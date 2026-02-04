Jednání mezi USA a Íránem začne dle Teheránu v pátek, visel nad ním otazník


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Nad chystaným pátečním jednáním mezi Íránem a Spojenými státy v Ománu visel podle médií v uplynulých hodinách otazník. Ve středu večer však íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí informoval, že jednání začnou v pátek dopoledne. Agentuře Reuters následně konání rozhovorů potvrdil i nejmenovaný americký představitel.

Během středy portál Axios s odkazem na diplomatické zdroje uváděl, že záměr uspořádat jednání se hroutí. Za odvolanou považovala schůzku i některá izraelská média, podle kterých se americký vyslanec Steve Witkoff vrátí v příštích hodinách do Spojených států. Witkoff, který by měl jednat s Arakčím, je nyní ve Spojených arabských emirátech, kde se podílí na rozhovorech mezi delegacemi Washingtonu, Kyjeva a Moskvy o ruské agresi.

K šíření úvah o zrušení schůzky přispívaly i odlišné názory USA a Íránu na samotnou náplň případného rokování. Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve středu prohlásil, že jednání s Teheránem mají smysl, pokud se budou týkat i balistických raket a dalších témat.

Nejmenovaní íránští představitelé však agentuře Reuters řekli, že Írán chce jednat pouze o svém jaderném programu. Rubio také uvedl, že o místě rozhovorů se stále vyjednává. Původně se přitom mělo setkání konat v Turecku za účasti představitelů dalších zemí v regionu.

Íránský prezident nařídil zahájit jaderné rozhovory s USA, píše AFP
Íránský prezident Masúd Pezeškján

Napětí mezi USA a Íránem

Napětí mezi Washingtonem a Teheránem vzrostlo v lednu, kdy se v Íránu několik týdnů konaly protirežimní protesty, které bezpečnostní síly násilím potlačily. Americký prezident Donald Trump varoval íránské vedení, že USA vojensky zasáhnou v případě, že režim bude nadále zabíjet protestující. Podle odhadů různých organizací zahynulo při tvrdém potlačení protestů v blízkovýchodní zemi několik tisíc lidí.

Poté, co režim protesty potlačil, začal Trump možný americký útok proti Teheránu spojovat s otázkou íránského jaderného programu. Írán dlouhodobě tvrdí, že jeho program slouží pouze k mírovým účelům. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) nicméně v minulosti opakovaně upozornila, že Írán obohacuje uran na úroveň vyšší, než je pro jadernou energetiku třeba.

Již loni v červnu se americké síly jednorázově zapojily do izraelských vzdušných úderů proti íránské jaderné infrastruktuře. V současnosti USA mají v oblasti flotilu, ve které je i letadlová loď USS Abraham Lincoln.

Načítání...

Výběr redakce

Muže, který chtěl předloni zabít Trumpa, poslal soud na doživotí do vězení

Muže, který chtěl předloni zabít Trumpa, poslal soud na doživotí do vězení

včeraAktualizovánopřed 52 mminutami
Babiš jednal s Meloniovou o konkurenceschopnosti či migraci

Babiš jednal s Meloniovou o konkurenceschopnosti či migraci

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Jednání mezi USA a Íránem začne dle Teheránu v pátek, visel nad ním otazník

Jednání mezi USA a Íránem začne dle Teheránu v pátek, visel nad ním otazník

před 1 hhodinou
Babišova vláda ustála hlasování o vyslovení nedůvěry

Babišova vláda ustála hlasování o vyslovení nedůvěry

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
V návrat už skoro nedoufají. Trojici sester vyhnala z Donbasu válka

V návrat už skoro nedoufají. Trojici sester vyhnala z Donbasu válka

před 2 hhodinami
Trumpova vláda stáhne z Minnesoty sedm set imigračních agentů, oznámil Homan

Trumpova vláda stáhne z Minnesoty sedm set imigračních agentů, oznámil Homan

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Izraelské údery zabily v Pásmu Gazy přes dvě desítky lidí, píší agentury

Izraelské údery zabily v Pásmu Gazy přes dvě desítky lidí, píší agentury

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
V Abú Dhabí skončil první den druhého kola jednání USA, Ruska a Ukrajiny

