Írán tvrdí, že protesty nepřežily asi tři tisíce lidí. Čísla opozice jsou vyšší


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK
Nahrávám video
Horizont ČT24: Íránské úřady zveřejnily počet obětí protestů
Zdroj: ČT24

Íránské bezpečnostní složky zveřejnily bilanci obětí masových pouličních protestů. Tvrdí, že při nich zahynulo 3117 lidí. Kompletní odříznutí země od internetového a telefonického spojení se světem ale znemožňuje informaci ověřit. Podle opozičních zdrojů mohlo zahynout až dvacet tisíc lidí a přes tři sta tisíc dalších utrpět zranění.

Ohořelá torza domů, svatostánků a obchodů připomínají v íránských ulicích smrtící násilí, které skončilo teprve minulý týden. Šok a obavy z možné perzekuce svazují obyčejným lidem jazyk.

„Sám jsem mladý člověk, který s touto ekonomickou situací ve svém životě nemůže nic dělat. Přinejmenším bychom měli mít svobodu projevu, abychom mohli vyjádřit protest a být vyslyšeni,“ popisuje náladu v zemi Mehdí Jazdí.

Demonstrace propukly loni 28. prosince jako projev odporu proti špatné hospodářské politice vlády a kvůli pádu hodnoty národní měny. Během pouhých pár dní však vygradovaly v generační revoltu. Mladé ženy sundaly hidžáby a vyrazily do ulic po boku mladých mužů požadujících důstojnou a svobodnou budoucnost.

Už o pět dní později dal nejvyšší duchovní vůdce islámské republiky rozkaz udusit protesty za každou cenu. Očitá svědectví mluví o palbě automatickými zbraněmi do davů demonstrantů, o cílené střelbě do obličeje a hrudníku, o povolání arabských žoldnéřů na špinavou práci.

„Viděl jsem peklo.“ Íránci popisují kulometnou palbu a pach krve v ulicích
Protest na podporu Íránců v Římě

Počty obětí se liší

Organizace Iran Human Rights 14. ledna zveřejnila, že ověřila identitu celkem 3428 mrtvých. V následujících dnech začaly přicházet další protichůdné údaje z opozičních zdrojů. Sám ajatolláh Chameneí přiznal tisíce obětí.

Teprve po skoro třítýdenním tichu napříč OSN se masakry dostaly na plénum Rady bezpečnosti. Emotivně tam promluvila Masíh Alínežádová, hlas íránského exilu. Ženu se režim opakovaně pokusil zavraždit.

Chameneí přiznal tisíce zabitých demonstrantů. Trump se vyslovil pro změnu režimu
Ajatolláh Alí Chameneí

V dalších dnech přišla asociace lékařů s údajem z regionálních nemocnic, podle které pod vládní palbou mělo zahynout 16,5 tisíce lidí. Dalších 330 tisíc údajně utrpělo zranění. Ostatní opoziční zdroje většinou mluví o třech až pěti tisících obětí. I tak jde o vůbec největší číslo od nastolení teokratického režimu v roce 1979.

„Jako by nás napadly zombie.“ Represe v Íránu řídí obávané gardy
Elitní síly íránských revolučních gard

Výběr redakce

Lídři EU jednají o Grónsku a vztazích s USA. Česko zastupuje Babiš

Lídři EU jednají o Grónsku a vztazích s USA. Česko zastupuje Babiš

21:13Aktualizovánopřed 13 mminutami
Ukrajinské elektrárny zamrzají, technici vybavení nahřívají párou i plameny

Ukrajinské elektrárny zamrzají, technici vybavení nahřívají párou i plameny

20:27Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Česko dostalo pozvání do Trumpovy Rady pro mír. Vyjádřeme se až dle podmínek, nabádá Pavel

Česko dostalo pozvání do Trumpovy Rady pro mír. Vyjádřeme se až dle podmínek, nabádá Pavel

18:10Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Zelenskyj v Davosu apeloval na Evropu, aby se naučila sama bránit

Zelenskyj v Davosu apeloval na Evropu, aby se naučila sama bránit

03:51Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Policie zadržela podezřelého z činnosti pro čínskou rozvědku

Policie zadržela podezřelého z činnosti pro čínskou rozvědku

09:17Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Trumpův styl je jako arabský bazar, Evropu ale přiměl jednat, řekl Pavel

Trumpův styl je jako arabský bazar, Evropu ale přiměl jednat, řekl Pavel

10:06Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Francie zadržela tanker porušující protiruské sankce

Francie zadržela tanker porušující protiruské sankce

15:45Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Agenti ICE v Minnesotě zadrželi s otcem pětileté dítě při návratu domů

Agenti ICE v Minnesotě zadrželi s otcem pětileté dítě při návratu domů

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Lídři EU jednají o Grónsku a vztazích s USA. Česko zastupuje Babiš

