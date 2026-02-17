Trump varuje Teherán před následky, pokud nepřistoupí na dohodu

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že se nepřímo zúčastní rozhovorů s Íránem, jejichž další kolo má v úterý začít v Ženevě. Varoval Teherán před následky, pokud nebude ochoten se dohodnout o svém jaderném programu.
„Zapojím se do těchto jednání, nepřímo. Budou velice důležitá,“ řekl Trump novinářům na palubě prezidentského letadla Air Force One.
Napětí před druhým kolem nepřímých jaderných rozhovorů mezi Íránem a USA prudce stoupá. Spojené státy do oblasti vysílají druhou letadlovou loď a americké ozbrojené síly se připravují na možnost vojenské kampaně, pokud jednání selžou, poznamenala agentura Reuters s odvoláním na vyjádření amerických představitelů.
Na otázku ohledně vyhlídek na dohodu Trump odpověděl, že Írán se chystal tvrdě vyjednávat, ale loni v létě, kdy USA bombardovaly íránská jaderná zařízení, se dozvěděl o důsledcích tvrdého postoje. Íránci jsou tentokrát motivováni vyjednávat, domnívá se Trump.
„Nemyslím si, že chtějí nést důsledky neuzavření dohody,“ řekl americký prezident.
Obavy z íránské jaderné zbraně
Než se USA v červnu připojily k Izraeli a zaútočily na íránská jaderná zařízení, jaderné rozhovory mezi Íránem a USA se zastavily kvůli požadavku Washingtonu, aby se Teherán vzdal obohacování uranu na své půdě, což USA považují za cestu k íránské jaderné zbrani.
Íránská organizace civilní obrany v pondělí uspořádala cvičení chemické obrany ve zvláštní ekonomické energetické zóně Pars, aby posílila připravenost na potenciální incidenty v tomto energetickém uzlu na jihu Íránu.