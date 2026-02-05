Írán zadržel dva zahraniční tankery

Íránské revoluční gardy zajaly v Perském zálivu dvě lodě, které měly převážet víc než jeden milion litrů pašovaného paliva. Íránská státní televize neupřesnila, jaké zemi tankery patří, ani pod jakou plují vlajkou, napsala agentura AP.
Generál Hajdar Honarían Modžarrád, regionální velitel námořních sil íránských revolučních gard, uvedl, že tankery převážely asi milion litrů paliva včetně nafty. Byly zadrženy nedaleko ostrova Farsí a eskortovány do Búšehru. Patnáct členů posádky z obou tankerů je nyní ve vazbě, dodal Modžarrád bez uvedení jejich národnosti.
Írán už několikrát zabavil tankery plující Perským nebo Hormuzským průlivem, které podle něj pašovaly palivo. Islámská republika má díky vysokým dotacím a propadu hodnoty své měny jedny z nejnižších cen pohonných hmot na světě a tímto způsobem se snaží bojovat proti jejich pašování do sousedních států.
K nejnovějšímu incidentu došlo v době rostoucího napětí mezi Teheránem a Spojenými státy, které mají v oblasti Perského zálivu letadlovou loď a další válečná plavidla. V pátek by se mělo v Ománu uskutečnit jednání o íránském jaderném programu.
Napětí vzrostlo v lednu, kdy se v islámské republice několik týdnů konaly protirežimní protesty, které Teherán násilím potlačil. Americký prezident Donald Trump varoval íránské vedení, že USA vojensky zasáhnou v případě, že režim bude nadále zabíjet protestující. Podle odhadů různých organizací zahynuly při zásazích bezpečnostních složek tisíce lidí, na intervenci přesto nedošlo.
Jaderné rozhovory
Poté, co režim protesty potlačil, začal Trump možný americký útok spojovat právě s otázkou íránského jaderného programu. Teherán dlouhodobě tvrdí, že jeho program slouží pouze k mírovým účelům. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) nicméně v minulosti opakovaně uvedla, že země obohacuje uran na úroveň vyšší, než je pro jadernou energetiku třeba.
Již loni v červnu se americké síly jednorázově zapojily do izraelských vzdušných úderů proti íránské jaderné infrastruktuře. V současnosti USA mají v oblasti flotilu, ve které je i letadlová loď USS Abraham Lincoln.