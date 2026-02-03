Íránský prezident nařídil zahájit jaderné rozhovory s USA, píše AFP

Íránský prezident Masúd Pezeškján nařídil zahájit jaderné rozhovory se Spojenými státy, píše agentura AFP s odvoláním na íránská média. Jednání se budou konat pravděpodobně v pátek v Turecku, sdělil agentuře arabský činitel pod podmínkou zachování anonymity. Rozhodnutí přichází v době, kdy prezident USA Donald Trump zvyšuje tlak na Írán a hrozí případným vojenským zásahem, pokud režim v Teheránu neuzavře dohodu, v níž by se zavázal, že nebude usilovat o jaderné zbraně.
Mluvčí íránské diplomacie Esmáíl Baghájí již v pondělí uvedl, že Teherán pracuje na formě a rámci jednání s tím, že připraveny budou v řádu dnů. Portál Axios napsal, že íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí se v Istanbulu sejde se zvláštním vyslancem amerického prezidenta Stevem Witkoffem. O Pezeškjánově rozhodnutí ohledně jaderných rozhovorů v pondělí informovala íránská polostátní tisková agentura Fars s odvoláním na nejmenovaného íránského činitele.
Pezeškján v úterý na síti X informoval, že dal Arakčímu pokyny vést s USA „rovnocenná“ jednání, a to za předpokladu, že k tomu budou vhodné podmínky, tedy žádné výhrůžky či nepřiměřená očekávání. Prezident islámské republiky své rozhodnutí odůvodnil žádostí „přátelských vlád“ v regionu odpovědět na Trumpův „návrh k jednání“.
Írán se vzpamatovává z masových protestů
Napětí mezi Washingtonem a Teheránem vzrostlo v lednu, kdy se v Íránu několik týdnů konaly protirežimní protesty, které tamní bezpečnostní síly násilím potlačily. Trump varoval Írán, že USA vojensky zasáhnou v případě, že režim bude nadále zabíjet protestující. Íránská lidskoprávní organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA) sídlící ve Spojených státech tvrdí, že při protestech, které začaly na konci prosince, zahynulo 6854 lidí, z nichž 6430 byli demonstranti.
Poté, co režim potlačil protesty, začal Trump možný americký útok proti Íránu spojovat s otázkou jaderného programu blízkovýchodní země. Teherán dlouhodobě tvrdí, že jeho program slouží pouze k mírovým účelům. Mezinárodní agentura pro atomovou energii nicméně v minulosti opakovaně upozornila, že Írán obohacuje uran na úroveň vyšší, než je pro jadernou energetiku třeba. Již loni v červnu se americké síly jednorázově zapojily do izraelských vzdušných úderů proti íránské jaderné infrastruktuře.
V současné době mají Spojené státy v oblasti flotilu v čele s letadlovou lodí Abraham Lincoln. Íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí v neděli varoval, že americký útok bude znamenat regionální ozbrojený konflikt. Proti vojenskému zásahu USA se staví i řada zemí v regionu, jež se obávají nestability, kterou by vyvolal.
