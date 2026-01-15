Írán naznačuje odklad v popravách demonstrantů


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Írán neplánuje žádné bezprostřední popravy protivládních demonstrantů. V noci na čtvrtek to v rozhovoru s americkou stanicí Fox News prohlásil íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Rovněž zpochybnil zprávy o masových obětech demonstrací a řekl, že veškeré zabíjení, ke kterému došlo, bylo izraelské spiknutí s cílem způsobit vysoké počty obětí. Prezident USA Donald Trump ve středu prohlásil, že zabíjení demonstrantů v Íránu skončilo, jak se dozvěděl z důvěryhodného zdroje.

Arakčí mimo jiné řekl, že íránské síly nebojují s demonstranty, ale s teroristy. Tito teroristé podle něj střílejí civilisty, aby zatáhli Spojené státy do konfliktu. „Chtějí co největší počet mrtvých. Proč? Protože prezident Trump říká, že pokud se bude zabíjet, zasáhne. A oni ho chtějí zatáhnout do tohoto konfliktu,“ sdělil šéf íránské diplomacie.

Šéf íránské justice Gholámhosejn Mohsení Edžeí ve středu uvedl, že úřady by měly urychlit soudní procesy se zadrženými protestujícími i případné popravy. Podle agentury AP tím reagoval na Trumpovy výroky z úterního rozhovoru se stanicí CBS, ve kterém americký prezident varoval, že pokud Írán popravy provede, Spojené státy „podniknou rázné kroky“. Ve středu Trump řekl, že zabíjení demonstrantů skončilo a že se to dozvěděl z důvěryhodného zdroje.

Trump uvalil 25procentní clo na země obchodující s Íránem
Americký prezident Donald Trump

Na žádost USA se sejde Rada bezpečnosti OSN

Na žádost Spojených států se ve čtvrtek odpoledne k brífinku o situaci v Íránu sejde Rada bezpečnosti OSN. Podle agentury AFP to oznámilo somálské předsednictví tohoto vrcholného orgánu OSN.

Situace v Íránu je mimořádně napjatá, evropské země vyzvaly své občany, aby islámskou republiku kvůli bezpečnostní situaci okamžitě opustili. České ministerstvo zahraničí k podobnému kroku přistoupilo v pondělí, Spojené státy vyzvaly Američany k opuštění Íránu v úterý.

Íránem od konce prosince zmítají demonstrace, které původně začaly kvůli rozhořčení z poklesu hodnoty íránské měny. Protesty se postupně rozšířily do všech regionů země, přičemž proti protestujícím zasahují bezpečnostní složky. Podle středečních údajů lidskoprávní organizace Iran Human Rights (IHR) sídlící v Norsku íránské bezpečnostní složky dosud zabily nejméně 3428 protestujících.

Protesty v Íránu mají zřejmě přes dva a půl tisíce obětí, píše AP
Protesty v Teheránu

Výběr redakce

Kaple v Bečově se zbavuje lešení, o Velikonocích přivítá návštěvníky

Kaple v Bečově se zbavuje lešení, o Velikonocích přivítá návštěvníky

před 30 mminutami
Írán naznačuje odklad v popravách demonstrantů

Írán naznačuje odklad v popravách demonstrantů

před 1 hhodinou
Sněmovna bude třetím dnem jednat o vyslovení důvěry Babišově vládě

Sněmovna bude třetím dnem jednat o vyslovení důvěry Babišově vládě

před 2 hhodinami
Zelenskyj se rozhodl kvůli ruským útokům vyhlásit stav nouze v energetice

Zelenskyj se rozhodl kvůli ruským útokům vyhlásit stav nouze v energetice

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Od ISS se na Zemi předčasně vrací loď Dragon kvůli zdravotnímu stavu astronauta

Od ISS se na Zemi předčasně vrací loď Dragon kvůli zdravotnímu stavu astronauta

před 8 hhodinami
Grónský premiér by volil Dánsko. Bude to pro něj problém, reagoval Trump

Grónský premiér by volil Dánsko. Bude to pro něj problém, reagoval Trump

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Sněmovna druhým dnem jednala o důvěře vládě

Sněmovna druhým dnem jednala o důvěře vládě

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Protesty v Íránu mají zřejmě přes dva a půl tisíce obětí, píše AP

Protesty v Íránu mají zřejmě přes dva a půl tisíce obětí, píše AP

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Írán naznačuje odklad v popravách demonstrantů

Írán neplánuje žádné bezprostřední popravy protivládních demonstrantů. V noci na čtvrtek to v rozhovoru s americkou stanicí Fox News prohlásil íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Rovněž zpochybnil zprávy o masových obětech demonstrací a řekl, že veškeré zabíjení, ke kterému došlo, bylo izraelské spiknutí s cílem způsobit vysoké počty obětí. Prezident USA Donald Trump ve středu prohlásil, že zabíjení demonstrantů v Íránu skončilo, jak se dozvěděl z důvěryhodného zdroje.
před 1 hhodinou

