Írán zadržel dva zahraniční tankery


před 15 mminutami|Zdroj: ČTK

Íránské revoluční gardy zajaly v Perském zálivu dvě lodě, které měly převážet víc než jeden milion litrů pašovaného paliva. Íránská státní televize neupřesnila, jaké zemi tankery patří, ani pod jakou plují vlajkou, napsala agentura AP.

Generál Hajdar Honarían Modžarrád, regionální velitel námořních sil íránských revolučních gard, uvedl, že tankery převážely asi milion litrů paliva včetně nafty. Byly zadrženy nedaleko ostrova Farsí a eskortovány do Búšehru. Patnáct členů posádky z obou tankerů je nyní ve vazbě, dodal Modžarrád bez uvedení jejich národnosti.

Írán už několikrát zabavil tankery plující Perským nebo Hormuzským průlivem, které podle něj pašovaly palivo. Islámská republika má díky vysokým dotacím a propadu hodnoty své měny jedny z nejnižších cen pohonných hmot na světě a tímto způsobem se snaží bojovat proti jejich pašování do sousedních států.

Írán má tisíce raket, esem v rukávu je Hormuz
Íránské vojenské cvičení u Hormuzského průlivu v roce 2022

K nejnovějšímu incidentu došlo v době rostoucího napětí mezi Teheránem a Spojenými státy, které mají v oblasti Perského zálivu letadlovou loď a další válečná plavidla. V pátek by se mělo v Ománu uskutečnit jednání o íránském jaderném programu.

Napětí vzrostlo v lednu, kdy se v islámské republice několik týdnů konaly protirežimní protesty, které Teherán násilím potlačil. Americký prezident Donald Trump varoval íránské vedení, že USA vojensky zasáhnou v případě, že režim bude nadále zabíjet protestující. Podle odhadů různých organizací zahynuly při zásazích bezpečnostních složek tisíce lidí, na intervenci přesto nedošlo.

Americký letoun sestřelil íránský dron blížící se k letadlové lodi
Archivní snímek letadlové lodě Abraham Lincoln

Jaderné rozhovory

Poté, co režim protesty potlačil, začal Trump možný americký útok spojovat právě s otázkou íránského jaderného programu. Teherán dlouhodobě tvrdí, že jeho program slouží pouze k mírovým účelům. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) nicméně v minulosti opakovaně uvedla, že země obohacuje uran na úroveň vyšší, než je pro jadernou energetiku třeba.

Již loni v červnu se americké síly jednorázově zapojily do izraelských vzdušných úderů proti íránské jaderné infrastruktuře. V současnosti USA mají v oblasti flotilu, ve které je i letadlová loď USS Abraham Lincoln.

Jednání mezi USA a Íránem začne dle Teheránu v pátek, visel nad ním otazník
Teheránská ulice (19. ledna 2026)

Výběr redakce

Írán zadržel dva zahraniční tankery

Írán zadržel dva zahraniční tankery

před 15 mminutami
Na rozpoznání obličeje stačí agentům ICE aplikace v mobilu

Na rozpoznání obličeje stačí agentům ICE aplikace v mobilu

před 45 mminutami
Policie stíhá tři lidi za podvod s elektronikou, škoda je přes čtyři miliardy

Policie stíhá tři lidi za podvod s elektronikou, škoda je přes čtyři miliardy

11:13Aktualizovánopřed 47 mminutami
Slovensko nebude nikoho stíhat za darování stíhaček a raketového systému Ukrajině

Slovensko nebude nikoho stíhat za darování stíhaček a raketového systému Ukrajině

před 52 mminutami
Polsko chystá nový balík vojenské pomoci Ukrajině, uvedl v Kyjevě Tusk

Polsko chystá nový balík vojenské pomoci Ukrajině, uvedl v Kyjevě Tusk

před 58 mminutami
Ázerbájdžánský soud vyměřil doživotí některým bývalým činitelům Karabachu

Ázerbájdžánský soud vyměřil doživotí některým bývalým činitelům Karabachu

před 1 hhodinou
Ukrajina a Rusko si vyměnily po 157 válečných zajatcích a civilistech

Ukrajina a Rusko si vyměnily po 157 válečných zajatcích a civilistech

11:53Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Nejvyšší soud USA dovolil Kalifornii překreslit volební obvody

Nejvyšší soud USA dovolil Kalifornii překreslit volební obvody

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Starmera ohrožuje kauza exministra Mandelsona, který měl vazby na Epsteina