V Bruselu se ve čtvrtek večer sešli lídři evropských zemí na mimořádném summitu, kde mají projednat dění kolem Grónska a nároky amerického prezidenta Donalda Trumpa na toto poloautonomní území Dánska. Schůzka, kterou narychlo svolal předseda Evropské rady António Costa, trvá již několik hodin, ze sálu ale dle ČTK nejsou bližší informace, protože se rokuje bez telefonů. Za Česko se účastní premiér Andrej Babiš (ANO). Politici mají během neformální večeře diskutovat o transatlantických vztazích a koordinovat své další kroky.
21:13Aktualizovánopřed 13 mminutami

Írán tvrdí, že protesty nepřežily asi tři tisíce lidí. Čísla opozice jsou vyšší

Íránské bezpečnostní složky zveřejnily bilanci obětí masových pouličních protestů. Tvrdí, že při nich zahynulo 3117 lidí. Kompletní odříznutí země od internetového a telefonického spojení se světem ale znemožňuje informaci ověřit. Podle opozičních zdrojů mohlo zahynout až dvacet tisíc lidí a přes tři sta tisíc dalších utrpět zranění.
před 1 hhodinou

Ukrajinské elektrárny zamrzají, technici vybavení nahřívají párou i plameny

Podle ukrajinského ministra energetiky Denyse Šmyhala může Kyjev brzy přejít od nouzového vypínání proudu k tvrdým plánovaným odstávkám. Ve čtvrtek večer řekl, že situace během dne byla v sektoru nejtěžší od listopadu 2022. Masivní ruské údery ukrajinskou energetiku těžce poškodily. Experti bez ustání opravují elektrárny i přenosové sítě. Například v elektrárně na západě Ukrajiny, kde natáčel štáb ČT, energetici všemi způsoby ohřívají technické vybavení, které po ruských úderech zamrzá pod nánosem ledu a sněhu.
20:27Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Česko dostalo pozvání do Trumpovy Rady pro mír. Vyjádřeme se až dle podmínek, nabádá Pavel

Česko dostalo pozvánku ke členství v Radě pro mír, kterou ustavil americký prezident Donald Trump, uvedla ve čtvrtek mluvčí vlády Karla Mráčková. Stanovisko pro kabinet nyní dle ní připravuje ministerstvo zahraničí. Prezident Petr Pavel míní, že by se tuzemsko mělo k celé věci vyjádřit až podle podmínek a případných pravomocí rady. Trump spolu s pozvanými státníky organizaci formálně ustavil ve čtvrtek na okraj Světového ekonomického fóra v Davosu.
18:10Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Zelenskyj v Davosu apeloval na Evropu, aby se naučila sama bránit

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kritizoval Evropu za to, že nedokáže jednat sama, ale vždy čeká na rozhodnutí Spojených států. Připomněl, že již loni v Davosu prohlásil, že Evropa musí vědět, jak se bránit. „Nic se ale nezměnilo,“ řekl ve čtvrtek po jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Zelenskyj dodal, že vyjednávací týmy Ukrajiny, USA a Ruska se v pátek a v sobotu setkají ve Spojených arabských emirátech. Formát takového jednání ale neupřesnil.
03:51Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Na jihu Španělska narazil vlak do jeřábu

Na jihovýchodě Španělska v provincii Murcia narazil osobní vlak do jeřábu, podle prvních zpráv místních médií bylo několik lidí lehce zraněno. Jde už o třetí nehodu na španělské železnici za méně než týden. Po úterní nehodě u Barcelony už druhý den nejezdí příměstské vlaky do druhého největšího města v zemi, píše deník El Periódico. Nedělní srážka dvou vlaků u města Adamuz pak byla největší železniční tragédií za poslední roky. Zemřelo 43 lidí.
15:37Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Trumpův styl je jako arabský bazar, Evropu ale přiměl jednat, řekl Pavel

Nevyzpytatelné chování amerického prezidenta Donalda Trumpa nelze hodnotit jen negativně a nemělo by být vnímáno jako hrozba, míní prezident Petr Pavel. Jeho politický styl přirovnal k „arabskému bazaru", který provází smlouvání o cenách. Může sice šokovat, ale často vede k výsledkům, jež podle Pavla Evropu přiměly jednat, zejména v otázkách bezpečnosti a obrany, řekl ve čtvrtek prezident při debatě se studenty Gymnázia Hejčín při návštěvě Olomouckého kraje. Uvedl také, že Evropští členové NATO musí být schopni zajistit si bezpečnost i bez USA.
10:06Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Francie zadržela tanker porušující protiruské sankce

Francie zadržela ve Středozemním moři tanker pocházející z Ruska, který plul pod cizí vlajkou. Oznámil to francouzský prezident Emmanuel Macron, podle něhož loď podléhá mezinárodním sankcím zavedeným kvůli ruské agresi proti Ukrajině. Zásah provedlo francouzské loďstvo ve spolupráci s několika spojenci, zcela v souladu s mezinárodními pravidly, dodal prezident. Rusko uvedlo, že o zásahu nebylo informováno, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jej ocenil.
15:45Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Načítání...