Jednání mezi USA a Íránem začne dle Teheránu v pátek, visel nad ním otazník

Nad chystaným pátečním jednáním mezi Íránem a Spojenými státy v Ománu visel podle médií v uplynulých hodinách otazník. Ve středu večer však íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí informoval, že jednání začnou v pátek dopoledne. Agentuře Reuters následně konání rozhovorů potvrdil i nejmenovaný americký představitel.
Během středy portál Axios s odkazem na diplomatické zdroje uváděl, že záměr uspořádat jednání se hroutí. Za odvolanou považovala schůzku i některá izraelská média, podle kterých se americký vyslanec Steve Witkoff vrátí v příštích hodinách do Spojených států. Witkoff, který by měl jednat s Arakčím, je nyní ve Spojených arabských emirátech, kde se podílí na rozhovorech mezi delegacemi Washingtonu, Kyjeva a Moskvy o ruské agresi.
K šíření úvah o zrušení schůzky přispívaly i odlišné názory USA a Íránu na samotnou náplň případného rokování. Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve středu prohlásil, že jednání s Teheránem mají smysl, pokud se budou týkat i balistických raket a dalších témat.
Nejmenovaní íránští představitelé však agentuře Reuters řekli, že Írán chce jednat pouze o svém jaderném programu. Rubio také uvedl, že o místě rozhovorů se stále vyjednává. Původně se přitom mělo setkání konat v Turecku za účasti představitelů dalších zemí v regionu.
Napětí mezi USA a Íránem
Napětí mezi Washingtonem a Teheránem vzrostlo v lednu, kdy se v Íránu několik týdnů konaly protirežimní protesty, které bezpečnostní síly násilím potlačily. Americký prezident Donald Trump varoval íránské vedení, že USA vojensky zasáhnou v případě, že režim bude nadále zabíjet protestující. Podle odhadů různých organizací zahynulo při tvrdém potlačení protestů v blízkovýchodní zemi několik tisíc lidí.
Poté, co režim protesty potlačil, začal Trump možný americký útok proti Teheránu spojovat s otázkou íránského jaderného programu. Írán dlouhodobě tvrdí, že jeho program slouží pouze k mírovým účelům. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) nicméně v minulosti opakovaně upozornila, že Írán obohacuje uran na úroveň vyšší, než je pro jadernou energetiku třeba.
Již loni v červnu se americké síly jednorázově zapojily do izraelských vzdušných úderů proti íránské jaderné infrastruktuře. V současnosti USA mají v oblasti flotilu, ve které je i letadlová loď USS Abraham Lincoln.
