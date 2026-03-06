USA oznámily obnovení diplomatických styků s Venezuelou

Spojené státy a Venezuela obnoví diplomatické styky přerušené v roce 2019. Oznámilo to ve čtvrtek americké ministerstvo zahraničí, dva měsíce po americkém únosu autoritářského venezuelského vůdce Nicoláse Madura. Ve stejný den americký ministr vnitra Doug Burgum na závěr návštěvy Venezuely řekl, že země dobře zajišťuje bezpečí soukromých investic do těžby ropy a nerostů.
USA mají od lednového únosu Madura pod kontrolou situaci v zemi, kterou dosavadní režim přivedl k hospodářskému zhroucení a u moci se držel díky tomu, že neuznal volební vítězství opozice. Americká vláda po Madurově svržení představila třífázový plán, jehož první etapa spočítá ve stabilizaci země, druhá v obnově Venezuely a třetí v politickém přechodu.
Washington se nyní dohodl s prozatímními venezuelskými činiteli na oficiálním obnovení diplomatických vztahů.
„Tento krok usnadní naši společnou snahu o podporu stability, ekonomické obnovy a přiblíží politické usmíření ve Venezuele,“ uvedla americká diplomacie.
Pro Washington je stěžejním tématem přístup k venezuelské ropě, který byl za Madurova režimu vyhrazen společnostem s účastí státu. Ministr Burgum na závěr dvoudenní návštěvy, během níž jednal s prozatímní prezidentkou Delcy Rodríguezovou, dal najevo spokojenost. „Jsem optimista v otázce prostředí, v němž se bude investovat nejen do ropy a plynu v moři, nejen do Caracasu, ale i do vnitrozemí, kde se opravdu nacházejí významné zdroje,“ citovala ministra agentura AFP.