izrael znovu uzavřel hraniční přechody. „Nebyl čas na další válku. Obyvatelé Gazy jsou vždycky ti, kdo platí nejvyšší cenu,“ postěžoval se Palestinec, který utrpěl zranění páteře a jeho manželka má rakovinu dělohy. Dvojice se chtěla dostat do zahraniční nemocnice, kde by jim dokázali pomoci.

Z Gazy je 60 milionů tun sutin. Hlad se zmírnil, zabíjení nepřestalo
Palestinské děti v sutinách v Pásmu Gazy

Odříznutí humanitárních organizací

Německý ministr zahraničí Johann Wadephul při nedávném setkání se svým izraelským protějškem Gideonem Saarem zdůraznil, že konflikt s Íránem by neměl zastínit zoufalou humanitární situaci v Pásmu. „Nesmíme odhlížet od tíživé situace více než dvou milionů lidí, kteří tam žijí,“ uvedl Wadephul k situaci v enklávě. „Humanitární situace zůstává nadále zoufalá. Navíc tam humanitární pracovníci stále nemají dostatečný přístup,“ dodal.

Židovský stát totiž zakázal desítkám humanitárních organizací, včetně Oxfamu či Lékařů bez hranic, působit na palestinských územích kvůli jejich odmítnutí nových pravidel prověřování pracovníků. Jeruzalém od nich nově žádá seznamy zaměstnanců spolu s jejich osobními údaji. Tvrdí, že tak činí z bezpečnostních důvodů, aby byly vyloučeny vazby pracovníků na teroristy.

Šéf OSN vyzval Izrael ke zrušení zákazu činnosti humanitárních organizací v Gaze
Generální tajemník OSN António Guterres

Izraelský nejvyšší soud vydal dočasné opatření, které organizacím umožňuje pokračovat ve většině jejich aktivit a nyní řeší petici sedmnácti humanitárních skupin, které zpochybňují vládní zákaz, ale rozhodnutí v případu dosud nepadlo, uvádí NBC.

Zesílení útoků na Západním břehu

Situace se v posledních týdnech zhoršila rovněž na okupovaném Západním břehu. Od začátku izraelsko-americké války proti Íránu bylo na Západním břehu Jordánu zaznamenáno více než 109 případů násilí izraelských osadníků vůči Palestincům. Šlo mimo jiné o střelbu, fyzická napadení, poškozování majetku či výhrůžky, uvedla izraelská lidskoprávní organizace Ješ Din.

„Západní břeh obývají dva národy, které vůči sobě pociťují hlubokou paranoiu. Izraelští osadníci se –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ne zcela bezdůvodně –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ obávají, že jim tamní Palestinci chtějí udělat to samé, co provedl Hamás obyvatelům kibuců v jižním Izraeli (v říjnu 2023). Palestinci se –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ne zcela bezdůvodně –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ obávají, že je Izraelci chtějí vysídlit. Válka s Íránem vyhrotila tendence posledních let, protože svět se teď dívá jinam,“ upozornil Borek.

Zákonem je síla. Milice osadníků „čistí“ Západní břeh
Palestinec skáče v Huwaře přes hořící pneumatiky během protestů proti napětí v jeruzalémské mešitě al-Aksá. Foceno 29. května 2022

Izraelská armáda od prvního dne války v oblasti zatarasila řadu silnic a z velké části uzavřela hraniční přechody, uvedla agentura Reuters. To například sanitkám brání v rychlé pomoci obětem izraelských útoků. „Jsou tu překážky, včetně útoků izraelských osadníků a armády na lékařské týmy,“ varoval mluvčí záchranné služby palestinského Červeného půlměsíce Ahmad Džibríl.

Jeruzalém tvrdí, že omezení jsou preventivním opatřením, zatímco pokračuje v útocích na Írán a Libanon. Palestinští obyvatelé na okupovaném Západním břehu si naopak stěžují, že silniční zátarasy je o to víc vystavují násilí izraelských osadníků.

„Ozbrojené osadnické milice, často operující s podporou armády, zneužívají války a nadále útočí na palestinské komunity a obtěžují je po celém Západním břehu Jordánu ve snaze je vytlačit,“ upozornila na síti X izraelská nevládní organizace B'Tselem.

Trump nesouhlasí s možnou izraelskou anexí Západního břehu
Donald Trump

Ve vesnici Chirbet Abú Faláh severně od Ramalláhu nedávno zastřelili radikální osadníci dva Palestince. Svědci podle Reuters uvedli, že se na okraji vesnice shromáždilo na sto osadníků, řada z nich ozbrojených. Jeden z mužů byl osadníky zastřelen, když se snažil chránit vlastní dům před jejich útoky.

Při jiném incidentu ve stejné vesnici zemřel ještě další muž, podle organizace B'Tselem se tak stalo po útoku izraelských jednotek, které použily slzný plyn. Izraelská armáda podle Reuters uvedla, že věc vyšetřuje a odsuzuje „jakékoli násilí“.

O víkendu palestinské úřady oznámily, že osadníci zabili čtyřčlennou rodinu. Incident se stal, když rodina, kterou tvořili otec, matka a dvě jejich děti ve věku pět a sedm let, jela autem. Rodiče zemřeli po střelách do hlavy, děti podlehly následkům neupřesněných zranění. Izraelská armáda k případu opět sdělila, že zprávy prověřuje.

Pohřeb palestinské rodiny zabité na Západním břehu
Zdroj: Reuters/Mohammed Torokman

„Obě národní hnutí od sebe opisují. Palestinci od Židů odkoukali étos domoviny a návratu z exilu, osadníci zase od Palestinců model mladíků maskovaných šátky a vyzbrojených puškami, kameny a noži. Netýká se to všech Palestinců, ani všech osadníků, ale dějiny občas píšou odhodlané menšiny, nikoliv mlčící většiny,“ poznamenal Borek.

