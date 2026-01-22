Česko dostalo dle mluvčí vlády pozvánku do Trumpovy Rady pro mír


před 19 mminutami|Zdroj: ČTK

Česko dostalo pozvánku ke členství v Radě pro mír, kterou ustavil americký prezident Donald Trump, uvedla ve čtvrtek mluvčí vlády Karla Mráčková. Stanovisko pro kabinet nyní dle ní připravuje ministerstvo zahraničí. Trump spolu s pozvanými státníky radu formálně ustavil ve čtvrtek na okraj Světového ekonomického fóra v Davosu.

Americký prezident do rady pozval řadu světových lídrů a tvrdí, že její součástí by chtěl být každý. Mezi zakládajícími členy, kteří dokument podepsali, byli mimo jiné maďarský premiér Viktor Orbán, argentinský prezident Javier Milei nebo ázerbájdžánská hlava státu Ilham Alijev.

Trump uvádí, že podpis připojili zástupci 59 států, dle agentury AP se však ustavující ceremonie v Davosu zúčastnilo kromě šéfa Bílého domu jen devatenáct činitelů. Naopak například Francie oznámila, že se nyní nepřipojí. Neučiní tak ani Švédsko či Norsko.

Rada se má nejprve zaměřit na prosazení míru v palestinském Pásmu Gazy, chce se ale věnovat i dalším konfliktům. Trump se nechal slyšet, že nová mezinárodní instituce dohlédne na demilitarizaci a obnovu Gazy.

Vyhlášení charty Trumpovy Rady pro mír

Placené členství a doživotní předseda

Agentura Reuters dříve informovala, že Trump se má stát prvním a zároveň doživotním předsedou Rady pro mír a rozhodovat o zemích, které do ní budou přizvány. Podle návrhu charty by měl být za stálé členství vybírán poplatek ve výši jedné miliardy dolarů (skoro 21 miliard korun) – jako bezplatné je nabízeno členství na tři roky.

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v pondělí, tedy předtím, než Česko obdrželo oficiální pozvánku, prohlásil, že inzerovaná cena (za členství) je pro možnosti tuzemského státního rozpočtu asi nemyslitelná.

Prezident USA Donald Trump během návštěvy letecké základny v Kataru v květnu 2025

