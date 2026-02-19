Ve Washingtonu se koná první zasedání Rady pro mír založené americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Má se zabývat především urovnáním situace v Pásmu Gazy a jeho obnovou, na kterou podle Trumpa už členské státy rady přislíbily přes pět miliard dolarů (103 miliard korun). Jako pozorovatel se schůze zúčastní i český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
K Radě pro mír, která se má vedle Gazy zaměřit i na řešení dalších konfliktů, se zatím připojilo 27 zemí. Zakládající dokument v lednu ve švýcarském Davosu podepsali mimo jiné maďarský premiér Viktor Orbán, argentinský prezident Javier Milei nebo ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev.
K dalším členům patří třeba Izrael, Pákistán či Spojené arabské emiráty. Ze zemí Evropské unie v ní zasednou jen Maďarsko a Bulharsko. Další, včetně Česka, Slovenska či Itálie, budou zatím v roli pozorovatelů.
Miliardy za stálé členství
Trump pozvánku do organizace, které bude předsedat a jíž chce podle kritiků vytvořit konkurenci OSN, rozeslal asi šedesáti zemím. Agentura Reuters dříve uvedla, že Trump se má stát prvním a zároveň doživotním předsedou rady a rozhodovat o zemích, které do ní budou přizvány. Podle návrhu charty by měl být za stálé členství vybírán poplatek ve výši jedné miliardy dolarů (skoro 21 miliard korun), jako bezplatné je nabízeno členství na tři roky.
Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve řekl, že Česko o vstupu nyní neuvažuje. Počkat chce na postoje spojenců v EU a NATO. O případném vstupu by rozhodovaly sněmovna i Senát, bylo by to složité, uvedl premiér. Podle prezidenta Petra Pavla by se tuzemsko mělo k celé věci vyjádřit až podle podmínek a případných pravomocí rady. Nikdo dosud neviděl statut nebo mandát rady, neví se o ní skoro nic, doplnil.
Bílý dům už oznámil, že v Radě pro mír zasedne americký ministr zahraničí Marco Rubio, Trumpův speciální vyslanec Steve Witkoff, zeť amerického prezidenta Jared Kushner či britský expremiér Tony Blair. Orgán má kontrolovat aktivity výboru složeného z palestinských technokratů, který bude přechodně spravovat Gazu, kde má nahradit Hamás. Podle agentury Reuters by se přitom pole působnosti Rady pro mír mělo postupně rozšířit i mimo Gazu.
Američtí představitelé již dříve sdělili, že nový subjekt nemá zcela nahradit OSN. Jeden z úředníků podle AP naznačil, že by plán spíše mohl světovou organizaci podnítit k akci.