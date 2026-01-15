Írán naznačuje odklad v popravách demonstrantů

Írán neplánuje žádné bezprostřední popravy protivládních demonstrantů. V noci na čtvrtek to v rozhovoru s americkou stanicí Fox News prohlásil íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Rovněž zpochybnil zprávy o masových obětech demonstrací a řekl, že veškeré zabíjení, ke kterému došlo, bylo izraelské spiknutí s cílem způsobit vysoké počty obětí. Prezident USA Donald Trump ve středu prohlásil, že zabíjení demonstrantů v Íránu skončilo, jak se dozvěděl z důvěryhodného zdroje.
Arakčí mimo jiné řekl, že íránské síly nebojují s demonstranty, ale s teroristy. Tito teroristé podle něj střílejí civilisty, aby zatáhli Spojené státy do konfliktu. „Chtějí co největší počet mrtvých. Proč? Protože prezident Trump říká, že pokud se bude zabíjet, zasáhne. A oni ho chtějí zatáhnout do tohoto konfliktu,“ sdělil šéf íránské diplomacie.
Šéf íránské justice Gholámhosejn Mohsení Edžeí ve středu uvedl, že úřady by měly urychlit soudní procesy se zadrženými protestujícími i případné popravy. Podle agentury AP tím reagoval na Trumpovy výroky z úterního rozhovoru se stanicí CBS, ve kterém americký prezident varoval, že pokud Írán popravy provede, Spojené státy „podniknou rázné kroky“. Ve středu Trump řekl, že zabíjení demonstrantů skončilo a že se to dozvěděl z důvěryhodného zdroje.
Na žádost USA se sejde Rada bezpečnosti OSN
Na žádost Spojených států se ve čtvrtek odpoledne k brífinku o situaci v Íránu sejde Rada bezpečnosti OSN. Podle agentury AFP to oznámilo somálské předsednictví tohoto vrcholného orgánu OSN.
Situace v Íránu je mimořádně napjatá, evropské země vyzvaly své občany, aby islámskou republiku kvůli bezpečnostní situaci okamžitě opustili. České ministerstvo zahraničí k podobnému kroku přistoupilo v pondělí, Spojené státy vyzvaly Američany k opuštění Íránu v úterý.
Íránem od konce prosince zmítají demonstrace, které původně začaly kvůli rozhořčení z poklesu hodnoty íránské měny. Protesty se postupně rozšířily do všech regionů země, přičemž proti protestujícím zasahují bezpečnostní složky. Podle středečních údajů lidskoprávní organizace Iran Human Rights (IHR) sídlící v Norsku íránské bezpečnostní složky dosud zabily nejméně 3428 protestujících.