Írán zatkl kvůli protestům čtyři cizince, údajné ultimátum od Trumpa popřel

Íránská policie zatkla v souvislosti s protirežimními celostátními protesty čtyři cizince, jejichž národnost zatím neupřesnila. Tamní ministerstvo zahraničí popřelo, že by země dostala od amerického prezidenta Donalda Trumpa ultimátum. V pondělí si předvolalo všechny velvyslance EU v reakci na zařazení íránských revolučních gard na unijní seznam teroristických organizací.
Íránská policie podle médií uvedla, že při razii v Teheránu zatkla čtyři ukrývající se cizince. V jedné z jejich tašek údajně našla čtyři podomácku vyrobené zvukové granáty. Policie neupřesnila, kdy cizince zatkla. O zatčení informovala agentura AFP s odvoláním na lokální média.
V Íránu koncem prosince vypukly demonstrace, zprvu ekonomicky motivované, které se brzy změnily v protesty proti autoritářskému teokratickém režimu. Ten proti manifestacím brutálně zasáhl, což spolu s omezením přístupu k internetu zřejmě prozatím protesty výrazně potlačilo. Íránské úřady bez důkazů obviňují Spojené státy, Izrael a Evropskou unii z podněcování násilí.
Íránská organizace na ochranu lidských práv HRANA v neděli 1. února uvedla, že potvrzených obětí je 6842 a že prověřuje dalších více než 11 200 případů. V pondělí organizace oznámila, že dosud bylo zatčeno téměř padesát tisíc lidí. List The Guardian na základě lékařských zpráv z místa odhaduje, že skutečný počet mrtvých by mohl přesáhnout 33 tisíc.
Trumpovy výhrůžky
Americký prezident Trump opakovaně vyhrožoval představitelům íránského režimu. Jednak v souvislosti s brutálním potlačováním nenásilných protestů v zemi, jednak kvůli íránskému jadernému programu, který chce zastavit.
V pátek 30. ledna Trump prohlásil, že stanovil pro Teherán termín, aniž by jej specifikoval. „Mohu říct jen jedno: oni (Írán) chtějí uzavřít dohodu,“ řekl podle agentur novinářům v Bílém domě. „Máme velkou armádu, flotilu, říkejte tomu, jak chcete, která právě teď míří k Íránu,“ doplnil prezident.
Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaíl Baghaí však v pondělí popřel, že by Trump dal Íránu ultimátum. „Írán v diplomatických procesech vždy jedná čestně a seriózně, ale naše země nikdy nepřijímá ultimátum. Proto nelze takový výrok potvrdit,“ reagoval Baghaí.
Američtí představitelé podle Reuters tvrdí, že Trump stále zvažuje možnosti a dosud se nerozhodl, zda na Írán zaútočit. O víkendu americký prezident prohlásil, že Teherán s Washingtonem „vážně vyjednávají,“ což naznačuje deeskalaci situace.
Nepřímým ukazatelem, že napětí mezi USA a Íránem se aktuálně spíše uvolňuje, jsou klesající ceny ropy, které v pondělí ráno odepsaly kolem pěti procent. Cena severomořské ropy Brent kolem 9:15 SEČ vykazovala pokles o 4,8 procenta a byla pod 66 dolary za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu ztrácela 4,9 procenta a prodávala se za 62 dolarů za barel.
Roztržky s EU
Írán si v pondělí 2. února předvolal všechny velvyslance Evropské unie působící na jeho území. Protestuje tím proti rozhodnutí všech ministrů zahraničí zemí EU zařadit íránské revoluční gardy na unijní seznam teroristických organizací v reakci na brutální potlačení tamních protestů.
Podle íránského ministerstva zahraničí jsou revoluční gardy oficiální vojenskou institucí a jejich označení za teroristickou organizaci je podle něj „nebezpečným krokem“. „Domníváme se, že v nadcházejících dnech bude rozhodnuto o recipročních opatřeních Íránské islámské republiky vůči nezákonnému, nepřiměřenému a velmi chybnému kroku EU,“ řekl mluvčí ministerstva Baghaí.
Írán již v neděli na oplátku oznámil, že považuje ozbrojené síly zemí Evropské unie za teroristické skupiny, vůči čemuž se Unie ohradila. „Odmítáme oznámení o zařazení armád EU na seznam a obvinění z terorismu,“ reagoval mluvčí Evropské komise Anouar El Anouni.
Jiné země, včetně USA a Kanady, rovněž označily íránské revoluční gardy za teroristickou organizaci. Ačkoli je tento krok do značné míry symbolický, zvyšuje ekonomický tlak na Írán, píše AP. Tyto bezpečnostní složky mají v zemi silný vliv na státní ekonomiku.