Trump jednal s prozatímní venezuelskou prezidentkou Rodríguezovou

Prezident Spojených států Donald Trump ve středu telefonicky jednal s prozatímní venezuelskou prezidentkou Delcy Rodríguezovou o ropě, nerostných surovinách a obchodu. Hovor na své síti Truth Social označil za velmi dobrý. Podle Rodríguezové byl telefonát zdvořilý a produktivní. USA také dokončily první prodej venezuelské ropy v hodnotě kolem 500 milionů dolarů (zhruba deset miliard korun), který je součástí nedávné dohody mezi oběma zeměmi. Americký Senát mezitím odmítl rezoluci, která by zabránila Trumpovi podnikat další vojenské útoky na Venezuelu bez souhlasu Kongresu.
01:09Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Mírovou dohodu brzdí Ukrajina a nikoli Rusko, řekl Trump

Možnou mírovou dohodu brzdí Ukrajina a nikoli Rusko. Ve čtvrtečním zveřejněném rozhovoru s agenturou Reuters to prohlásil prezident Spojených států Donald Trump. Ten uvedl, že zatímco ruský vládce Vladimir Putin, z jehož rozkazu ruská vojska v únoru 2022 vpadla na Ukrajinu, je k dohodě připraven, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je rezervovanější. Rusko v rámci dohody požaduje, aby mu Ukrajina vydala celý Donbas včetně území, které ruští vojáci během invaze dosud nedobyli. Ukrajina se svého území vzdát nechce.
před 4 hhodinami

Zelenskyj se rozhodl kvůli ruským útokům vyhlásit stav nouze v energetice

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se rozhodl, že kvůli ruským útokům na energetickou infrastrukturu své země vyhlásí stav nouze v ukrajinském energetickém sektoru. Ve svém středečním prohlášení na síti X rovněž uvedl, že Kyjev pracuje na výrazném zvýšení dovozu elektřiny. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uvedl, že situace v metropoli je ohledně dodávek tepla a energií nejhorší od začátku ruské invaze do země.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Grónský premiér by volil Dánsko. Bude to pro něj problém, reagoval Trump

„Nevím, kdo to je. Nic o něm nevím. Ale bude to pro něj velký problém,“ těmito slovy reagoval americký prezident Donald Trump na vyjádření grónského premiéra Jense-Frederika Nielsena. Ten v úterý uvedl, že pokud si Grónsko musí vybrat mezi Dánskem a Spojenými státy, volí Dánsko. V Bílém domě se ve středu uskuteční jednání zástupců Dánska a Grónska s představiteli USA o budoucnosti Grónska a jeho strategicky významné pozici. Grónská vláda oznámila, že Dánsko od středy společně se spojenci z NATO zvyšuje vojenskou přítomnost v okolí Grónska.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Protesty v Íránu mají zřejmě přes dva a půl tisíce obětí, píše AP

Protivládní protesty si podle lidskoprávních organizací citovaných agenturou AP dosud vyžádaly více než 2570 obětí a přes 18 100 zadržených, z nichž některým hrozí trest smrti. Íránská mise při OSN v úterý obvinila Spojené státy a Izrael z toho, že nesou odpovědnost za stovky obětí protestů. Americký prezident Donald Trump v úterý večer pohrozil, že Spojené státy tvrdě zasáhnou, bude-li íránská vláda demonstranty popravovat. Írán poté začal hovořil o možnosti útoků na americké základny v regionu, Američané z nich kvůli tomu preventivně stahují část personálu.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Na základních věcech se stále neshodneme, uvedly Dánsko a Grónsko po jednání s USA

Dánsko, Grónsko a USA se stále v základních věcech neshodnou, uvedl po středečním jednání s Američany dánský ministr zahraničí Lars Lökke Rasmussen. Dánsko a Grónsko požádaly o schůzku poté, co americká administrativa otevřeně mluvila o ambicích získat Grónsko, které je dánským autonomním územím. Rasmussen také oznámil vznik pracovní skupiny na vysoké úrovni, v rámci níž budou země otázky Grónska řešit. Zasednout by měla v řádu týdnů.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Witkoff: Druhá fáze Trumpova plánu pro Gazu začala

Druhá fáze dvacetibodového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války v Pásmu Gazy začala, napsal na síti X zvláštní zmocněnec Bílého domu Steve Witkoff. Jeho prohlášení přišlo krátce poté, co Egypt oznámil, že většina palestinských frakcí, včetně teroristických hnutí Hamás a Palestinský islámský džihád, podpořila úsilí o vznik palestinského výboru, který by oblast spravoval.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Načítání...