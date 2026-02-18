AFP: USA přesouvají k Íránu velký počet lodí i bojových letounů


Spojené státy přesouvají k Íránu velký počet lodí, bojových letadel i logistických letounů, napsala ve středu večer agentura AFP. Děje se tak v situaci, kdy anonymní zdroje z americké administrativy dávají v médiích najevo, že by prezident Donald Trump mohl nařídit údery na Írán.

K Íránu se přesouvá námořní bojová skupina letadlové lodi USS Gerald Ford. Ta se nyní nachází v Atlantiku. Za několik dní by mohla být v oblasti Blízkého východu, kde již působí letadlová loď USS Abraham Lincoln a její bojový svaz. V regionu tak budou mít Spojené státy v brzké době dvě námořní skupiny, které mají k dispozici desítky bojových letadel a stovky řízených střel.

Podle AFP Spojené státy navíc na základnách v oblasti disponují velkým počtem bojových letounů F-22, F-15 a F-16. Specializované weby zachytily ve středu rovněž přesun letadel KC-135 na Blízký východ. Ta zajišťují za letu tankování bojových strojů či letadel pro vzdušnou kontrolu E3 Sentry.

USA a Írán v Ženevě dosáhly shody na hlavních principech, řekl Arakčí
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí

Spojené státy přesunuly podle webu Axios na základny na Blízkém východě desítky bitevníků. Axios také poukazuje na pohyb nákladních letadel, která by mohla přepravovat například některé druhy zbraní.

Axios píše s odkazem na americké zdroje, že se administrativa USA přiblížila k rozhodnutí zahájit údery na Írán, které by mohly trvat několik týdnů. Tento týden jednali v Ženevě íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí s americkými vyslanci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem o íránském jaderném programu. Rozdíly mezi oběma stranami zůstávají dle diplomatických zdrojů značné. „Existuje mnoho důvodů a argumentů pro úder proti Íránu,“ řekla ve středu mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová, která zároveň vyzvala Teherán k uzavření příslušné dohody.

Írán mluví o kompromisech, rakety jsou ale tabu
Íránský raketový program, ilustrační foto

