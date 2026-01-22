Trump chystá v Davosu podpis „charty“ své Rady pro mír


před 47 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Americký prezident Donald Trump plánuje na okraj ekonomického fóra ve švýcarském Davosu podpis zakládající listiny vznikající Rady pro mír. Ta by se nejprve měla zabývat Pásmem Gazy a poté i řešením dalších konfliktů. K USA by se mělo podle médií připojit až 35 dalších států.

K členství se podle dostupných informací přihlásily Izrael a Ázerbájdžán, Vietnam, Maďarsko, Kazachstán, Uzbekistán, Bělorusko, Argentina, Maroko, Spojené arabské emiráty, Bahrajn či Egypt. „Jsme velmi rádi, že jsme v Radě pro mír a že můžeme držet krok s každým úsilím, které může přinést mír v naší části světa i globálně,“ uvedl egyptský lídr Abdal Fattáh Sísí.

Pozvánku dostaly také Kreml a Kyjev. Ukrajina reagovala sdělením, že je pro ni nepředstavitelné sedět v radě, jejíž součástí je Rusko, které proti ní vede od roku 2022 plnohodnotnou válku. Ruský vládce Vladimir Putin podle Bílého domu pozvání přijal. Kreml ale uvádí, že návrh zatím pouze zvažuje.

Trump nabídl Putinovi členství ve své Radě míru
Ruský vládce Vladimir Putin a prezident USA Donald Trump na srpnové schůzce v Anchorage

Členství v Trumpově organizaci odmítlo například Švédsko či Norsko, Itálie chce iniciativu hlouběji přezkoumat, zatímco francouzský prezident Emmanuel Macron se podle médií k radě připojit nechce.

Tyto země kritizují jednostranný styl americké diplomacie a nejasná pravidla fungování nové organizace. „Slovinsko je i nadále pevně odhodláno respektovat mezinárodní právo a mezinárodní řád založený na Chartě Organizace spojených národů. Jsme přesvědčeni, že pro zemi, jako je ta naše, je tento mezinárodní řád nejlepší ochranou našich národních zájmů a zárukou, že můžeme žít v míru,“ konstatoval slovinský premiér Robert Golob.

Obavy z oslabení pozice OSN

Negativní vliv na autoritu OSN podle týdeníku Spiegel vadí i Německu. Trump sice v úterý uvedl, že by podle něj měla organizace vzniklá po druhé světové válce dál fungovat, dlouhodobě ji ale kritizuje.

„Vznik ,Rady pro mír‘ zapadá do dlouhodobého stylu Donalda Trumpa: vytvářet vlastní paralelní struktury tam, kde mu stávající mezinárodní instituce připadají příliš pomalé, složité nebo málo poslušné. Vedle osobního brandingu a snahy stylizovat se do role globálního ,dealmakera‘ je v tom ale vidět i jasný imperiální osten – logika typu kdo není s námi, je proti nám. Rada pro mír se tak tváří jako nabídka spolupráce, ale zároveň implicitně nastavuje nové dělení světa na ty, kdo se přidají, a ty ostatní,“ míní amerikanista Kryštof Kozák z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Trump skládá vlastní OSN. S právem veta a placeným stálým členstvím
Prezident USA Donald Trump během návštěvy letecké základny v Kataru v květnu 2025

Reálně ale nová organizace konkurovat OSN nemůže, soudí Kozák. „Organizace spojených národů má všechny své problémy, ale stojí na široké mezinárodní legitimitě, procedurách a dlouhodobé institucionální práci. Trumpova ,Rada pro mír‘ může fungovat jako mediálně silná platforma nebo nástroj nátlaku, nikoli jako univerzální fórum pro řešení konfliktů,“ řekl ČT24 amerikanista.

Podle Kozáka jde spíše o geopolitický test loajality než projekt skutečné mírotvorby. „Mír tu není chápán jako společně vyjednaný kompromis, ale spíš jako stav, který nastane tehdy, když ostatní přijmou americké podmínky. A to je přístup, který může fungovat v obchodním vyjednávání, ale v mezinárodní politice dlouhodobě spíš konflikty reprodukuje, než uklidňuje,“ obává se expert.

V Radě pro Pásmo Gazy jsou Blair, Rubio či Kushner, předseda je Trump
Pásmo Gazy zničené válkou

Česká republika podle pondělního vyjádření ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) zatím oficiální pozvánku neobdržela. Za problém označil i vstupní poplatek v přepočtu ve výši téměř 21 miliard korun. „Ta inzerovaná cena, miliarda dolarů, je pro potřeby i možnosti našeho státního rozpočtu asi nemyslitelná,“ prohlásil ministr.

Zmíněný poplatek by podle informací médií zajistil stále členství v radě, jako bezplatné je nabízeno členství na tři roky. Trump by měl být jejím prvním a zároveň doživotním předsedou – s rozhodujícím slovem při přijímání členů.