V Abú Dhabí skončil první den druhého kola jednání USA, Ruska a Ukrajiny

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Muže, který chtěl předloni zabít Trumpa, poslal soud na doživotí do vězení

Muže, který chtěl v roce 2024 zabít Donalda Trumpa na golfovém hřišti na Floridě, poslal ve středu soud na doživotí do vězení, informují agentury AP a Reuters. Úmysl Ryana Routha během kampaně před prezidentskými volbami, které Trump následně vyhrál, tehdy překazila ochranka.
včeraAktualizovánopřed 52 mminutami

Zelenskyj: Ve válce padlo 55 tisíc ukrajinských vojáků, velký počet je pohřešován

Za téměř čtyři roky obrany proti ruské agresi padlo podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského kolem 55 tisíc ukrajinských vojáků, velký počet jich je pohřešován. Řekl to v rozhovoru s televizí France 2. Odhady západních odborníků o počtu padlých Ukrajinců ve válce vyvolané Ruskem jsou o poznání vyšší.
před 59 mminutami

Babiš jednal s Meloniovou o konkurenceschopnosti či migraci

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) jednal ve středu v Římě s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Debatovali například o evropské konkurenceschopnosti, migraci, energetice či obraně. Premiérku Babiš pozval na návštěvu Česka. Předseda vlády se setkal také s místopředsedou tamní vlády a ministrem dopravy Matteem Salvinim.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Jednání mezi USA a Íránem začne dle Teheránu v pátek, visel nad ním otazník

Nad chystaným pátečním jednáním mezi Íránem a Spojenými státy v Ománu visel podle médií v uplynulých hodinách otazník. Ve středu večer však íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí informoval, že jednání začnou v pátek dopoledne. Agentuře Reuters následně konání rozhovorů potvrdil i nejmenovaný americký představitel.
před 1 hhodinou

Rusové v Družkivce zasáhli trh, úder má nejméně sedm obětí

Nejméně sedm lidí zabily a patnáct zranily středeční ruské útoky na obec Družkivka v Doněcké oblasti, oznámil šéf regionální správy Vadym Filaškin na telegramu. Dříve informoval o osmi zraněných. Rusové podle něj kazetovou municí zasáhli trh, kde se ráno shromažďují lidé. V Chersonské oblasti zabila ruská armáda dva lidi, uvedla prokuratura. Agentura AFP informovala o dvou obětech ruských útoků také v Dněpropetrovské oblasti. O zabitých a raněných civilistech po ruských útocích informovaly úřady i v dalších ukrajinských regionech.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

V návrat už skoro nedoufají. Trojici sester vyhnala z Donbasu válka

Na Ukrajině žije mimo své domovy už přes čtyři a půl milionu lidí. Kromě nízkých příjmů řeší především problémy s náhradním ubytováním a nedostatkem pracovních příležitostí. Štáb ČT navštívil v Kirovohradské oblasti tři sestry, které se před několika měsíci evakuovaly z frontové oblasti nad Pokrovskem.
před 2 hhodinami

Trumpova vláda stáhne z Minnesoty sedm set imigračních agentů, oznámil Homan

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa stáhne z Minnesoty sedm set federálních imigračních agentů, oznámil ve středu Trumpův zmocněnec pro ochranu hranic Tom Homan. Rozhodnutí zdůvodnil zlepšením spolupráce s úřady v Minnesotě při zadržování migrantů. Vláda do severního státu USA původně vyslala více než tři tisíce imigračních agentů. Trump později v rozhovoru s televizí NBC News řekl, že by vládě možná prospěl trochu mírnější přístup k imigraci, ale že je stále potřeba „být tvrdý“.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Izraelské údery zabily v Pásmu Gazy přes dvě desítky lidí, píší agentury

Ministerstvo zdravotnictví v Pásmu Gazy, kontrolované teroristickým Hamásem, tvrdí, že izraelské údery zabily ve středu v regionu 24 lidí, včetně sedmi dětí. Informaci o počtu mrtvých přinesla večer agentura Reuters. Mezi mrtvými je dle dostupných informací i pracovník Palestinského červeného půlměsíce, který pomáhal obětem předchozího úderu ve městě Chán Júnis. Izraelská armáda uvedla, že údery jsou odvetou za střelbu na její vojáky a že cílem jednoho úderu byl jeden z velitelů Hamásu.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Načítání...