Írán prohlásil armády zemí EU za teroristické skupiny


před 27 mminutami|Zdroj: ČTK

Írán považuje ozbrojené síly zemí Evropské unie za teroristické skupiny, uvedl předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Jde podle něj o odvetný krok za to, že EU zařadila íránské revoluční gardy na unijní seznam teroristických organizací.

Ministři zahraničí zemí EU se rozhodli íránské revoluční gardy zařadit na příslušný seznam ve čtvrtek. Zdůvodnili to zásahem íránského režimu proti nedávným rozsáhlým demonstracím, který si podle různých zdrojů vyžádal tisíce obětí.

Ghálíbáf v parlamentu citoval zákon z roku 2019. Teherán podle něj recipročně považuje armády jiných zemí za teroristické skupiny vzhledem k tomu, že Spojené státy ve stejném roce prohlásily íránské revoluční gardy za teroristickou organizaci. Nynější prohlášení je ale podle agentury AP spíše symbolické.

Írán už ve čtvrtek označil zařazení revolučních gard na unijní seznam teroristických organizací za nebezpečný krok. Podle íránského ministerstva zahraničí jsou revoluční gardy oficiální vojenskou institucí a Írán si podle ministerstva vyhrazuje právo přijmout proti rozhodnutí EU reciproční opatření.

Nedávné protesty v Íránu si podle nevládní organizace na ochranu lidských práv HRANA vyžádaly 6159 obětí, organizace ale prověřuje dalších více než sedmnáct tisíc případů. Samotné íránské úřady přiznaly tři tisíce mrtvých, z nichž většinu podle nich tvoří příslušníci bezpečnostních sil.

Unijní ministři označili íránské revoluční gardy za teroristy
Kaja Kallasová

Výběr redakce

Írán prohlásil armády zemí EU za teroristické skupiny

Írán prohlásil armády zemí EU za teroristické skupiny

před 27 mminutami
Rozsáhlý výpadek připravil značnou část Ukrajiny o elektřinu

Rozsáhlý výpadek připravil značnou část Ukrajiny o elektřinu

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
V Česku končí těžba černého uhlí

V Česku končí těžba černého uhlí

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Poradce slovenského premiéra Lajčák rezignuje. Figuruje v Epsteinových spisech

Poradce slovenského premiéra Lajčák rezignuje. Figuruje v Epsteinových spisech

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Nově zveřejněné Epsteinovy spisy ukazují na Trumpa, Muska či Gatese

Nově zveřejněné Epsteinovy spisy ukazují na Trumpa, Muska či Gatese

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Izraelské údery v Pásmu Gazy zabily podle nemocnic tři desítky lidí

Izraelské údery v Pásmu Gazy zabily podle nemocnic tři desítky lidí

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
„Zemřel půl kilometru od cíle.“ Útoků na ukrajinské dobrovolníky přibývá

„Zemřel půl kilometru od cíle.“ Útoků na ukrajinské dobrovolníky přibývá

včera v 07:30
Americká vláda vstoupila do shutdownu

Americká vláda vstoupila do shutdownu

včeraAktualizovánovčera v 07:03

Aktuálně z rubriky Svět

Írán prohlásil armády zemí EU za teroristické skupiny

Írán považuje ozbrojené síly zemí Evropské unie za teroristické skupiny, uvedl předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Jde podle něj o odvetný krok za to, že EU zařadila íránské revoluční gardy na unijní seznam teroristických organizací.
před 27 mminutami

Po závislosti na ruském plynu Evropě hrozí závislost na americkém, varuje studie

Členské země Evropské unie se tento týden domluvily na postupném ukončení odběru veškerého plynu z Ruska. Studie německého institutu v této souvislosti varuje, že Evropě hrozí nová plynová závislost, tentokrát na Spojených státech. Právě spolková republika je přitom obzvlášť zranitelná. Kritiku v Německu vyvolal také prodej části klíčové infrastruktury americkému miliardáři Kelcymu Warrenovi.
před 1 hhodinou

Počet Slováků, kteří pracují v Česku, se za dekádu zdvojnásobil

Přibývá Slováků, kteří pracují v Česku. Za poslední dekádu se jejich počet zhruba zdvojnásobil, teď se pohybuje kolem čtvrt milionu. Ze všech cizinců také vydělávají nejvíc – často zastávají vyšší pozice a firmy o ně mají zájem. Do Česka jich v posledních letech míří – minimálně za krátkodobou prací – desítky tisíc. O odchodu navíc aktuálně uvažuje až čtvrtina obyvatel. Mezi nejčastější důvody uvádějí právě nedostatek profesních příležitostí. Část Slováků má ambice zůstat v Česku dlouhodoběji.
před 2 hhodinami

Český státní zástupce Klement se ujal řízení bruselského úřadu OLAF

Český státní zástupce Petr Klement se v neděli oficiálně ujal vedení Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Fakticky začne bruselskou instituci řídit od pondělka. Kdo jedenapadesátiletého Klementa nahradí ve funkci českého evropského žalobce u lucemburského úřadu EPPO, zatím není zřejmé. Podle informací ČTK to pravděpodobně bude Pavel Zeman, někdejší nejvyšší státní zástupce.
před 6 hhodinami

Soud nařídil propuštění pětiletého chlapce zadrženého agenty ICE v Minneapolisu

Soud v Texasu nařídil propuštění pětiletého chlapce, kterého před necelými dvěma týdny spolu s otcem zadržel při zásahu v Minneapolisu americký Úřad pro imigraci a cla (ICE). Informovala o tom agentura DPA s odvoláním na vyjádření soudu.
před 7 hhodinami

Dvě íránská města reportují výbuchy a mrtvé. Dle úřadů šlo o plyn

Íránskými městy Bandar Abbás a Avház v sobotu otřásly exploze. Při výbuchu v Avházu na jihozápadě země zemřeli čtyři lidé, další dva mrtvé hlásí přístavní město Bandar Abbás. Dle úřadů šlo v obou případech o únik plynu.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Rozsáhlý výpadek připravil značnou část Ukrajiny o elektřinu

Na Ukrajině došlo v sobotu dopoledne k masivnímu výpadku elektrické sítě, kvůli systémovému selhání byly přerušeny dodávky ve významné části země. V Kyjevě se ocitli obyvatelé bez elektřiny, tepla i vody, výpadek zasáhl také Charkov a řadu dalších oblastí. Během sobotního odpoledne začali energetici dodávky obnovovat, k plnému obnovení došlo během večera. Problémy mělo i sousední Moldavsko.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Poradce slovenského premiéra Lajčák rezignuje. Figuruje v Epsteinových spisech

Poradce slovenského premiéra Roberta Fica Miroslav Lajčák končí ve funkci. Robert Fico (Smer) už oznámil, že jeho rezignaci přijme, napsal slovenský Denník N. Stalo se tak několik hodin poté, co slovenská média informovala, že Lajčákovo jméno se znovu objevilo v dokumentech souvisejících s americkým finančníkem a odsouzeným sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Načítání...