Britští labouristé varují, že premiér Keir Starmer by mohl přijít o funkci, píše The Guardian. Důvodem je případ bývalého britského ministra a velvyslance v USA Petera Mandelsona, který měl vazby na amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Poslanci požadují zveřejnění dokumentů týkajících se Mandelsonova jmenování do funkce velvyslance, což by podle nich mohlo ohrozit Starmerovu pozici.
15:24Aktualizovánopřed 7 mminutami

Írán zadržel dva zahraniční tankery

Íránské revoluční gardy zajaly v Perském zálivu dvě lodě, které měly převážet víc než jeden milion litrů pašovaného paliva. Íránská státní televize neupřesnila, jaké zemi tankery patří, ani pod jakou plují vlajkou, napsala agentura AP.
před 15 mminutami

Na rozpoznání obličeje stačí agentům ICE aplikace v mobilu

Americký Úřad pro imigraci a cla (ICE) používá mobilní aplikace na rozpoznávání obličejů migrantů i amerických občanů, informovala média. Jejich software využívá umělou inteligenci a databáze s více než miliardou záznamů. Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost (DHS) podle médií disponuje i nástroji pro sledování pohybu lidí přes jejich telefony. Proti krokům ICE se vymezili demokratičtí zákonodárci, ale úřad koncem ledna poptal další sledovací technologie.
před 45 mminutami

Slovensko nebude nikoho stíhat za darování stíhaček a raketového systému Ukrajině

Slovensko nebude nikoho stíhat za rozhodnutí bývalé vlády darovat Ruskem napadené Ukrajině stíhačky MiG-29 a části systému protivzdušné obrany Kub. Žalobce letos v lednu potvrdil dřívější rozhodnutí policejního vyšetřovatele o zastavení vyšetřování, plyne z vyjádření bratislavského krajského prokurátora Rastislava Remety. Exministr obrany Jaroslav Naď (Demokrati) to uvítal. Slovenský premiér Robert Fico (Smer) naopak tvrdí, že prokuratura vstoupila do politického souboje na straně opozice.
před 52 mminutami

Polsko chystá nový balík vojenské pomoci Ukrajině, uvedl v Kyjevě Tusk

Polsko připravuje nový balíček pomoci pro Ukrajinu ve výši 200 milionů zlotých (přes 1,1 miliardy korun), který bude tvořit především obrněná technika. Podle agentury Reuters a deníku Rzeczpospolita to ve čtvrtek v Kyjevě řekl polský premiér Donald Tusk. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Ukrajina je připravena vyměnit své drony za střely do protivzdušné obrany a polské stíhačky MiG-29.
před 58 mminutami

Ázerbájdžánský soud vyměřil doživotí některým bývalým činitelům Karabachu

Ázerbájdžánský vojenský soud poslal na doživotí do vězení bývalého vůdce mezinárodně neuznané karabašské republiky Arajika Harutjunjana a další někdejší představitele Náhorního Karabachu, které shledal vinnými z řady zločinů. Některým bývalým separatistickým vůdcům vyměřil vysoké tresty. S odvoláním na státní média to napsala agentura AFP, podle níž Arménie požaduje propuštění odsouzených. Harutjunjanova obhajoba podle agentury Reuters obvinění i verdikt odmítla.
před 1 hhodinou

Ukrajina a Rusko si vyměnily po 157 válečných zajatcích a civilistech

Delegace Spojených států amerických, Ruska a Ukrajiny se dohodly na výměně dohromady 314 zajatců, oznámil ve čtvrtek vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff. Jde podle něj o první takovou výměnu za posledních pět měsíců. Ruské ministerstvo obrany poté podle státní agentury TASS oznámilo, že Ukrajině předalo 157 zajatých osob a že stejný počet ruských vojáků se vrátil z ukrajinského zajetí. Výměnu potvrdil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
11:53Aktualizovánopřed 1 hhodinou

The Washington Post masově propouští. Bezos je nám oddán, tvrdí šéfredaktor

Americký miliardář Jeff Bezos coby majitel The Washington Post (WP) zůstává tomuto listu nadále oddán. V rozhovoru se zpravodajským serverem CNN to ve středu řekl šéfredaktor WP Matt Murray. Vyjádřil se tak jen několik hodin po tom, co noviny oznámily masové propouštění.
před 2 hhodinami
Načítání...