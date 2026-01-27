Při protestech v Íránu zemřelo podle AP přes šest tisíc lidí


před 55 mminutami|Zdroj: ČTK

Při protivládních protestech, které vypukly v Íránu koncem prosince, zemřelo podle lidskoprávních aktivistů nejméně 6159 lidí, uvedla agentura AP. Mezitím se kurz íránské měny propadl na rekordních zhruba 1,5 milionu rijálu za dolar. Írán varoval v úterý Evropu před „ničivými důsledky“, pokud by EU zařadila íránské revoluční gardy na seznam teroristických organizací. Americký prezident zároveň pohrozil Íránu vojenským zásahem a v pondělí vyslal do oblasti jihozápadní Asie letadlovou loď USS Abraham Lincoln a několik torpédoborců s řízenými střelami.

Napětí mezi Íránem a Spojenými státy sílí od chvíle, kdy v této islámské republice propukly koncem prosince protesty kvůli nespokojenosti občanů s prudkým poklesem měny. Ty však rychle přerostly v protivládní demonstrace, které režim brutálně potlačil. Kvůli státnímu blokování přístupu k internetu jsou počty obětí zabitých při demonstracích stále nejisté.

Íránská nevládní organizace na ochranu lidských práv HRANA v úterý podle AP uvedla, že potvrzených obětí je 6159 a zároveň prověřuje dalších více než sedmnáct tisíc případů. List The Guardian na základě lékařských zpráv z místa odhaduje, že skutečný počet mrtvých by mohl přesáhnout 33 tisíc.

Írán tvrdí, že nechystá popravy demonstrantů
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí na tiskové konferenci v tureckém Istanbulu (22. 6. 2025)

Americký prezident Donald Trump íránskému vedení během protivládních demonstrací několikrát pohrozil americkou intervencí, pokud bude zabíjet či popravovat demonstranty. Íránská vláda na Trumpovy výroky reagovala minulý týden rovněž varováním, že islámská republika v případě napadení odpoví všemi dostupnými prostředky.

Tlak na íránskou ekonomiku však může podle AP vyvolat nové nepokoje, protože základní zboží začíná být pro obyvatele čím dál méně dostupné, což by se ještě zhoršilo, pokud by se Trump rozhodl zaútočit.

Írán tvrdí, že protesty nepřežily asi tři tisíce lidí. Čísla opozice jsou vyšší
Protesty v Teheránu

Napětí v regionu roste

Přesun americké letadlové lodi, která se v úterý večer SEČ nachází v Arabském moři, zvyšuje možnost amerického zásahu. Její poloha umožňuje Spojeným státům zasáhnout Írán navzdory varování arabských států Perského zálivu, že se chtějí vyhnout jakémukoli útoku. Ropné monarchie Arabského poloostrova hostí na svém území tisíce amerických vojáků.

„Pokud by letadlová loď udělala chybu a vplula do íránských teritoriálních vod, stala by se terčem útoku,“ pohrozil v úterý podle íránského deníku Hamšahrí mluvčí íránských revolučních gard Alí Mohammad Naíní.

Na situaci tento týden reagovaly také dvě Teheránem podporované milice, které projevily ochotu Írán podpořit. Jemenské džihádistické hnutí hútíů v pondělí naznačilo, že je připraveno obnovit útoky na lodní dopravu v Rudém moři. Ozvala se také irácká milice Katáib Hizballáh, která pohrozila, že jakýkoli útok proti Íránu by způsobil „totální válku“ v regionu.

„Uvidíme, co se stane.“ Americká letadlová loď míří k Íránu
Společné cvičení letadlové lodi Abraham Lincoln a výsadkové lodi třídy Wasp USS Kearsarge v roce 2019

Do sporu se zapojily také Izrael a Itálie

Do ostré rétoriky se zapojil také Izrael. Jeho premiér Benjamin Netanjahu v úterý pohrozil, že udeří na Írán s „nebývalou silou“, pokud Teherán udělá „chybu“ a zaútočí na Izrael, uvedla AFP.

Italský ministr zahraničí Antonio Tajani v pondělí vybídl EU, aby zařadila íránské revoluční gardy na seznam teroristických organizací. Íránské ministerstvo zahraničí v úterý vyzvalo Itálii, aby „přehodnotila svůj chybný postoj k Íránu“, uvedla agentura AFP s odvoláním na íránská státní média.

Írán odpojil internet v panice, Starlink rušit nedokáže
Internet v Íránu

Sybiha: Jednání s Ruskem pokročila, Zelenskyj je připraven setkat se s Putinem

V jednáních s Ruskem v Abú Dhabí nastal pokrok, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je připraven setkat se se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem ohledně dosud sporných územních otázek i okupované Záporožské jaderné elektrárny. V úterý zveřejněném rozhovoru s deníkem Jevropejska pravda to uvedl šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha. Chystaný mírový plán podle něj podepíše Ukrajina se Spojenými státy a samostatně Spojené státy s Ruskem.
Právě teď