Snaha znemožnit vznik Palestiny

OSN uvádí, že od začátku roku 2025 do začátku února 2026 bylo v důsledku násilí izraelských osadníků vysídleno na Západním břehu téměř sedm set Palestinců. Izraelská vláda navíc rozšířila osady v rámci stavební akce, která má podle krajně pravicového ministra financí Becalela Smotriče za cíl pohřbít myšlenku palestinského státu.

Západní břeh Jordánu, kde žijí asi tři miliony Palestinců, Izrael okupuje a osidluje od jeho obsazení za války v roce 1967. Na území žije asi půl milionu Izraelců. Okupace Západního břehu je v rozporu s mezinárodním právem.

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Svět

Izrael má podle mluvčího armády plány nejméně na další tři týdny války

Izrael má podrobné plány nejméně na další tři týdny války, včetně dodatečných plánů do budoucna, sdělil podle agentur Reuters a AP mluvčí izraelské armády, podle něhož Jeruzalém zatím provedl na 7600 vzdušných úderů na cíle v Íránu. Další vlnu útoků zahájilo letectvo židovského státu v pondělí. Agentura AFP uvedla, že v centru Teheránu se ozývaly výbuchy. Armáda později oznámila, že útočila na íránský vesmírný program.
před 6 mminutami

V Gaze i na Západním břehu kvůli nové válce přituhuje

Pozornost světa se kvůli izraelsko-americké válce proti Íránu odklonila od Pásma Gazy, na které silně doléhá krize v regionu. Uzavřené hraniční přechody, omezená humanitární pomoc, zdražování i pokračující izraelské útoky berou Palestincům víru v naplnění mírového plánu. Hamás mezitím upevňuje moc ve své části enklávy. Přituhuje i na okupovaném Západním břehu, kde bují násilí ze strany radikálních židovských osadníků.
před 12 mminutami

Konflikt na Blízkém východě opět zvednul ceny ropy, později začaly silně klesat

Ceny ropy se v pondělí ráno prudce zvýšily, protože na trhu přetrvávaly obavy o dodávky suroviny z Blízkého východu. Z dosažených maxim však později rychle klesaly. Severomořská ropa Brent se kolem 9:00 pohybovala nad 106 dolary, v 15:00 byla u stovky dolarů. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) dosahovala vrcholu kolem 101 dolarů za barel, v 15:00 to bylo zhruba 93,70 dolarů. Cena plynu v 9:30 v obchodním uzlu TTF překročila 52 eur za megawatthodinu, v 15:00 se pohybovala u 51 eur.
09:54Aktualizovánopřed 22 mminutami

Řešení blokády Hormuzu není mise NATO, zní z Evropy. Japonsko reakci zvažuje

Velká Británie se spojenci pracuje na plánu otevření Hormuzského průlivu, sdělil její premiér Keir Starmer s tím, že tato snaha ale nebude misí NATO. Roli Aliance ve věci nevidí ani německý šéf diplomacie Johann Wadephul, ministr obrany Boris Pistorius odmítl, že by se Německo zapojovalo vojensky. Japonsko dle premiérky Sanae Takaičiové zvažuje, jak lze zajistit bezpečnost lodí a posádek se sebou spojených. Státníci reagují na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že NATO čeká „velmi špatná budoucnost“, pokud se spojenci USA nebudou podílet na zajištění plavby v průlivu.
před 24 mminutami

NATO čeká špatná budoucnost, pokud nepomůže v Hormuzském průlivu, řekl Trump

Severoatlantickou alianci čeká „velmi špatná budoucnost“, pokud se spojenci USA nebudou podílet na zajištění plavby v Hormuzském průlivu. V rozhovoru pro deník Financial Times (FT) to řekl americký prezident Donald Trump. K otevření úžiny podle něj musí přispět také Čína, v opačném případě pohrozil odkladem summitu s tamním vůdcem Si Ťin-pchingem. Peking na to odpověděl, že komunikuje se všemi stranami. Teherán se pokouší zablokovat průliv klíčový pro vývoz ropy z Perského zálivu poté, co USA spolu s Izraelem zahájily proti Íránu rozsáhlé údery.
00:35Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Ukrajina podnikla velký dronový útok na Moskvu, tvrdí Rusko

Ukrajina podnikla v noci na pondělí rozsáhlý vzdušný útok na Moskvu. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že protivzdušná obrana země zničila nad metropolí Moskvou a v jejím okolím 53 dronů. Tamní úřady zároveň tvrdí, že na jihu Ruska po útoku dronu začal hořet zásobník ropy. Na Kyjev ráno útočily ruské bezpilotní letouny, v Charkově je po úderu agresora jeden zraněný a jednu oběť hlásí úřady v Záporoží.
10:30Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Digitální peněženka Wero chce vymanit Evropu z nadvlády americké Visa i Mastercard

Digitální peněženku Wero vytvořily evropské banky a platební společnosti, aby se vyhnuly používání karetních sítí od amerických firem Visa nebo Mastercard. Důvodem je snížení nákladů i udržení kontroly v nejisté době mezinárodního napětí. Na obnovení evropské platební suverenity pracují i instituce Evropské unie, které chtějí představit digitální euro, které by mohlo fungovat jako digitální měna pro každodenní platby.
07:01Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Letiště v Dubaji postupně obnovovalo lety po dronovém útoku

Mezinárodní letiště v Dubaji v pondělí dopoledne postupně obnovovalo provoz a odlétaly z něj některé spoje. Požár způsobený dronovým útokem předtím tento letecký uzel ve Spojených arabských emirátech (SAE) na několik hodin paralyzoval.
04:05Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Načítání...